Szabó Tímea a parlament folyosóján provokálta a miniszterelnököt, tudatta a Klubrádió. Enyhébb formában, mint négy éve, februárban történt, az Iványi Gábor evangélikus lelkész által vezetett Oltalom Karitatív Egyesület és a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség (MET) budapesti, Dankó utcai központjánál. Ott számos ellenzéki politikus – köztük Szabó Tímea – a helyszínre ment, hogy élőlánccal vagy felszólalásokkal akadályozzák a NAV-intézkedést és kifejezzék szolidaritásukat. A hangulat pattanásig feszült volt, a tiltakozók végül bejutottak az épületbe.
A tiltakozás miatt Iványi Gábor és négy ellenzéki politikus ellen vádat emeltek csoportosan elkövetett, hivatalos személy elleni erőszak bűntette miatt.
Szabó ilyen előzmények után a parlament folyosóján kérdezte Orbán Viktort arról, miért kapcsolták le az áramot a múlt héten Iványi Gáborék templomában. Természetes már a kérdésfeltevés önmagában is provokatív és hazug volt, hiszen Iványiék az adón kívül sok közüzemi díjjal is tartoznak a szolgáltatóknak. A válasz egyszerű, tudja ezt Kabul rózsája is, lévén
az aréna kifizeti a számláját, Iványi Gábor pedig nem.
A keresztényi viselkedés nem azt jelenti, hogy az államnak gondoskodnia kell minden keresztény emberről. Jézus tanításai és élete alapján a munka nem csupán kötelesség, hanem az emberi méltóság és az Istennek való szolgálat része. Ami nyilván Iványi Gáborra is vonatkozik.
A képviselő által feltöltött videó tanúsága szerint Orbán egy ideig annyit válaszol csak, hogy Szabó a kérdésével forduljon az adóhatósághoz, később hozzáteszi:
Amikor ön kérdez, nem mond igazat. A kérdése egy valótlan állítás volt. Iványi Gábornak én személyesen egyébként sok mindennel tartozom, soha nem tennék semmit ellene. Az adót be kell fizetni.”
Szabó szerint Orbán nagyon ideges lett, ezért ő hozzátette: az érintett intézményeknek nem volt tartozásuk az energiaszolgáltatók felé, ezért a lépést politikai bosszúnak tartja. Úgy véli, ilyen súlyú és szerinte „embertelen” intézkedés után kötelessége volt személyesen kérdőre vonni a miniszterelnököt.
Már hogy ne lett volna közüzemi tartozás. Azért az MVM ideiglenesen ki is kapcsolta az áramot a MET Dankó utcai központjában.
Sőt a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség 2024 végén felkerült a NAV legnagyobb adótartozóinak listájára. A tartozás főként be nem fizetett járulékokból halmozódott fel, mivel a szervezet szerint az állam nem fizeti ki nekik a törvényesen járó normatív támogatásokat. Hogy a szervezetnek mi jár és mi nem, azt nem Iványi mondja meg, hanem a jogszabály. Az viszont mást mond.
Hogy személyesen mivel tartozik Orbán Viktor Iványinak?
Ismert, hogy az evangélikus lelkész adta össze Orbán Viktort és Lévai Anikót 1986-ban, valamint ő keresztelte meg a miniszterelnök két legidősebb gyermekét, Ráhelt és Gáspárt.
Orbán hangsúlyozta: bár személyes hálája fennáll, ettől függetlenül az az intézményeknek be kell tartaniuk a törvényeket.
Szabó Tímea Orbánt erőszakoskodónak akarta feltüntetni, de nem sikerült. „A videón az látszik, hogy többször is nagyon-nagyon megközelíti a telefonomat, de még közel volt a fejemhez. Egyszer meg is lökött” – mondta Szabó, elismerve, ez a videón nem látszik. A hazug ember és a sánta kutya története tehát ezúttal is előkerült.
Majd a miniszterelnök feszültségéről delirált. Erről azért hálás dolog beszélni, mert ez teljességgel bizonyíthatatlan. Sőt, az ellenkezőjére van inkább bizonyíték. Kocsis Máté a parlamentben szintén sokadszorra elhangzó „feszültek vagytok, féltek a kudarctól” vádaskodásra azt válaszolta,
éppen ezzel a dumával próbálkozott az ellenzék 2014-ben, 2018-ban és 2022-ben is. Egyszer se jött be, csak a Fidesz kétharmados győzelme következett mindig. Erre számíthatnak most is, akkor mi a csudáért lennének feszültek?
Ha valaki feszült, akkor az Szabó, aki, mint a felvételen látszik, szeret az ukrán nemzeti színekbe öltözni, ezúttal sem tudta eredményesen provokálni Orbán Viktort. Kudarcot vallott.
Orbán Viktor még a folyosón is leiskolázta a Tisza-szimpatizáns Kabul rózsáját.
***
(Fotó: Kovács Attila MTI/MTVA)