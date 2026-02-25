A képviselő által feltöltött videó tanúsága szerint Orbán egy ideig annyit válaszol csak, hogy Szabó a kérdésével forduljon az adóhatósághoz, később hozzáteszi:

Amikor ön kérdez, nem mond igazat. A kérdése egy valótlan állítás volt. Iványi Gábornak én személyesen egyébként sok mindennel tartozom, soha nem tennék semmit ellene. Az adót be kell fizetni.”

Szabó szerint Orbán nagyon ideges lett, ezért ő hozzátette: az érintett intézményeknek nem volt tartozásuk az energiaszolgáltatók felé, ezért a lépést politikai bosszúnak tartja. Úgy véli, ilyen súlyú és szerinte „embertelen” intézkedés után kötelessége volt személyesen kérdőre vonni a miniszterelnököt.

Már hogy ne lett volna közüzemi tartozás. Azért az MVM ideiglenesen ki is kapcsolta az áramot a MET Dankó utcai központjában.

Sőt a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség 2024 végén felkerült a NAV legnagyobb adótartozóinak listájára. A tartozás főként be nem fizetett járulékokból halmozódott fel, mivel a szervezet szerint az állam nem fizeti ki nekik a törvényesen járó normatív támogatásokat. Hogy a szervezetnek mi jár és mi nem, azt nem Iványi mondja meg, hanem a jogszabály. Az viszont mást mond.