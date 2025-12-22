Ft
háború Háború Ukrajnában béke Ukrajna Kijev orosz-ukrán háború Oroszország Volodimir Zelenszkij Egyesült Államok

Váratlan fordulat: történelmi megállapodásra készül Zelenszkij – már szinte holtbiztos a sikerben

2025. december 22. 22:21

Mindenkit meglepett az ukrán elnök.

2025. december 22. 22:21
null

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn rendkívül fontos információkat osztott meg az X-oldalán. Az ukrán elnök ezúttal arról számolt be, hogy pontosan milyen célokat szeretne elérni Kijev a béketárgyalásokon – szúrta ki az Index.

Meg kell szüntetnünk ezt a háborút, és méltóságteljes békét kell teremtenünk Ukrajna számára.

Fegyverek, pénzügyi és politikai támogatás formájában biztosítanunk kell Ukrajna erejét. Gondoskodnunk kell arról, hogy Ukrajna ellenálló képessége megmaradjon” – írta az elnök, majd arról is beszámolt, hogy

történelmi jelentőségű megállapodást kell kötnünk az Egyesült Államokkal.

Zelenszkij ennek kapcsán kiemelte, hogy az Ukrajna biztonsági garanciáival kapcsolatos megállapodást az amerikai kongresszusnak kell ratifikálnia. Az ukrán elnök szerint a béketárgyalások során megvalósulhatnak Kijev célkitűzései.

Nyitókép: JOHN THYS / AFP

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
Martell 2
2025. december 22. 22:47
Milyen kretén cím ez már megint, tehát úgy tesznek az ukránok mintha győztek volna.
0
0
Kétes
2025. december 22. 22:27
Zselé! Hamarabb kellett volna gondolkodnod és kevesebb pénzt kellett volna ellopnotok! (no meg kevesebb pénzt kellett volna Bidenék meg Ursuláék zsebébe tömnötök!)
0
0
pollip
2025. december 22. 22:25
Semlegesség! A kezdetekkor is erről volt szó. Most, több százezer ukrán hála után ugyanez az opció reális. Semminek nem volt értelme!!!!!!!
0
0
ihavrilla
2025. december 22. 22:24
Mi a fordulat??? Marad minden ostobaság. És ez nem váratlan.
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!