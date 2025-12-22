Váratlan fordulat: történelmi megállapodásra készül Zelenszkij – már szinte holtbiztos a sikerben

Erre várt mindenki: küszöbön áll a békecsúcs, de egy óriási probléma adódott
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök hétfőn rendkívül fontos információkat osztott meg az X-oldalán. Az ukrán elnök ezúttal arról számolt be, hogy pontosan milyen célokat szeretne elérni Kijev a béketárgyalásokon – szúrta ki az Index.
Meg kell szüntetnünk ezt a háborút, és méltóságteljes békét kell teremtenünk Ukrajna számára.
Fegyverek, pénzügyi és politikai támogatás formájában biztosítanunk kell Ukrajna erejét. Gondoskodnunk kell arról, hogy Ukrajna ellenálló képessége megmaradjon” – írta az elnök, majd arról is beszámolt, hogy
Zelenszkij ennek kapcsán kiemelte, hogy az Ukrajna biztonsági garanciáival kapcsolatos megállapodást az amerikai kongresszusnak kell ratifikálnia. Az ukrán elnök szerint a béketárgyalások során megvalósulhatnak Kijev célkitűzései.
Nyitókép: JOHN THYS / AFP
