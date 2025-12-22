Erre várt mindenki: küszöbön áll a békecsúcs, de egy óriási probléma adódott

a kulcsprobléma továbbra is a területi kontroll, különösen Donyeck megye esetében.

Az alelnök meglátása szerint az oroszok ragaszkodnak az ellenőrzéshez, amit az ukrán fél komoly biztonsági kockázatként értékel. „Az ukránok […] privátban elismerik, hogy végül valószínűleg elveszítik Donyecket – de tudják, ez lehet 12 hónap múlva, vagy még később. Így ez a területi engedmény jelentős késedelmet okoz a tárgyalásokon – azt mondanám, ez egy szörnyű területi engedmény” – jelentette ki az amerikai politikus.