Ft
Ft
7°C
2°C
Ft
Ft
7°C
2°C
12. 22.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 22.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
háború JD Vance Háború Ukrajnában béke Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország béketárgyalás Egyesült Államok

Erre várt mindenki: küszöbön áll a békecsúcs, de egy óriási probléma adódott

2025. december 22. 20:50

Az amerikai alelnök szerint az ukránok beletörődhetnek Donyeck elvesztésébe.

2025. december 22. 20:50
Putyin és Zelenszkij.

„Áttörés” történt a Miamiban folytatott amerikai–orosz konzultációk során, amelynek lényege, hogy végre minden vitás kérdés nyíltan az asztalra került – közölte J.D. Vance.

A Kárpáthír ugyanakkor a hír kapcsán arra is felhívta a figyelmet, hogy az Egyesült Államok alelnöke óvatosan fogalmazott a végső békemegállapodás esélyeit illetően, kiemelve a területi viták súlyát. Vance az UnHerdnek adott interjúban, a tárgyalódelegációktól kapott friss információkra hivatkozva elárulta:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Számokkal bizonyították: ez a párt nyerte a második félévet Magyarországon

Számokkal bizonyították: ez a párt nyerte a második félévet Magyarországon
Tovább a cikkhezchevron

a kulcsprobléma továbbra is a területi kontroll, különösen Donyeck megye esetében.

Az alelnök meglátása szerint az oroszok ragaszkodnak az ellenőrzéshez, amit az ukrán fél komoly biztonsági kockázatként értékel. „Az ukránok […] privátban elismerik, hogy végül valószínűleg elveszítik Donyecket – de tudják, ez lehet 12 hónap múlva, vagy még később. Így ez a területi engedmény jelentős késedelmet okoz a tárgyalásokon – azt mondanám, ez egy szörnyű területi engedmény” – jelentette ki az amerikai politikus.

Vance végül arra a következtetésre jutott, hogy bár elértek némi haladást, nem biztos abban, hogy sikerül békés rendezésre jutni. Mint mondta, mindkét forgatókönyvre sor kerülhet még, vagyis akár egy a megállapodás is szóba jöhet, de nincs kizárva, hogy tovább folytatódik a háború.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Nhac NGUYEN, Gavriil GRIGOROV / AFP / POOL

Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.

Összesen 8 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Nasi12
2025. december 22. 22:41
"egy óriási probléma adódott" a felek nem egyeznek meg a feltételekben :)
Válasz erre
0
0
nuevoreynuevaley
2025. december 22. 21:30
Nem 1, hanem 2 problema van Nem lesz bekecsucs, plane nem Budapesten...ahogy Orkbun hazudta vala
Válasz erre
0
1
tapir32
•••
2025. december 22. 21:14 Szerkesztve
Az ukrán vezetést kell leváltani, hogy az ukrán nép ne nyomorogjon tovább és ne haljanak meg további százezrek. Nem az "igazság" a fontos, hanem az emberek élete!
Válasz erre
2
0
pollip
•••
2025. december 22. 21:07 Szerkesztve
Zelenszkij megkérdezi Ursulát: most mit csináljak? Elfogadjam a béke tervet? Ursula: harcolj tovább! Ne fogadj el semmit! Szét fogjátok darabolni Oroszországot győzni fogtok, elkobozzuk az orosz vagyont, gyártjuk a fegyvereket! Neked már csak néhány százezer ukrán vérét kell biztosítanod!!!!!
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!