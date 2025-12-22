Erre várt mindenki: küszöbön áll a békecsúcs, de egy óriási probléma adódott

Visszautasíthatatlan ajánlatot kapott Putyin: ezen a magyar javaslaton még ő is kénytelen lesz elgondolkodni
Célba ért Orbán Viktor és Szijjártó Péter terve.
Az amerikai alelnök szerint az ukránok beletörődhetnek Donyeck elvesztésébe.
„Áttörés” történt a Miamiban folytatott amerikai–orosz konzultációk során, amelynek lényege, hogy végre minden vitás kérdés nyíltan az asztalra került – közölte J.D. Vance.
A Kárpáthír ugyanakkor a hír kapcsán arra is felhívta a figyelmet, hogy az Egyesült Államok alelnöke óvatosan fogalmazott a végső békemegállapodás esélyeit illetően, kiemelve a területi viták súlyát. Vance az UnHerdnek adott interjúban, a tárgyalódelegációktól kapott friss információkra hivatkozva elárulta:
a kulcsprobléma továbbra is a területi kontroll, különösen Donyeck megye esetében.
Az alelnök meglátása szerint az oroszok ragaszkodnak az ellenőrzéshez, amit az ukrán fél komoly biztonsági kockázatként értékel. „Az ukránok […] privátban elismerik, hogy végül valószínűleg elveszítik Donyecket – de tudják, ez lehet 12 hónap múlva, vagy még később. Így ez a területi engedmény jelentős késedelmet okoz a tárgyalásokon – azt mondanám, ez egy szörnyű területi engedmény” – jelentette ki az amerikai politikus.
Vance végül arra a következtetésre jutott, hogy bár elértek némi haladást, nem biztos abban, hogy sikerül békés rendezésre jutni. Mint mondta, mindkét forgatókönyvre sor kerülhet még, vagyis akár egy a megállapodás is szóba jöhet, de nincs kizárva, hogy tovább folytatódik a háború.
Ezt is ajánljuk a témában
Célba ért Orbán Viktor és Szijjártó Péter terve.
Nyitókép: Nhac NGUYEN, Gavriil GRIGOROV / AFP / POOL
Kapcsolódó cikkek a Háború Ukrajnában aktában.
Mindenkit meglepett az ukrán elnök.
Az ukrán hadsereg vezérkara természetesen mindent megmagyarázott.
Az ukrán beszámoló alapján akkora bajban van Putyin hadserege, hogy lovakat vesznek igénybe a katonák.