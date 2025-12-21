Ft
Putyin és Zelenszkij is üzent Európának, Magyar Péter és embere is jól leizzadt

2025. december 21. 05:55

A szombati nap legolvasottabb hírei a Mandineren.

2025. december 21. 05:55
Háború, Brüsszel, belpolitikai csörték és ellenzéki performanszok: ezek a témák mozgatták meg leginkább az olvasókat szombaton. Ezek voltak a Mandiner legolvasottabb cikkei december 20-án.

Putyin Európának üzent: együttműködés vagy hanyatlás

Vlagyimir Putyin rendkívüli hangvételű üzenetet küldött Európának évértékelő sajtótájékoztatóján. Az orosz elnök szerint az EU hosszú távon gazdasági és politikai súlyt veszít, ha nem működik együtt Moszkvával. Úgy vélte, Oroszország és Európa erőforrásainak egyesítése akár az Egyesült Államokét is meghaladó gazdasági potenciált teremthetne, miközben jelezte: a háború lezárására csak „a kiváltó okok megszüntetése” esetén lát esélyt.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Az egyik legismertebb közvélemény-kutató bemondta, mi a valóság Magyarországon – ennek Magyar Péter nem fog örülni

Az egyik legismertebb közvélemény-kutató bemondta, mi a valóság Magyarországon – ennek Magyar Péter nem fog örülni
Von der Leyenék gyorsvasutat terveznek – Budapest is a térképen

Az Európai Bizottság bemutatta az európai nagysebességű vasúti hálózat terveit, amely 2030-tól jelentősen csökkentené az utazási időket a kontinensen. Ursula von der Leyen csapatának elképzelése szerint Budapest is bekapcsolódna a rendszerbe, a vonatok akár 250 km/órás sebességgel közlekednének, és több nagyváros között a menetidő a felére csökkenne.

Magyar Péter és a Nélküled

Magyar Péter szegedi összejövetele újabb vitát váltott ki, miután az Ismerős Arcok Nélküled című dalára vonult színpadra, ezzel is tovább másolva a Fidesz rendezvényeinek show elemeit. A zenekar frontembere, Nyerges Attila röviden reagált az esetre.

Ellenzéki aktivista kérdezhette Orbánt – őt nem csavarták le a biztonságiak

A szegedi háborúellenes nagygyűlésen egy korábban DK-s és Hadházy-közeli és Márki-Zay-rajongó aktivista, ma már Tisza-szimpatizáns férfi kérdezte Orbán Viktort és Lázár Jánost. A jelenet azért volt külön érdekes, mert a kérdezőt nem vezették ki, nem inzultálták, sőt még válaszokat is kapott. Ellentétben a tiszás eseménnyel, ahonnan durván kirángatták a HírTV riporterét, amikor interjúzni akart Tarr Zoltánnal.

Zelenszkij feltételeket szabna az EU-hitel visszafizetésére

Volodimir Zelenszkij már a jóváhagyás után jelezte: Ukrajna csak akkor fizetné vissza a 90 milliárd eurós uniós hitelt, ha Oroszország jóvátételt fizet. Az ukrán elnök egyúttal azt is sürgette, hogy az EU használja fel a befagyasztott orosz vagyont. Orbán Viktor szerint viszont reális a veszélye annak, hogy a kölcsönt végül az európai adófizetők állják majd.

Fotó: ATTILA KISBENEDEK / AFP

