Putyin és Zelenszkij is üzent Európának, Magyar Péter és embere is jól leizzadt

Háború, Brüsszel, belpolitikai csörték és ellenzéki performanszok: ezek a témák mozgatták meg leginkább az olvasókat szombaton. Ezek voltak a Mandiner legolvasottabb cikkei december 20-án.

Putyin Európának üzent: együttműködés vagy hanyatlás

Vlagyimir Putyin rendkívüli hangvételű üzenetet küldött Európának évértékelő sajtótájékoztatóján. Az orosz elnök szerint az EU hosszú távon gazdasági és politikai súlyt veszít, ha nem működik együtt Moszkvával. Úgy vélte, Oroszország és Európa erőforrásainak egyesítése akár az Egyesült Államokét is meghaladó gazdasági potenciált teremthetne, miközben jelezte: a háború lezárására csak „a kiváltó okok megszüntetése” esetén lát esélyt.