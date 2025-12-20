Von der Leyenék nem várnak tovább: itt az akcióterv, amit 2030-ig meg kell valósítani – Magyarország is érintett

Az Európai Bizottság felvázolta, egy integrált nagysebességű vasúti hálózat révén számos útvonal időtartamát lerövidítenék a kontinensen.

Mivel a vonatok akár 250 km/órás sebességgel is haladhatnak, az európai nagyvárosok és fővárosok közötti kapcsolatokban a menetidő akár a felére is csökkenhet.

250 km/órás korszak: az európai nagysebességű vasút átírja a térképet

Míg a teljes nagysebességű hálózat várhatóan 2040-re áll üzembe, egyes útvonalakat már 2030-ban átadhatnak az utazóknak. A tervek szerint például a Berlin és Koppenhága közötti utazás az évtized végére hét óra helyett négy órára csökkenne. A Szófia és Athén közötti útvonalat is lerövidítik 2035-re, így a közel 14 óra helyett mindössze hat órát vesz majd igénybe az út. Lesznek vadonatúj, izgalmas összekapcsolódások is a kontinensen, többek között Párizs és Lisszabon, valamint Varsó és Tallinn között – utóbbi a lett fővároson, Rigán keresztül.

Íme az európai gyorsvasút térkép: így nézne ki a javasolt rendszer, benne a városok közötti lerövidült utazási idő részletei: