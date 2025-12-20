Ft
Ft
7°C
4°C
Ft
Ft
7°C
4°C
12. 20.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 20.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
fejlesztés Ursula von der Leyen vasút

Von der Leyenék nem várnak tovább: itt az akcióterv, amit 2030-ig meg kell valósítani – Magyarország is érintett

2025. december 20. 08:14

Az Európai Bizottság bemutatta, hogy kapcsolná be a kontinens vérkeringésébe a magyar fővárost. Elkészült az európai nagysebességű vasúti projekt tervezete.

2025. december 20. 08:14
null
Szabó Péter

Az Európai Bizottság nyilvánosságra hozta egy európai nagysebességű vasúti projekt terveit, amely már 2030-tól lerövidítheti az utazási időt a kontinensen. A hálózat összekötné a legnagyobb városokat, így Budapest is csatlakozna a rendszerbe. A jelek szerint egyre közelebb az elképzelés, hogy Európában ismét reneszánszát élje a vasúti közlekedés.

európai nagysebességű vasút
Néhány éven belül elkészülhet az európai nagysebességű vasúthálózat
Fotó: Thibaud Moritz/AFP

Ezt is ajánljuk a témában

Hova megy a „gőzös” és hova nem? Európai vasúti körkép

Sokkal jobban kiaknázhatók lennének az európai vasúthálózatban rejlő lehetőségek – derül ki a Greenpeace új jelentéséből. Megfelelő infrastrukturális beruházások segítségével jóval több nagyváros lenne közvetlenül elérhető vonattal, ezáltal a zöldátállás is előmozdítható lenne. A nem uniós balkáni államokban azonban nagyon nagy a baj: vannak országok, amelyek egyáltalán nincsenek vasúti összeköttetésben Európa nyugati városaival. Budapest előkelő helyen végzett.

Annak ellenére, hogy idén elkeserítően csökkentették a hálókocsis járatokat, úgy tűnik, hogy a nagysebességű vasúti közlekedés új lendületet kaphat a kontinensen. Korábban már bejelentettek egy új, „európai metró” tervet – most pedig az Európai Bizottság állt elő egy saját kezdeményezéssel. Ennek részletei rámutatnak, a nagyvárosokat összekötő projekt célja az utazási idő csökkentése és a határokon átnyúló kapcsolatok javítása – írja a TimeOut.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Orbán győzelme, ukrán hadikölcsön, felbomló EU – itt az évadzáró Mesterterv

Orbán győzelme, ukrán hadikölcsön, felbomló EU – itt az évadzáró Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

Az Európai Bizottság felvázolta, egy integrált nagysebességű vasúti hálózat révén számos útvonal időtartamát lerövidítenék a kontinensen.

Mivel a vonatok akár 250 km/órás sebességgel is haladhatnak, az európai nagyvárosok és fővárosok közötti kapcsolatokban a menetidő akár a felére is csökkenhet.

250 km/órás korszak: az európai nagysebességű vasút átírja a térképet

Míg a teljes nagysebességű hálózat várhatóan 2040-re áll üzembe, egyes útvonalakat már 2030-ban átadhatnak az utazóknak. A tervek szerint például a Berlin és Koppenhága közötti utazás az évtized végére hét óra helyett négy órára csökkenne. A Szófia és Athén közötti útvonalat is lerövidítik 2035-re, így a közel 14 óra helyett mindössze hat órát vesz majd igénybe az út. Lesznek vadonatúj, izgalmas összekapcsolódások is a kontinensen, többek között Párizs és Lisszabon, valamint Varsó és Tallinn között – utóbbi a lett fővároson, Rigán keresztül.

Íme az európai gyorsvasút térkép: így nézne ki a javasolt rendszer, benne a városok közötti lerövidült utazási idő részletei:

Amint látható, az utazási idő mindenhol jelentősen csökken majd: Prágából Rómába tíz óra alatt, Stockholmból Koppenhágába pedig négy óra alatt juthat el az utazóközönség.

Kész tervek a Transzeurópai Közlekedési Hálózat (TEN-T) kiépítésére

A tervek szerint tehát Európa vonattal történő bejárása hamarosan sokkal könnyebb lesz, gyorsabb és megbízhatóbb szolgáltatásokkal, amelyek minden égtáj felé elérhetőek lesznek.

Ráadásul az is fő szempont, hogy sokkal fenntarthatóbbá váljon az európai utazás.

Egyelőre nagy kérdés, hogy mennyibe kerül majd a projekt, de hosszútávon mindenképpen környezetkímélőbb egy nagysebességű vasúthálózat kiépítése, majd népszerűvé tétele, mint a fapados légitársaságok járatainak használata.

Azért is fontos a vasútfejlesztés a kontinensen, mert a síneken való közlekedés előnyei jól ismertek, nem csak környezetbarát és energiatakarékos, de rendkívüli kapacitásra képes – akár áru-, akár személyfuvarozásra gondolunk. Biztonságos és megbízható, zárt pályán halad és elkerüli a dugókat, pontos, nagy távolságon is gazdaságos, mind emellett kényelmes és modern. Ha ez még gyorsasággal is párosul, hamar népszerűvé válhat az utasok körében.

A Transzeurópai Közlekedési Hálózata (TEN-T) kiépítése régóta az Európai Bizottság vesszőparipája, amely lényegében egy

  • új utakból,
  • vasúti hálóból és
  • kikötőkből

álló európai hálózat. A gyors, fenntartható és kényelmes közlekedés új korszaka tehát kézzelfogható távolságba került.

Fotó: Justin Tallis/POOL/AFP

 

 

Összesen 49 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
auditorium
2025. december 20. 10:35
Rájöttek, hogy kb. ezer km-es körzetben sokkal célszerűbb a vasút mint az a rengeteg low cost repülőjárat. Ezek sokkal jobban szennyezik a levegőt és a be- és leszállásnál kell több plusz órát számitani, nem beszélve a sok kellemetlen ellenőrzésről. A végén a rep.térről célba érni is legalább egy óra. Ezért most észbekapott Európa és a franciák, spanyolok és olaszok után, most a németek is sokat fejlesztik a szuper gyors vasútjukat. Ehhez persze korszerű sinek, magasitott járdák és elkülönitett vasútvonal kell, mert az átmenő 25O-3OO km/òràval szàguldó vonatok veszélyesek a peronon várakozó utasokra , ha nincs elkülönitett vonaluk. A franciák még Maroccoban is épitettek ilyen vasútat. A kinaiak pedig Dzsibuti kikötőből Addis Abebaba. Látom Bp-Trieszt között tövábbra is ötszor kell átszállni és kb. húsz óra alatt odaérünk. Pedig ott kikötőnk is van és sok közös emlék a Monarchiából. Marad az autó.
Válasz erre
1
0
szemlelo-2
2025. december 20. 10:26
Németországban már régóta van nagy sebességű hálózat, csak az a baj, hogy a vonatok 0,5-1 órákat késnek. Néha pedig nem oda mennek, ahova a menetrend szerint kellene. Előfordul, hogy törlik a járatot. Szóval van még hol sepergetni...
Válasz erre
3
0
haxima
2025. december 20. 09:59
Jaa, meg milyen kis trükkösek. A zöld az új, a lila már meglévő út, csak átirják a menetrendet
Válasz erre
0
0
haxima
2025. december 20. 09:55
Tehát szerintük embertömegek vágynak Párizsból Rómába. 9 óra alatt eljussanak.
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!