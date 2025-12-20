Ft
vlagyimir putyin ukrajnai háború egyesült államok európa

Putyin rendkívüli üzenete Európának – itt a mondat, amit se kiköpni, se lenyelni nem tudnak majd Von der Leyenék

2025. december 20. 10:31

Az orosz elnök újra együttműködést ajánl Európának, miközben az ukrajnai háború lezárásának feltételeiről beszélt.

2025. december 20. 10:31
null

Vlagyimir Putyin szerint Európa hosszú távon elveszíti gazdasági és politikai pozícióját, ha nem működik együtt Oroszországgal. Az orosz elnök úgy fogalmazott: 

amennyiben Oroszország és az európai országok egyesítenék erőforrásaikat, a vásárlóerő-paritáson számított összesített GDP-jük meghaladná az Egyesült Államokét.

Putyin szerint a konfrontáció helyett a gazdasági és stratégiai együttműködés hozna valódi növekedést. 

Ha kiegészítenénk egymás lehetőségeit, virágoznánk, ahelyett hogy egymással háborúznánk”

– hangsúlyozta, jelezve: Moszkva kész a kölcsönösen előnyös kapcsolatok fejlesztésére, amennyiben a biztonsági feltételek adottak.

Az orosz elnök pénteki évértékelő sajtótájékoztatóján az ukrajnai háborúra is kitért. Állítása szerint Oroszország nyitott a konfliktus békés lezárására, ha megszűnnek a válság kiváltó okai, ugyanakkor úgy véli, Ukrajna jelenleg nem áll készen a valódi béketárgyalásokra.

Nyitókép: SEFA KARACAN / AFP

