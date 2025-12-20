Putyin rendkívüli üzenete Európának – itt a mondat, amit se kiköpni, se lenyelni nem tudnak majd Von der Leyenék

Európa magára marad: sem Kína, sem India nem akarja Ukrajnát támogatni

Miközben Brüsszel újabb milliárdokat önt Ukrajnába, a nagyhatalmak csendesek. Sem Peking, sem Újdelhi nem hajlandó nyomást gyakorolni Moszkvára, valamint az amerikai támogatás is elillani látszik. Európa egyre inkább egyedül marad a háború szomszédságában.