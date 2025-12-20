Új térkép jelent meg Putyin mögött – Oroszország egyértelmű üzenetet küldött Ukrajnának
Az orosz elnök megtartotta évértékelő sajtótájékoztatóját.
Az orosz elnök újra együttműködést ajánl Európának, miközben az ukrajnai háború lezárásának feltételeiről beszélt.
Vlagyimir Putyin szerint Európa hosszú távon elveszíti gazdasági és politikai pozícióját, ha nem működik együtt Oroszországgal. Az orosz elnök úgy fogalmazott:
amennyiben Oroszország és az európai országok egyesítenék erőforrásaikat, a vásárlóerő-paritáson számított összesített GDP-jük meghaladná az Egyesült Államokét.
Putyin szerint a konfrontáció helyett a gazdasági és stratégiai együttműködés hozna valódi növekedést.
Ha kiegészítenénk egymás lehetőségeit, virágoznánk, ahelyett hogy egymással háborúznánk”
– hangsúlyozta, jelezve: Moszkva kész a kölcsönösen előnyös kapcsolatok fejlesztésére, amennyiben a biztonsági feltételek adottak.
Az orosz elnök pénteki évértékelő sajtótájékoztatóján az ukrajnai háborúra is kitért. Állítása szerint Oroszország nyitott a konfliktus békés lezárására, ha megszűnnek a válság kiváltó okai, ugyanakkor úgy véli, Ukrajna jelenleg nem áll készen a valódi béketárgyalásokra.
Miközben Brüsszel újabb milliárdokat önt Ukrajnába, a nagyhatalmak csendesek. Sem Peking, sem Újdelhi nem hajlandó nyomást gyakorolni Moszkvára, valamint az amerikai támogatás is elillani látszik. Európa egyre inkább egyedül marad a háború szomszédságában.
