Ft
Ft
7°C
4°C
Ft
Ft
7°C
4°C
12. 20.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 20.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
vlagyimir putyin orosz-ukrán háború ukrajna oroszország

Új térkép jelent meg Putyin mögött – Oroszország egyértelmű üzenetet küldött Ukrajnának

2025. december 20. 07:25

Az orosz elnök megtartotta évértékelő sajtótájékoztatóját.

2025. december 20. 07:25
null

December 19-én Vlagyimir Putyin orosz elnök megtartotta szokásos évértékelő sajtótájékoztatóját. Idén azonban nemcsak az elnök válaszai voltak üzenetértékűek de a díszlet is. A háttérben ugyanis egy hatalmas Oroszországot jelképező térkép jelent meg, amely már nemcsak a Krímet ábrázolta teljes egészében orosz területként, hanem a négy kelet-ukrajnai régiót is – Donyecket, Luhanszkot, Zaporizzsját és Herszont. Ezzel Moszkva egyértelmű jelzést küldött Kijevnek és a Nyugatnak, hogy nem mond le területi igényeiről.

A több mint négy és fél órás maratoni sajtótájékoztatóan Putyin a háborút illetően arról beszélt, Oroszország kész lezárni az ukrajnai konfliktust, ha a válság okai megszűnnek. Putyin szerint azért kell megszüntetni az ukrajnai konfliktus okait, hogy a jövőben ne ismétlődhessen meg hasonló helyzet, és hogy a béke hosszútávú, tartós és stabil legyen.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Orbán győzelme, ukrán hadikölcsön, felbomló EU – itt az évadzáró Mesterterv

Orbán győzelme, ukrán hadikölcsön, felbomló EU – itt az évadzáró Mesterterv
Tovább a cikkhezchevron

Leszögezte, hogy Oroszország az egyenjogúság és a kölcsönös tisztelet alapján hajlandó együttműködni Európával és az Egyesült Államokkal. Oroszország 2026-ban már békében és háborúk nélkül akar élni – tette hozzá.

Vlagyimir Putyin orosz elnök szokásos év végi sajtótájékoztatója Moszkvában, 2025. december 19-én. Forrás: Alexander NEMENOV / AFP

A fronton kialakult helyzetnek arra kell kényszerítenie az ukrán hatóságokat, hogy békés eszközökkel zárják le a konfliktust – mondta. Kijelentette, hogy a hadászati kezdeményezés az oroszországi Kurszk megye felszabadítása óta folyamatosan az orosz hadsereg kezében van, amely a teljes frontvonalon támad, hol gyorsabb, hol lassabb ütemben.

(MTI/Mandiner)

Nyitókép forrása: Alexander NEMENOV / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

***

 

Összesen 37 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
rasputin
2025. december 20. 10:40
johannluipigusrasputin 2025. december 20. 10:38 Maga mindig visszakérdez? Hülyeséget beszélsz. De majd jól elmagyarázod. Ugye közmunkás?
Válasz erre
0
0
rasputin
2025. december 20. 10:34
johannluipigus 2025. december 20. 10:22 Maga társadalommérnöki szakon vette a diplomáját? Mi köze van a társadalommérnöknek a permafroszthoz közmunkás? :)))))))))))))))))))))))))))))))))))
Válasz erre
0
0
johannluipigus
2025. december 20. 10:22
@rasputin "A permafrosztra épített városok el fognak sűllyedni a sárban." Maga társadalommérnöki szakon vette a diplomáját?
Válasz erre
0
0
johannluipigus
2025. december 20. 10:20
Bárhogy is nézem a térképet, nem látom rajta az orosz birodalom bölcsőjét, Kijev városát.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!