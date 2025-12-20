Új térkép jelent meg Putyin mögött – Oroszország egyértelmű üzenetet küldött Ukrajnának

December 19-én Vlagyimir Putyin orosz elnök megtartotta szokásos évértékelő sajtótájékoztatóját. Idén azonban nemcsak az elnök válaszai voltak üzenetértékűek de a díszlet is. A háttérben ugyanis egy hatalmas Oroszországot jelképező térkép jelent meg, amely már nemcsak a Krímet ábrázolta teljes egészében orosz területként, hanem a négy kelet-ukrajnai régiót is – Donyecket, Luhanszkot, Zaporizzsját és Herszont. Ezzel Moszkva egyértelmű jelzést küldött Kijevnek és a Nyugatnak, hogy nem mond le területi igényeiről.

A több mint négy és fél órás maratoni sajtótájékoztatóan Putyin a háborút illetően arról beszélt, Oroszország kész lezárni az ukrajnai konfliktust, ha a válság okai megszűnnek. Putyin szerint azért kell megszüntetni az ukrajnai konfliktus okait, hogy a jövőben ne ismétlődhessen meg hasonló helyzet, és hogy a béke hosszútávú, tartós és stabil legyen.