Demkó Attila figyelmeztetett: Putyin lezárta a kompromisszumok korszakát
Az elemző szerint a béke felé vezető út továbbra is elsősorban a területi kérdéseken és a Nyugat által tervezett vagyonkezelési lépéseken bukhat.
Az orosz elnök megtartotta évértékelő sajtótájékoztatóját.
December 19-én Vlagyimir Putyin orosz elnök megtartotta szokásos évértékelő sajtótájékoztatóját. Idén azonban nemcsak az elnök válaszai voltak üzenetértékűek de a díszlet is. A háttérben ugyanis egy hatalmas Oroszországot jelképező térkép jelent meg, amely már nemcsak a Krímet ábrázolta teljes egészében orosz területként, hanem a négy kelet-ukrajnai régiót is – Donyecket, Luhanszkot, Zaporizzsját és Herszont. Ezzel Moszkva egyértelmű jelzést küldött Kijevnek és a Nyugatnak, hogy nem mond le területi igényeiről.
A több mint négy és fél órás maratoni sajtótájékoztatóan Putyin a háborút illetően arról beszélt, Oroszország kész lezárni az ukrajnai konfliktust, ha a válság okai megszűnnek. Putyin szerint azért kell megszüntetni az ukrajnai konfliktus okait, hogy a jövőben ne ismétlődhessen meg hasonló helyzet, és hogy a béke hosszútávú, tartós és stabil legyen.
Leszögezte, hogy Oroszország az egyenjogúság és a kölcsönös tisztelet alapján hajlandó együttműködni Európával és az Egyesült Államokkal. Oroszország 2026-ban már békében és háborúk nélkül akar élni – tette hozzá.
A fronton kialakult helyzetnek arra kell kényszerítenie az ukrán hatóságokat, hogy békés eszközökkel zárják le a konfliktust – mondta. Kijelentette, hogy a hadászati kezdeményezés az oroszországi Kurszk megye felszabadítása óta folyamatosan az orosz hadsereg kezében van, amely a teljes frontvonalon támad, hol gyorsabb, hol lassabb ütemben.
