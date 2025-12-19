Ft
12. 19.
péntek
demkó attila nemzeti közszolgálati egyetem sajtótájékoztató kijev európa

Demkó Attila figyelmeztetett: Putyin lezárta a kompromisszumok korszakát

2025. december 19. 20:46

Az elemző szerint a béke felé vezető út továbbra is elsősorban a területi kérdéseken és a Nyugat által tervezett vagyonkezelési lépéseken bukhat.

2025. december 19. 20:46
null

Vlagyimir Putyin pénteken évértékelővel egybekötött, maratoni sajtótájékoztatót tartott, amelyen az Ukrajnával kapcsolatos fejlemények, az orosz gazdaság helyzete és a lefoglalni tervezett orosz vagyon kérdése is szóba került. A történteket Demkó Attila, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének programvezetője kommentálta az InfoRádióban, felidézve, hogy a 2001 óta zajló eseményeken rendszeresen több százezer állampolgári kérdés érkezik, amelyekből válogatnak – írta meg az Infostart.

A kérdések témái a szociális kérdésektől a különleges katonai műveletig terjedtek. Így tehát az ukrajnai háború, az európaiakkal való viszony és a béke kérdései mind-mind terítéken voltak

– mondta Demkó Attila.

A programvezető szerint Putyin beszédéből az is látszott, hogy nem akar nyíltan szembemenni Trumppal, és különbséget tett az Egyesült Államok, illetve Kijev és Európa szerepe között. „Az orosz elnök beszédéből egyértelműen kiderült, hogy nem kíván Trumppal nyíltan szembemenni. Ismét hangsúlyozta, hogy Trump amerikai elnök őszintén a békére törekszik, nem az amerikaiakkal van a probléma, hanem Kijevvel és Európával” – idézte az értékelést.

Demkó Attila úgy látta, Putyin már megtette azokat a gesztusokat, kompromisszumokat, amelyeket helyesnek tart, ezért további lépések aligha várhatók, miközben területi értelemben továbbra is a teljes Donbasz megszerzése tűnik orosz minimumcélként. A sajtótájékoztatót egy átrajzolt orosz birodalmi térkép előtt tartották, amely Demkó Attila szerint „nem teljesen helyes”, és arra utalt, hogy Zaporizzsja és Herszon kérdésében egy esetleges kompromisszum a jövőben a szimbolikát is átírhatja.

Az orosz vagyon lefoglalásának terveiről Putyin mint „fényes nappali rablásról” beszélt, és a programvezető szerint ezzel részben arra figyelmeztetett, hogy a lépés más, Európában befektető országok bizalmát is megingathatja.

A gazdasági helyzet kapcsán Putyin „beismerte, hogy vannak bizonyos problémák”, miközben azt hangsúlyozta, hogy ezek kezelhetők, és nem várható súlyos megrázkódtatás. Demkó Attila értékelése szerint a sajtótájékoztató összképe az volt, hogy a béke felé vezető út továbbra is elsősorban a területi kérdéseken és a Nyugat által tervezett vagyonkezelési lépéseken bukhat, miközben Moszkva a saját álláspontját stabilnak és véglegesnek igyekszik bemutatni.

Nyitókép: Vyacheslav PROKOFYEV / POOL / AFP

***

mivivi
2025. december 19. 21:29
Oroszország győzni fog. 2000 óta Oroszország aranykora tart. Ukrajna, Fehéroroszország, Moldova, Grúzia, Finnország az Orosz blokkhoz tartozik. Az 1991 előtti határokat vissza kell állítani. Oroszország a barátunk!
Válasz erre
0
0
zsugabubus-2
2025. december 19. 21:27
"nuevoreynuevaley 2025. december 19. 20:58 putyinnak 2 oka van emberkedni 1) az orosz gazdasag rottyon 2) sikerek a fronton (habar tovabbra is 150 ev ezzel a tempoval ukrajna elfoglalasa)" Hülye vagy, apafej! Szerinted még 120 év kell, hogy az ukrán hadsereg elfogyjon? Az oroszok megtalálták a módját, hogy egyre gyorsuló tempóban darálják le csóri ukrán bakákat. Pedig csak gyalogsági ásóik vannak, meg mosógép csipjeik... 1 év megváltja az ukránokat.
Válasz erre
1
0
kiss.istvan770
•••
2025. december 19. 21:15 Szerkesztve
"Putyin lezárta a kompromisszumok korszakát" Putyin a "különleges hadművelet" előtt közölte a feltételeit az USA-val, de az USA nem tett le Ukrajna gyarmatosításáról, katonai támaszpontok létesítéséről az orosz határ mellé, nem állította meg Ukrajna 8 milliós orosz népességének gyilkolását, stb., azaz háborúba kényszerítette Oroszországot. AZ OROSZ FELTÉTELEK AZÓTA SEM VÁLTOZTAK. Ha békés úton nem tudja a teljesítését elérni, akkor katonai eszközökkel teszi meg. A bankár-multi maffia azóta sem tett le róla, hogy lenyúlja az orosz nyersanyagokat és energia hordozókat. Trump beiktatása után Anglia és az EU, a maffia régi szolgája vette át a maffia utasításainak végrehajtását. Már a bankár maffia sem a régi, a béka segge alá süllyedt a szellemi színvonala. Elhitték Fukuyama idióta jóslatát és legalább 30 éve nem fejlesztették a hadseregeiket, sőt amortizálták és az a tévképzetük, hogy le tudják győzni az oroszokat. Az oroszok pedig folyamatosan fejlesztették a haderejüket.
Válasz erre
0
0
zsugabubus-2
2025. december 19. 21:10
Ott van fenn a "hetek" YT csatornáján a videó Putyin beszédével az orosz védelmi minisztérium vezetői testületének szerdai moszkvai kibővített ülésén. A faszi világosan beszélt. Célokat tűztek ki és el fogják érni azokat. Más lehetőség nincs. Persze meg lehet próbálni az útjukba állni...
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!