Demkó Attila figyelmeztetett: Putyin lezárta a kompromisszumok korszakát

Demkó Attila úgy látta, Putyin már megtette azokat a gesztusokat, kompromisszumokat, amelyeket helyesnek tart, ezért további lépések aligha várhatók, miközben területi értelemben továbbra is a teljes Donbasz megszerzése tűnik orosz minimumcélként. A sajtótájékoztatót egy átrajzolt orosz birodalmi térkép előtt tartották, amely Demkó Attila szerint „nem teljesen helyes”, és arra utalt, hogy Zaporizzsja és Herszon kérdésében egy esetleges kompromisszum a jövőben a szimbolikát is átírhatja.

Az orosz vagyon lefoglalásának terveiről Putyin mint „fényes nappali rablásról” beszélt, és a programvezető szerint ezzel részben arra figyelmeztetett, hogy a lépés más, Európában befektető országok bizalmát is megingathatja.

A gazdasági helyzet kapcsán Putyin „beismerte, hogy vannak bizonyos problémák”, miközben azt hangsúlyozta, hogy ezek kezelhetők, és nem várható súlyos megrázkódtatás. Demkó Attila értékelése szerint a sajtótájékoztató összképe az volt, hogy a béke felé vezető út továbbra is elsősorban a területi kérdéseken és a Nyugat által tervezett vagyonkezelési lépéseken bukhat, miközben Moszkva a saját álláspontját stabilnak és véglegesnek igyekszik bemutatni.

Nyitókép: Vyacheslav PROKOFYEV / POOL / AFP

