Demkó Attila figyelmeztetett: Putyin lezárta a kompromisszumok korszakát

A miniszterelnök rövid videós összefoglalót osztott meg az EU-csúcs legfontosabb pillanatairól.
Az elemző szerint a béke felé vezető út továbbra is elsősorban a területi kérdéseken és a Nyugat által tervezett vagyonkezelési lépéseken bukhat.
Vlagyimir Putyin pénteken évértékelővel egybekötött, maratoni sajtótájékoztatót tartott, amelyen az Ukrajnával kapcsolatos fejlemények, az orosz gazdaság helyzete és a lefoglalni tervezett orosz vagyon kérdése is szóba került. A történteket Demkó Attila, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének programvezetője kommentálta az InfoRádióban, felidézve, hogy a 2001 óta zajló eseményeken rendszeresen több százezer állampolgári kérdés érkezik, amelyekből válogatnak – írta meg az Infostart.
A kérdések témái a szociális kérdésektől a különleges katonai műveletig terjedtek. Így tehát az ukrajnai háború, az európaiakkal való viszony és a béke kérdései mind-mind terítéken voltak
– mondta Demkó Attila.
A programvezető szerint Putyin beszédéből az is látszott, hogy nem akar nyíltan szembemenni Trumppal, és különbséget tett az Egyesült Államok, illetve Kijev és Európa szerepe között. „Az orosz elnök beszédéből egyértelműen kiderült, hogy nem kíván Trumppal nyíltan szembemenni. Ismét hangsúlyozta, hogy Trump amerikai elnök őszintén a békére törekszik, nem az amerikaiakkal van a probléma, hanem Kijevvel és Európával” – idézte az értékelést.
Demkó Attila úgy látta, Putyin már megtette azokat a gesztusokat, kompromisszumokat, amelyeket helyesnek tart, ezért további lépések aligha várhatók, miközben területi értelemben továbbra is a teljes Donbasz megszerzése tűnik orosz minimumcélként. A sajtótájékoztatót egy átrajzolt orosz birodalmi térkép előtt tartották, amely Demkó Attila szerint „nem teljesen helyes”, és arra utalt, hogy Zaporizzsja és Herszon kérdésében egy esetleges kompromisszum a jövőben a szimbolikát is átírhatja.
Az orosz vagyon lefoglalásának terveiről Putyin mint „fényes nappali rablásról” beszélt, és a programvezető szerint ezzel részben arra figyelmeztetett, hogy a lépés más, Európában befektető országok bizalmát is megingathatja.
A gazdasági helyzet kapcsán Putyin „beismerte, hogy vannak bizonyos problémák”, miközben azt hangsúlyozta, hogy ezek kezelhetők, és nem várható súlyos megrázkódtatás. Demkó Attila értékelése szerint a sajtótájékoztató összképe az volt, hogy a béke felé vezető út továbbra is elsősorban a területi kérdéseken és a Nyugat által tervezett vagyonkezelési lépéseken bukhat, miközben Moszkva a saját álláspontját stabilnak és véglegesnek igyekszik bemutatni.
