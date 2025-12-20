Ft
12. 20.
szombat
Tisza Párt Digitális Polgári Kör Háborúellenes Gyűlés lőrincz zsolt Magyar Péter Szeged Fidesz Lázár János Orbán Viktor

Eddig a DK és Hadházy szekerét tolta, most már Tisza-aktivistaként kérdezte fel Orbán Viktort (VIDEÓ)

2025. december 20. 17:28

Sem a miniszterelnök, sem Lázár János nem jött zavarba.

2025. december 20. 17:28
null

A december 20-i szegedi háborúellenes nagygyűlés egyik érdekes színfoltja volt, amikor a Pick Arénában, a rendhagyó Lázárinfó keretében egy ismeretlen férfi három kérdést intézett – ahogy ő fogalmazott – „Orbánhoz és Tuzsonhoz”.

Az izgalomtól látványosan verejtékező kérdező nem volt más, mint Lőrincz Zsolt, szegedi Tisza-szimpatizáns, aki a közösségi média tanulsága szerint nagyon szeretné, ha megbukna a kormány.

Bő tíz éve ellenzéki szavazó, rendszeresen oszt meg hadházys és tiszás tartalmakat – most éppen Magyar Péter szekerét tolja nagy erővel.

Rendszeres résztvevője a Hadházy Ákos által szervezett ellenzéki tüntetéseknek, illetve tiszás tüntetéseknek. Ott volt többek között Kötcsén, a szegedi tüntetéseken és a budapesti tüntetéseken is. Néhány éve, 2019-ben a szegedi Fidesz jelöltje ellen kampányolt Szegeden, Béketelep városrészben, akkor épp a DK színeiben. Az önkormányzati kampányban a fideszes jelöltet egy lakossági fórumon 4-5 emberrel Facebook-liveban próbálta sarokba szorítani, inkább kevesebb, mint több sikerrel.

büszke Rendszerváltó Kártya-tulajdonosként pedig nagyon szívesen vállalna szerepet a „NER 2.0-ában”.

A NER 2.0 elnevezés még szerinte is rosszul cseng, de szerepet azért boldogan vállalna benne...
A NER 2.0 elnevezés még szerinte is rosszul cseng, de szerepet azért boldogan vállalna benne...
Forrás: Facebook

A szegedi férfi életében annyira központi helyet foglal el Orbán Viktor és kormányának gyűlölete, hogy még a Facebook-névjegye is erről szól:

Forrás: Facebook

Az ominózus részlet 4:22:30-tól tekinthető meg:

A Nyomtass Te Is! mozgalom közösségi médiában lelkesen O1G-ző híve nem egészen azt a reakciót kapta, amit inkább Magyar Péter fórumain szokhatott meg a hallgatóság:

  • nem ugrottak a nyakába tagbaszakadt testőrök, hogy kivezessék a csarnokból,
  • a telt házas csarnok nézőközönségéből sem inzultálta senki,
  • de a színpadról sem kezdett el vele senki liluló fejjel, személyeskedve óbégatni, sőt
  • még válaszokat is kapott a kérdéseire.

Nem úgy, mint a HírTV riportere, aki Tarr Zoltánnal, a Tisza alelnökével készített volna interjút – aki szokatlan bátorságról tanúbizonyságot téve még válaszolt is volna a feltett kérdésekre –,

ám a beszélgetést termetes biztonsági őrök szakították félbe, akik karon ragadták az újságírót, és a kabátját rángatva kivezették az összejövetelről.

Az erről készült felvétel itt tekinthető meg:

Lőrincz Zsoltnak a saját akciójával is csak a minőségi különbségeket sikerült kidomborítania a Tisza és a Magyar Péter által lépten-nyomon másolni igyekezett Fidesz között.

Frissítés: Migránssimogatás és megváltók sora

Lőrincz úr egyébként egészen régóta szenved Orbán-fóbiában: közösségimédia-oldala tanúsága szerint gyakorlatilag mindenre ugrik és mindent posztol, ami belefér az O1G-narratívába.

Ezek közül talán az egyik legkomikusabb az a 2018-as bejegyzése, ami egy olyan állítólagos listára mutat, ami tartalmazza az „Európa-erőd” miatt életüket vesztett illegális migránsok neveit. A 34 ezer nevet tartalmazó dokumentum nem hivatalos adatbázisok vagy állami adatbázisok alapján, hanem mindenféle NGO-k senki által nem hitelesített, „adataira” alapozva közölte, hogy „ennyien vesztették életüket a túlságosan szigorú európai határpolitika miatt”.

Ehhez az alábbi kommentárt fűzte a szegedi Tisza-rajongó:

„Ezek az életek már nem veszélyeztetik a jó(?)létünket. Mind mögött egy történet van szomorú véggel.”

Forrás: Facebook

Ugyanakkor Magyar Péter sem biztos, hogy boldog lesz, ha megtudja: Lőrincz Zsoltnak nem ő az első politikai messiása. Emberünk ugyanis bejegyzései tükrében a mai napig hatalmas Márki-Zay Péter-fanatikus. A hódmezővásárhelyi polgármesterre 2018-ban még

az ellenzéket egyesíteni képes nemzeti vezetőként” hivatkozott.

Forrás: Facebook

***

Fotó: YouTube

