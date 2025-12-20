Eddig a DK és Hadházy szekerét tolta, most már Tisza-aktivistaként kérdezte fel Orbán Viktort (VIDEÓ)

A december 20-i szegedi háborúellenes nagygyűlés egyik érdekes színfoltja volt, amikor a Pick Arénában, a rendhagyó Lázárinfó keretében egy ismeretlen férfi három kérdést intézett – ahogy ő fogalmazott – „Orbánhoz és Tuzsonhoz”.

Az izgalomtól látványosan verejtékező kérdező nem volt más, mint Lőrincz Zsolt, szegedi Tisza-szimpatizáns, aki a közösségi média tanulsága szerint nagyon szeretné, ha megbukna a kormány.