Eddig a DK és Hadházy szekerét tolta, most már Tisza-aktivistaként kérdezte fel Orbán Viktort (VIDEÓ)

Ennyit arról, hogy előre megírt kérdéseket kapnak a Lázárinfón – egy ellenzéki kérdezte a szegedi színpadon Orbán Viktort (VIDEÓ)
Tisztességes válaszokat kapott az ellenséges kérdéseire a vélhetően tiszás szavazó.
Sem a miniszterelnök, sem Lázár János nem jött zavarba.
A december 20-i szegedi háborúellenes nagygyűlés egyik érdekes színfoltja volt, amikor a Pick Arénában, a rendhagyó Lázárinfó keretében egy ismeretlen férfi három kérdést intézett – ahogy ő fogalmazott – „Orbánhoz és Tuzsonhoz”.
Az izgalomtól látványosan verejtékező kérdező nem volt más, mint Lőrincz Zsolt, szegedi Tisza-szimpatizáns, aki a közösségi média tanulsága szerint nagyon szeretné, ha megbukna a kormány.
Bő tíz éve ellenzéki szavazó, rendszeresen oszt meg hadházys és tiszás tartalmakat – most éppen Magyar Péter szekerét tolja nagy erővel.
Rendszeres résztvevője a Hadházy Ákos által szervezett ellenzéki tüntetéseknek, illetve tiszás tüntetéseknek. Ott volt többek között Kötcsén, a szegedi tüntetéseken és a budapesti tüntetéseken is. Néhány éve, 2019-ben a szegedi Fidesz jelöltje ellen kampányolt Szegeden, Béketelep városrészben, akkor épp a DK színeiben. Az önkormányzati kampányban a fideszes jelöltet egy lakossági fórumon 4-5 emberrel Facebook-liveban próbálta sarokba szorítani, inkább kevesebb, mint több sikerrel.
büszke Rendszerváltó Kártya-tulajdonosként pedig nagyon szívesen vállalna szerepet a „NER 2.0-ában”.
A szegedi férfi életében annyira központi helyet foglal el Orbán Viktor és kormányának gyűlölete, hogy még a Facebook-névjegye is erről szól:
Az ominózus részlet 4:22:30-tól tekinthető meg:
A Nyomtass Te Is! mozgalom közösségi médiában lelkesen O1G-ző híve nem egészen azt a reakciót kapta, amit inkább Magyar Péter fórumain szokhatott meg a hallgatóság:
Nem úgy, mint a HírTV riportere, aki Tarr Zoltánnal, a Tisza alelnökével készített volna interjút – aki szokatlan bátorságról tanúbizonyságot téve még válaszolt is volna a feltett kérdésekre –,
ám a beszélgetést termetes biztonsági őrök szakították félbe, akik karon ragadták az újságírót, és a kabátját rángatva kivezették az összejövetelről.
Az erről készült felvétel itt tekinthető meg:
Lőrincz Zsoltnak a saját akciójával is csak a minőségi különbségeket sikerült kidomborítania a Tisza és a Magyar Péter által lépten-nyomon másolni igyekezett Fidesz között.
Lőrincz úr egyébként egészen régóta szenved Orbán-fóbiában: közösségimédia-oldala tanúsága szerint gyakorlatilag mindenre ugrik és mindent posztol, ami belefér az O1G-narratívába.
Ezek közül talán az egyik legkomikusabb az a 2018-as bejegyzése, ami egy olyan állítólagos listára mutat, ami tartalmazza az „Európa-erőd” miatt életüket vesztett illegális migránsok neveit. A 34 ezer nevet tartalmazó dokumentum nem hivatalos adatbázisok vagy állami adatbázisok alapján, hanem mindenféle NGO-k senki által nem hitelesített, „adataira” alapozva közölte, hogy „ennyien vesztették életüket a túlságosan szigorú európai határpolitika miatt”.
Ehhez az alábbi kommentárt fűzte a szegedi Tisza-rajongó:
„Ezek az életek már nem veszélyeztetik a jó(?)létünket. Mind mögött egy történet van szomorú véggel.”
Ugyanakkor Magyar Péter sem biztos, hogy boldog lesz, ha megtudja: Lőrincz Zsoltnak nem ő az első politikai messiása. Emberünk ugyanis bejegyzései tükrében a mai napig hatalmas Márki-Zay Péter-fanatikus. A hódmezővásárhelyi polgármesterre 2018-ban még
az ellenzéket egyesíteni képes nemzeti vezetőként” hivatkozott.
