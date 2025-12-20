Olcsó másolat: Magyar Péter még a Fidesz egyik ikonikus himnuszát is lenyúlta (VIDEÓ)

Ennyit arról, hogy előre megírt kérdéseket kapnak a Lázárinfón – egy ellenzéki kérdezte a szegedi színpadon Orbán Viktort (VIDEÓ)
Tisztességes válaszokat kapott az ellenséges kérdéseire a vélhetően tiszás szavazó.
A liberális politikusnak nincs túl sok önálló gondolata. Az Ismerős Arcok énekese velősen reagált Magyar Péter akciójára.
Ahogy azt már megszokhattuk a mostani kampányban, Magyar Péter Szegedre is követte Orbán Viktort, és saját, országjárásnak nevezett eseményét ismét a miniszterelnök és a Fidesz háborúellenes gyűlésének nyakába igyekezett varrni. Most már odáig ment a klónozási kísérletben, hogy még a kormánypárt egyik ikonikus dalát is lenyúlta.
Magyar Péter ugyanis az Ismerős Arcok Nélküled című számára vonult színpadra Szegeden.
Az esettel kapcsolatban megkerestük a zenekar énekes frontemberét, Nyerges Attilát, aki röviden csak annyit mondott az ügy kapcsán:
Nem vagyok kíváncsi erre.”
A Tisza Párt elnöke egyre elkeseredettebben próbál meg Orbán Viktorabbnak látszani Orbán Viktornál, egyre kevesebb sikerrel.
Fotó: Kisbenedek Attila / AFP