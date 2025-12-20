Ft
12. 20.
szombat
Tisza Párt Háborúellenes Gyűlés nélküled Ismerős Arcok Magyar Péter Nyerges Attila Szeged Fidesz Orbán Viktor

Olcsó másolat: Magyar Péter még a Fidesz egyik ikonikus himnuszát is lenyúlta (VIDEÓ)

2025. december 20. 16:22

A liberális politikusnak nincs túl sok önálló gondolata. Az Ismerős Arcok énekese velősen reagált Magyar Péter akciójára.

2025. december 20. 16:22
null

Ahogy azt már megszokhattuk a mostani kampányban, Magyar Péter Szegedre is követte Orbán Viktort, és saját, országjárásnak nevezett eseményét ismét a miniszterelnök és a Fidesz háborúellenes gyűlésének nyakába igyekezett varrni. Most már odáig ment a klónozási kísérletben, hogy még a kormánypárt egyik ikonikus dalát is lenyúlta.

Magyar Péter ugyanis az Ismerős Arcok Nélküled című számára vonult színpadra Szegeden.

Az esettel kapcsolatban megkerestük a zenekar énekes frontemberét, Nyerges Attilát, aki röviden csak annyit mondott az ügy kapcsán:

Nem vagyok kíváncsi erre.”

A Tisza Párt elnöke egyre elkeseredettebben próbál meg Orbán Viktorabbnak látszani Orbán Viktornál, egyre kevesebb sikerrel.

Fotó: Kisbenedek Attila / AFP


 

 

ThunderDan
2025. december 20. 18:48
Gyrrünk, ballibák, NYELJÉTEK. :))))))) Úgy fogtok aprilisban zakózni, hogy még FÖLDIG IS ALÁZ TITEKET EZ A HARMADVONALBELI PSZICHOPATA NERENC. :)))
Válasz erre
0
0
nemenvagyoken
2025. december 20. 18:47
Én csak azt nem értem, hogy az Orbán-gyűlölő prolik miért lelkesednek egy Orbán-utánzatért.
Válasz erre
0
0
regi-nyarakon21
2025. december 20. 18:45
Ez az Orbán fixáció/ másolás már pszichiáterért kiált
Válasz erre
2
0
Hohokam
2025. december 20. 18:41
Jól láttam, hogy ma székely zászlóval szerencsétlenkedett a Nagyváradon román földön járó pszichopata?
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!