Olcsó másolat: Magyar Péter még a Fidesz egyik ikonikus himnuszát is lenyúlta (VIDEÓ)

Ahogy azt már megszokhattuk a mostani kampányban, Magyar Péter Szegedre is követte Orbán Viktort, és saját, országjárásnak nevezett eseményét ismét a miniszterelnök és a Fidesz háborúellenes gyűlésének nyakába igyekezett varrni. Most már odáig ment a klónozási kísérletben, hogy még a kormánypárt egyik ikonikus dalát is lenyúlta.

Magyar Péter ugyanis az Ismerős Arcok Nélküled című számára vonult színpadra Szegeden.