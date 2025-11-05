Az öreganyátok Nexperiáját – azaz mutatnék egy veszélyt, amitől érdemes lett volna Európát Magyarország csuklóztatása helyett megvédeni

Kína közismerten jó barátjaként, tisztelőjeként és csodálójaként mondom: nem véletlen, hogy vannak dolgok, amik Kínában és minden más, magára valamit is adó gazdasági hatalomban illegálisak.
Például a legfontosabb ellátási láncaik kulcsfontosságú, tudás, technológia és gyártókapacitás szempontjából is nélkülözhetetlen helyi elemeiben többségi tulajdont szerezni külföldieknek szigorúan illegális.
Próbáljon valaki Sanghajba látogatni egy kamionnyi euróval, és felvásárolni az SMIC-t meg a Hua Hongot, Kína két legnagyobb chipgyártóját, vagy Los Angelesben ajánlatot tenni a SpaceX-re! Ott és akkor vinné el bírósági vacakolás nélkül a Csincsengbe vagy Guantánamóra a nemzetbiztonsági minisztérium vagy a CIA (megfelelő rész aláhúzandó), s vele azokat a helyieket is, akik az ajánlatot akár csak megfontolásra érdemesnek tartják. Mert ilyen nincs. A stratégiai jelentőségű magánvállalataink európai kézben tartása elsőrendű összeurópai érdek, pláne akkor, ha azon nagyjából öt európai cég egyikéről van szó, amelyekben még mindig van globálisan piacvezető tudás. Még a kebelbarátainknak sem szabad eladni őket, nemhogy egy olyan nagyhatalomnak, amellyel az európai elit egyik része közben szent háborúra készül.
Mert ebből ez lesz: tömeges elbocsátások és leállások eleve hanyatló autóiparunkban, a csekélyke európai tudástőke kiszippantása a kontinensről, nemlétező versenyképességünkre mért további csapás, az európai konjunktúra beindulásának (nem, az itt-ott látható, európai uniós hitelből megvásárolt 1-2 százaléknyi kamunövekedést ne hazudjuk ennek) sokadik elhalasztása, gyártást, vásárlást és befektetést ellehetetlenítő bizonytalanság.
Az öreganyátok Nexperiáját.