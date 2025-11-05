Az öreganyátok Nexperiáját – azaz mutatnék egy veszélyt, amitől érdemes lett volna Európát Magyarország csuklóztatása helyett megvédeni

Indulatos vagyok, mert ezért a ki nem kényszerített hibáért mindannyian nagy árat fogunk fizetni. Leginkább Európa autóipari hátgerince: Magyarország, Németország, Csehország, Szlovákia.

Meg az én szűkebb győri pátriám.

A Nexperia-ügyről van szó, amit udvarias, kényelmesre hízott bürokraták „autóipari chiphiánynak” neveznek. Hirtelen – miután a holland kormány hét év késéssel rájött, hogy stratégiai jelentőségű vállalatokat idegen kézben tudni veszélyes, és kétségbeesetten behúzta a kéziféket – eltűnnek a holland chipgyártó pótolhatatlan lapkái az európai autógyárak raktáraiból, mi lesz most, leállunk, jaj.

Miközben nem „chiphiány” van, hanem észhiány volt 2018 októberében, amikor egy, a komplett európai autóipar számára nélkülözhetetlen, európai székhelyű, Európában Európának gyártó vállalat 75 százalékát eladták a kínaiaknak,

és az egyébként egész álló nap Kína-ellenes vámokkal meg emberjogi emberkedéssel foglalkozó európai vezetők – Mark Rutte, Jean-Claude Juncker, Margrethe Vestager és a többiek – közül senkinek sem jutott eszébe politikailag közbelépni. Mi van?