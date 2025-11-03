Ft
Ft
19°C
10°C
Ft
Ft
19°C
10°C
11. 03.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
11. 03.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
LMBTQIA + Németország Francesca Rivafinoli Queer istentisztelet

Németország az utolsókat rúgja: egészen példátlan „műsort” adott le az ottani köztévé

2025. november 03. 11:12

Ez lenne a befogadás és az egyenlőként kezelés? Az volna a keresztényi bánásmód, ha felebarátainkat döngöljük tovább befelé az áldozatszerepbe?

2025. november 03. 11:12
null
Francesca Rivafinoli
Francesca Rivafinoli

Médiatörténeti mérföldkőhöz érkezett Németország:

először közvetített a köztévé „queer istentiszteletet”.

Az ilyesmire ma már persze nem feltétlenül kapjuk fel a fejünket (az se igen éri el az ingerküszöböt, ha a canterburyi katedrális belső terét teleragasztgatják graffitimatricákkal – milyen lélekemelő is az, ha a szent térben hónapokon át profán aluljáró-hangulat fogadja a betérőt), az október végi münsteri esemény azonban mégis állatorvosi lóként szemléltet néhány, Magyarországon is fel-felbukkanó jelenséget. Nézzünk hát bele a tévéközvetítésbe.

Valahol jogos, hogy pont azt a vasárnapot választották az „LMBTQ mise” időpontjának:

a felolvasott evangéliumi példabeszéd a farizeusról és a vámosról szól; előbbi a templomban büszkén (lásd még: „pride”) hálát ad azért, mert olyan, amilyen,

míg a vámos szemlesütve veri a mellét, és bűneit elismerve kéri Isten irgalmát. (Meg is kapja, természetesen.)

Ebből akár még egy igényes katolikus szentmisét is ki lehetne hozni a rendezetlen, illetve rendetlen kapcsolatban élő istenkeresők számára, ha egy lelkipásztor komolyan veszi feladatát.

A münsteri templomban azonban a pap a köszöntés után elegánsan kihagyja a mise bűnbánati részét:

csöndes lelkiismeret-vizsgálatnak helye nincs, senki nem vallja meg emberi gyarlóságait.

Míg egy „normál” mise látogatói lehetőséget kapnak az elcsendesedésre és az önmagukkal való rövid szembenézésre, a „queer” liturgián ez elmarad – cserébe van helyette itt-ott andalító háttérzene, plusz van az egész misén végighúzódó gondolat, hogy téged kirekesztenek, téged bántanak. Ha valakinek valóságos közutálatban volt része, az épp a vámos, aki azonban a bibliai történetben mégse emiatt panaszkodik, hanem a vétkeit bánja – erre érkeznek Igazikeresztényék, és kiveszik a „queer” miséből a lelkiismeret-vizsgálatot.

Ez lenne a befogadás és az egyenlőként kezelés? Az volna a keresztényi bánásmód, ha felebarátainkat döngöljük tovább befelé az áldozatszerepbe?

Majd jön a prédikáció a farizeusról, aki „egotripen van” és ujjal mutogat másokra – valamint a derék vámosról, aki tudja, hogy nem kell tettetnie magát, ezért „megigazultan tér haza” (a gondolatmenet során a „bűnbánat” kifejezést olyan gondosan kerüli a plébános, mintha a legszigorúbb tabu lenne). „Az üzenet tehát világos, ez pedig Jézus üzenete: légy önmagad!” – vonja le sajátos következtetését az úgynevezett lelkipásztor a münsteri közösség és a televíziónézők számára, hozzátéve:

„Éld a te igazságodat, tedd bele ebbe a világba, legyél olyan, amilyen vagy, a te utadon”.

Körülbelül mintha tartanának egy külön istentiszteletet azok számára, akik nem az egyház tanítása szerint bánnak a pénzükkel, és ott ebből a példabeszédből a pap levonná a tanulságot: éld meg a te gazdagságodat, vállald őszintén a Guccijaidat.

Ékes példája ez annak, amikor valaki szemrebbenés nélkül ferdíti el a Szentírást a maga önigazolására (és mások átverésére)

– nyilvánvaló, hogy a példabeszédben épp a farizeus az, aki nagyon is önmaga, aki nagyon is a saját kis igazságát éli, míg a vámos pont valami jobbat keres, hiszen őszinte bűnbánatával érzi, hogy valami nincs rendben az életével.

Ezután két „tanúságtétel” következik: először egy férfit hallunk, akit nem szenteltek diakónussá, ezért el is távolodott az akkori katolikus közösségétől (hogy miért nem lehetett belőle diakónus, azt nem említi, de feltételezhetjük, hogy sem a hosszú, hiteles házasság, sem a cölibátus kritériuma nem teljesült, ami heteroszexuálisok esetében is kizáró ok), de nem fordított teljesen hátat az egyháznak, hanem

otthonra talált a „queer közösségben”, ahol a mostani párját is megismerte.

Története végén felteszi a kérdést: „vajon bűnös vagyok én, csak mert a szerelmem állítólag nem egyeztethető össze a hitemmel?” Íme, a pozíció nélkül maradt, „kiábrándult” katolikus, aki a hasonló „kiábrándultak” körében olyan jól bele tudja lovallni magát a saját sérelmeibe és a saját „igazságába”, hogy már fel se tűnik neki, mennyire abszurd a panasza, tekintettel a pár perccel korábban felolvasott evangéliumi szakaszra.

Mintha a példabeszédbeli vámos méltatlankodni kezdene a templomban, hogy „vajon bűnös vagyok én, csak mert mások kapzsinak tartanak?!?”.

Majd jön egy leszbikus nő: szigorú katolikus neveltetésben részesült, és problémát okozott számára, hogy miként egyeztesse össze hitével a szexuális irányultságát; de aztán megismerte a katolikus „queer közösséget”, és ott rájött, hogy valójában mégis simán működik a kettő együtt. Fura történet, hisz maga a hajlam eleve nem ütközik semmilyen tanítással (a katekizmus is kifejezetten tiszteletet, együttérzést és gyöngédséget ír elő az ilyen helyzetben lévőkkel szemben) – ami pedig a konkrét kapcsolatokat illeti,

Jézus Krisztus a házasságtörő asszonynak sem azt mondta, hogy „menj, és alkoss külön közösséget más házasságtörő nőkkel, akikkel megideologizáljátok, hogy esetetekben miért van minden rendben úgy, ahogy van”, hanem hogy „menj, de többé ne vétkezzél”.

Akkor se, ha ez egy egész életen át tartó súlyos keresztet jelent. Talán mert Jézus Krisztus kinézte abból a nőből, hogy képes a követésére, továbbá tudta, hogy meg fogja kapni az ehhez szükséges kegyelmeket, míg az LMBT mise szervezői ezt a jelek szerint elképzelhetetlennek tartják.

Hiszen a pap (aki mellesleg a helyi püspöki gimnázium lelkigondozója) összegzésképpen Ferenc pápa jól ismert, kiragadott mondatát idézi – „Ha valaki meleg, de jóakaratú és keresi Istent, akkor ki vagyok én, hogy elítéljem?” –, majd azt kreatívan tovább is költi, állítván, hogy Isten azt mondja mindannyiunknak: „élj úgy, ahogy vagy, és legyél őszintén része a közösségnek”.

Hogy egy biszexuálisnak például mikor és hol mondja Isten azt, hogy éljen hol férfival, hol nővel, azt sajnos nem tudjuk meg.

Ahogy azt se, hogy miközben egy szimpla edzőteremben fel sem merül, hogy az oda járók ne próbáljanak alkalomról alkalomra (akár komoly szenvedés árán) közelebb jutni az ideálhoz, miért volna keresztényi azt sulykolni a templomba betérő, esetlegesen szorongásokkal élő embernek, hogy minden jól van úgy, ahogy van, nincs szükség semmilyen edzéstervre.

A szivárványos fényekkel megvilágított nyersbeton falak előtt Krisztus függ a kereszten, oldalából vér és víz folyik, miközben a misén jelenlévők egy óvodás szintre lebutított Hiszekegyet énekelnek tapsolva.

Az „alászállt a poklokra” és hasonló kemény, de egyben megerősítő hitigazságok kimaradnak, mindenki mehet vissza a megszokott kis életébe, mintha mi se történt volna.

De vajon igazán tiszteli, szereti és becsüli-e az LMBTQ embereket az, aki a tanítás lényegét rejti el az őszintén keresők elől, kiszúrván szemüket valami olcsó, bugyuta wellnesskereszténységgel?

Egy friss német felmérés szerint mindenesetre az ottani katolikusoknak és evangélikusoknak ma már csupán 39 százaléka állítja azt, hogy ha nem lenne eleve tagja az egyházának, akkor „belépne” (16 százalék „biztosan”, 23 százalék „valószínűleg”) – húsz éve még 62 százalék volt ez az arány. A katolikusok valamivel jobban ragaszkodnak egyházukhoz, mint a még progresszívebb evangélikusok, ugyanakkor a katolikusoknál is csak a férfiak húzzák fel az átlagot – a feminista és LMBTQ-lobbik fellépése mára oda vezetett, hogy

a katolikus nők körében 2005-höz képest 40-ről 15 százalékra zuhant azok aránya, akik „biztosan” tagjai akarnának lenni az egyháznak, ha nem lennének eleve megkeresztelve.

Úgy tűnik, az AfD lassan kezdhetné követelni, hogy a köztévé közvetítse a queer muszlimok pénteki imáját. Biztosnak tűnik a módszer arra, hogy csökkenjen Németországban az iszlám befolyása.

***

Ezt is ajánljuk a témában

Ezt is ajánljuk a témában

(Nyitókép: Kay Nietfeld/AFP)

Ezt is ajánljuk a témában

***

Összesen 53 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Wakan24
2025. november 03. 13:08
Éljen a szodomiták és az uzsorások megbonthatatlan barátsága!
Válasz erre
0
0
masikhozzaszolo
2025. november 03. 12:39
Ezt a querrva dolgot azért nem értem, mert ott kezdődne az egész elfogadósdi, hogy fogadják el a fehérkersztényhetero képződményeket. Példát mutatva elfogadásból. Aztán mi, képződmények majd meglátjuk, meghányjuk-vetjük, kit-mit fogadunk el!
Válasz erre
3
0
Ninini
2025. november 03. 12:36
Csinálják. Alapítsanak rá egyházat. Újat. Ne egy olyanba akarják betuszkolni, amibe egyszerűen nem fér be.
Válasz erre
4
0
survivor
2025. november 03. 12:35
"Az ábrahámi vallások MIND elutasítják az LGBTQ-t " Ezt tudná valaki cáfolni ??? (Akinek ez nem tetszik..)
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!