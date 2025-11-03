Németország az utolsókat rúgja: egészen példátlan „műsort” adott le az ottani köztévé

– nyilvánvaló, hogy a példabeszédben épp a farizeus az, aki nagyon is önmaga, aki nagyon is a saját kis igazságát éli, míg a vámos pont valami jobbat keres, hiszen őszinte bűnbánatával érzi, hogy valami nincs rendben az életével.
Ezután két „tanúságtétel” következik: először egy férfit hallunk, akit nem szenteltek diakónussá, ezért el is távolodott az akkori katolikus közösségétől (hogy miért nem lehetett belőle diakónus, azt nem említi, de feltételezhetjük, hogy sem a hosszú, hiteles házasság, sem a cölibátus kritériuma nem teljesült, ami heteroszexuálisok esetében is kizáró ok), de nem fordított teljesen hátat az egyháznak, hanem
otthonra talált a „queer közösségben”, ahol a mostani párját is megismerte.
Története végén felteszi a kérdést: „vajon bűnös vagyok én, csak mert a szerelmem állítólag nem egyeztethető össze a hitemmel?” Íme, a pozíció nélkül maradt, „kiábrándult” katolikus, aki a hasonló „kiábrándultak” körében olyan jól bele tudja lovallni magát a saját sérelmeibe és a saját „igazságába”, hogy már fel se tűnik neki, mennyire abszurd a panasza, tekintettel a pár perccel korábban felolvasott evangéliumi szakaszra.
Mintha a példabeszédbeli vámos méltatlankodni kezdene a templomban, hogy „vajon bűnös vagyok én, csak mert mások kapzsinak tartanak?!?”.