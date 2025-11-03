Németország az utolsókat rúgja: egészen példátlan „műsort” adott le az ottani köztévé

míg a vámos szemlesütve veri a mellét, és bűneit elismerve kéri Isten irgalmát. (Meg is kapja, természetesen.)

Ebből akár még egy igényes katolikus szentmisét is ki lehetne hozni a rendezetlen, illetve rendetlen kapcsolatban élő istenkeresők számára, ha egy lelkipásztor komolyan veszi feladatát.

A münsteri templomban azonban a pap a köszöntés után elegánsan kihagyja a mise bűnbánati részét:

csöndes lelkiismeret-vizsgálatnak helye nincs, senki nem vallja meg emberi gyarlóságait.

Míg egy „normál” mise látogatói lehetőséget kapnak az elcsendesedésre és az önmagukkal való rövid szembenézésre, a „queer” liturgián ez elmarad – cserébe van helyette itt-ott andalító háttérzene, plusz van az egész misén végighúzódó gondolat, hogy téged kirekesztenek, téged bántanak. Ha valakinek valóságos közutálatban volt része, az épp a vámos, aki azonban a bibliai történetben mégse emiatt panaszkodik, hanem a vétkeit bánja – erre érkeznek Igazikeresztényék, és kiveszik a „queer” miséből a lelkiismeret-vizsgálatot.