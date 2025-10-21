Elszabadult a pokol Németországban: Friedrich Merz olyat mondott, ami miatt sokan már a fejét követelik

Már egy hete, hogy a német kancellár – CDU-elnöki minőségében – kiejtette száján a mondatot, de a kedélyek nem csillapodnak.

Friedrich Merz múlt kedden egy sajtótájékoztatón pártjának AfD-vel szembeni stratégiájáról szólva utalt a migrációs politika terén elért első sikereikre, majd hozzátette:

„De természetesen továbbra is fennáll ez a probléma a városképpel,

és ezért dolgozik a szövetségi belügyminiszter is azon, hogy a kitoloncolások is széles körben lehetővé váljanak”. Több se kellett a Zöldeknek és a Baloldali Párt politikusainak: már bele is kezdtek érvelési hibákkal gazdagon fűszerezett tiltakozásukba a „rasszista, kirekesztő, visszataszító” kijelentés miatt: „ez több millió ember arculcsapása, akik itt dolgoznak és adót fizetnek” – mondta például a Die Linke frakcióvezetője, „egy ország vezetőjének csillapítania kellene a vitákat, nem pedig szítania” – jelentette ki határozottan az SPD egyik képviselőnője.

A Spiegel szerzője, egy hamburgi pszichológus professzor azt kérdezi, hogy