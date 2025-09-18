Ft
09. 18.
csütörtök
Hírek
Vélemények
Hetilap
Tisza Párt Németország rendszerváltás Francesca Rivafinoli Magyar Péter Fidesz-KDNP Orbán Viktor autokrácia BMW autóipar

Sóhajtozva fürkészi a német lap az „autoriter” Magyarország titkát – és nem érti, sehogy sem érti

2025. szeptember 18. 09:18

A Die Welt tudósítása szerint „autokrata” a kormányfő, de „szembetűnő a jólét”, „jó a képzési rendszer” és világszínvonalú az innováció. A helyzet több mint érthetetlen tehát.

2025. szeptember 18. 09:18
null
Francesca Rivafinoli
Francesca Rivafinoli

„Magyarország nagyon profi módon ülteti át az Orbán-kormány azon stratégiáját, hogy szerződéses gyártóból innovációs telephellyé váljon az autóipar számára” – idézi a Die Welt Magyarországról mint „autóipari fellegvárról” szóló cikke egy német külgazdasági szervezet berlini szakértőjét (Adrian Stadnickinek hívják az illetőt, félig lengyel, vagy tán egészen az, őt lehet jólfizetatónizni).

A cikkből mindenesetre megtudhatjuk:

„beválik Orbán terve, hogy egyszerre tagja az Európai Uniónak és ápol jó kapcsolatokat Kínával”, ezáltal ugyanis „ez a csupán 9,5 milliós ország határozhatja meg az európai autóipar jövőjét”.

„A vadonatúj BMW-gyárban (…) robotkarok szerelik össze a csarnokokban az első iX3-asokat, mérnökök ellenőrzik az eredményt” – olvasható a debreceni tudósításban, amely elsősorban egy kérdésre keresi a választ: miként lehetséges, hogy bár „az autokrata kormányfő évek óta elszigeteli az országot” és „fojtogatja a gazdaság egyes részeit”,

a beruházások folyamatosan áramlanak be az országba.

Nyugatról és keletről egyaránt – ideértve a BYD kutatás-fejlesztési központjának Budapestre érkezését, miközben a német Continental leányvállalatának szintén budapesti fejlesztési központjában mesterségesintelligencia-kutatók csiszolják a legújabb járműbiztonsági rendszereket.

Ellenzéki oldalról a szerző idézi a „mikepércsi anyák” környezetvédelmi aggályait, hosszasan szembeállítva velük a CATL és a BMW cáfolatait – hogy például a BMW Debrecenben olyan

egészen új szabványokat vezet be, amelyeket innen fognak aztán lemásolni a németországi üzemeik,

vagy hogy a debreceni lesz a konszern első olyan gyára, ahová be sincs vezetve a gáz.

Innen átmegyünk Kecskemétre, ahol a Mercedes-gyárban szintén olyan gyártórobotokat tesztelnek, amelyek „valamikor majd Németországban is bevethetőek lesznek” – az újabb alföldi beruházás magyarázataként megtudjuk, hogy a költségek itt alacsonyabbak, a munkaerő azonban hasonlóan jól képzett, tekintettel a „jó képzési rendszerre” (Jörg Burzert, a Mercedes gyártási igazgatóját idéztem). Amihez a fent említett lengyel-német szakértő hozzáteszi:

„más kelet-európai országokkal ellentétben” Magyarország „a vállalatokkal szorosan együttműködő hatékony közigazgatás” miatt is vonzó,

és mert az elmúlt évtizedekben valóságos ökoszisztéma alakult ki, autógyárak, beszállítók és egyetemek együttműködésével.

„Semmi olyan tényező nem érzékelhető itt számunkra, ami korlátozó jellegű volna vagy ne lenne demokratikus” – teszi hozzá a BMW egyik vezetője, amivel a Welt szerzője szorgalmasan szembeállítja, hogy az Európai Parlament viszont már 2022-ben „választási autokráciának” minősítette az országot.

De sebaj, 2026-ban ez a helyzet változhat – nyugtat meg minket a szerző,

és ennek alátámasztására egy magyar ellenzéki politikust is megszólaltat (sztárfotóval együtt), figyeljük: „Szabó Rebeka a Párbeszéd nevű zöld párt társelnöke, amely párt a szekértáborokon átívelő ellenzéki szövetség része és bizakodva tekint a választásokra”.

Végezetül megtudjuk, hogy hatalomváltás esetén „az autóipar dolga megnehezedhet”, jelenleg mindenesetre

Debrecenben „városszerte szembetűnő az új jólét”, frissen felújított zsinagógákkal, szökőkutas parkokkal és drága, de „a BMW-gyár munkavállalói számára megfizethető” lakásokkal.

A kommentszekcióban Magyar Péternek nincs nyoma (érthetetlen, merre lófrál, ahelyett, hogy röhögő fejecske kíséretében tenné helyre a német sajtót Szabó Rebeka kizárólagos megemlítése és képi megjelenítése, továbbá a pozitív jelzők sokasága miatt),

a német olvasók ellenben százával bírálják a cikk szerzőjét, amiért leautokratázza a magyar kormányfőt

(„a mi önelégült demokráciánkat végső soron az alapján lehet majd megítélni, hogy 20-30 év múlva élhetőbb lesz-e a többség számára, mint Magyarország vagy Lengyelország”); sóhajtoznak hazájuk vállalkozásellenes viszonyai miatt („moralizáló önhittségből senki nem él meg”; „a vállalatokat a költségek, a biztonság és a stabilitás érdeklik”, „az ideológiamentesség versenyelőny”), és áradoznak legutóbbi magyarországi utazásukról („múlt héten voltam, minden tiszta, barátságos emberek, minden totál biztonságos, köszönöm, Magyarország!”; „épp Budapesten vagyunk, szuper tiszta, extrém békés és lelazult az egész város” – milyen lehet vajon a viszonyítási pont?). Egy hozzászóló azonban már-már unottan jegyzi meg, hogy mindez már évek óta ismert:

neki egy ismerősét az elsők között küldte a Mercedes Magyarországra, és többé el se akar innen menni.

***

(Nyitókép: Fidesz/Facebook)

***

kodszurkalo-0
2025. szeptember 18. 12:37
Budapest szuper tiszta? Hol járt, (vagy nem járt), aki ezt látta? Ahhoz meg kellene tisztítani a ballibes bandától és újra egy Tarlós kaliberű vezető kellene, de erre nem sok az esély. Budapest reménytelen, ami a szavazókat illeti, kész csoda, hogy ennek ellenére is még így prosperál, csak nehogy bent rekedjen néhány utas, amikor újra felgyullad egy autóbusz. A vétkes megnevezése a külföldi sajtóban előre borítékolható: Orbán, Fidesz.
tesinek
2025. szeptember 18. 11:49
A cél szerintem ma már nem az, hogy mi is olyan fejlettek legyünk, mint ahogy a Nyugatot képzeljük, mert egyrészt már elég gazdagok vagyunk, csak az elosztás lehetne jobb, meg annak fejlődési modelljének nem az a célja, hogy jobb eszközeink legyenek, hanem, hogy ezeket folyamatosan lecseréljük - divatok, ideológiák miatt. A világ politikusainak és népességének közös és legfontosabb felelőssége az lenne, hogy a világ gazdaságát közösen átállítsuk egy modernebb verzióra, ami kevesebb környezetterhelést, pénzügyi válságot, tőkekoncentrációt, létbizonytalanságot, stresszt okoz. Ez óriási feladat lenne, nem is biztos, hogy lehetséges, mégis beszélnünk kéne erről, egységes emberiségként. Én már nem tudok hinni a fejlődésnek hazudott fogyasztói kultúra további fokozásában, etessük azt bár elektromos autóval, vagy AI-jal. Minden a természeten belül történik, a gazdaság azon belül létezik, nem nőhet a végtelenségig, csak a többi nemzet, illetve a többi, nem emberi élőlény rovására.
LevEDIa
2025. szeptember 18. 11:48
Mert talán azért van magyarázat is az eredményekre. Lehet, hogy Orbán nem is "autoriter", aztán az oktatás és kutatás-fejlesztés is tudásalapú talapzaton nyugszik, tehát jobb az oktatás. A munkaerő hatékonysága több mint ezer éve csiszolódik, még Trianon sem tudott mindent lerombolni, bármennyire is ez lett volna a cél. Ebben a régióban a gondolkodás a magyar anyanyelvi alapokra támaszkodik, ez egyetlen más országban sem lehetséges, még csak meg sem közelíthető. Nem fogom tovább sorolni, pedig lehetne ... Trollok, támadás indulhat, de semmire sem mentek, mivel selejtek vagytok.
röviden
2025. szeptember 18. 11:43
Sose fogják megérteni, és addig jó. :)
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!