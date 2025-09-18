Sóhajtozva fürkészi a német lap az „autoriter” Magyarország titkát – és nem érti, sehogy sem érti

Innen átmegyünk Kecskemétre, ahol a Mercedes-gyárban szintén olyan gyártórobotokat tesztelnek, amelyek „valamikor majd Németországban is bevethetőek lesznek” – az újabb alföldi beruházás magyarázataként megtudjuk, hogy a költségek itt alacsonyabbak, a munkaerő azonban hasonlóan jól képzett, tekintettel a „jó képzési rendszerre” (Jörg Burzert, a Mercedes gyártási igazgatóját idéztem). Amihez a fent említett lengyel-német szakértő hozzáteszi:

„más kelet-európai országokkal ellentétben” Magyarország „a vállalatokkal szorosan együttműködő hatékony közigazgatás” miatt is vonzó,

és mert az elmúlt évtizedekben valóságos ökoszisztéma alakult ki, autógyárak, beszállítók és egyetemek együttműködésével.

„Semmi olyan tényező nem érzékelhető itt számunkra, ami korlátozó jellegű volna vagy ne lenne demokratikus” – teszi hozzá a BMW egyik vezetője, amivel a Welt szerzője szorgalmasan szembeállítja, hogy az Európai Parlament viszont már 2022-ben „választási autokráciának” minősítette az országot.