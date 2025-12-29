Ft
12. 29.
hétfő
Bayer Zsolt Magyar Péter választás

Azért, mert…

2025. december 29. 16:52

…egy aljas, idióta, pszichopata barom.

2025. december 29. 16:52
null
Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Magyar Nemzet

„…egy aljas, idióta, pszichopata barom. Azért…

Azt írja nekem Magyar Péter, hogy hazudozom, de már csak 105 nap."

Nyitókép: Képernyőfotó/YouTube/M1 Híradó

 

csulak
2025. december 29. 18:12
A kiskakaskának nagyon sok a baja, Tenger gondja miatt lefittyedt taraja. Rekedt kappanhangján már nem kukorékol, Nyakán van a hurok, ezért toporzékol. Lelkét bizony igen nagy átoksúly nyomja, Lába alól elfogy kicsiny szemétdombja. Meg is vetkezett már, kihullott a tolla, Testéről sok tetű elmenekül sorra. Eljön majd az idő, gazdája megszánja, És a kiskakaskát szó nélkül levágja. Tarajosunk élte fazékban ér véget, Így hát a helyére újabb kakas léphet.
Válasz erre
0
0
google-2
2025. december 29. 17:59
Valaki, aki már látja is magát miniszterelnökként, hogy lehet ilyen buzgó mócsing, ilyen gusztustalan törtető?
Válasz erre
0
0
elcapo-2
2025. december 29. 17:22
105 nap múlva újra kell majd nyitni az OPNI-t és beterelni a sok idegbeteg , őrjöngő szektást a poloskával az élen!
Válasz erre
6
0
Töki
2025. december 29. 17:08
Engedd el Zsozsinho!!! Csirkefaszú köcsöggel meg ne foglalkozz!!!
Válasz erre
3
0
