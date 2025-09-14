Ft
09. 14.
vasárnap
Francesca Rivafinoli környezetvédelem vaddisznó

A gyerek ne szánkózzon a városszéli réten, mert az „fáj a fűnek” – a behemót urbánus vaddisznó viszont hadd semmisítse meg a virágoskertet, olyan édi!

2025. szeptember 14. 17:27

Megnehezített élet, drága sör – mindennapok a Kutyapárt kerületében.

2025. szeptember 14. 17:27
null
Francesca Rivafinoli
Francesca Rivafinoli

Korábban némi borzongással, de mégis egzotikumként szemlélte az ember, milyen abszurd helyzeteket eredményez az, amikor túl jól megy egy népnek vagy népcsoportnak – ilyenkor jött mindig az a kritika, hogy mit hanyatlónyugatozunk mi, foglalkozzunk a magunk dolgával. Ezért szinte praktikus, hogy már nem kell a jóléti vadhajtásokért a szomszédba menni:

van nekünk egy saját XII. kerületünk. Kutyapártostul, alultájékozott sötétzöldestül, vaddisznóstul.

Amióta a korábbi kerületvezetés rendbe tette és felfejlesztette a Normafát, aminek köszönhetően például újra megjelent és vígan éldegél arrafelé a vörös listán szereplő havasi cincér, minden télen érkezett a háborgás: segítség, holmi egészséges életmód, diáksport és vidám közösségi hangulat kedvéért hidegben hóágyúzzák az Anna-rétet!

Hát itt már senki nem törődik az évszázadok óta sűrűn taposott fővárosszéli piknikezőréten növekvő fűszálak jóllétével?!?

Mit keres ott a szánkózó kisiskolás, illetve a szuperegészséges sífutással ismerkedő kamasz, középkorú vagy nyugdíjas a 2020-as években, éghajlatváltozás idején, ahelyett, hogy felfogná, a havas teleknek vége? Üljön inkább be a kocsijába és utazzon jó sok benzin elfogyasztásával, jó drágán külföldre, vagy még inkább maradjon otthon és viselje el lehetőségeinek beszűkülését. (A füvet tessék szívni, nem pedig fagyasztott csapadékvízzel ágyúzni, kvázi.) Mázli, hogy mostanra sikerült megsemmisíttetni az engedélyt,

így egyelőre nem kell attól tartani, hogy újabb téli hónapokon keresztül gyerekzsivaj és sífutólihegés zavarná a 201 négyzetkilométeres Budai-hegység egy adott rétjének szunnyadó gyepét.

Mindezek után most, hogy már iskolaidőben, fényes nappal is vaddisznókondák grasszálnak a kerület utcáin és főútvonalán – szerencsére legalább jóllakottan, tekintve, hogy az éjjeleket a kertek és parkok szisztematikus szétrombolásával töltik, felzabálva virághagymát, legyalulva védett növényt, megtépve házőrző kutyát, felizgatva hipertóniás nagymamát – most hirtelen mi a meglátás Zöldéknél?

Hadd terjeszkedjenek csak, sokasodjanak és szaporodjanak,

az ember pedig tűrje el, hogy ingatlanján osztoznia kell más élőlényekkel, tegye kevésbé vonzóvá a kertjét (a faltól-falig térkövezés valószínűleg hatékony módszer lehet), és húzzon fel bombabiztos kerítést (azokon a klassz kétméteres tájidegen betonfalakon bezzeg, amelyekből nyáron csak úgy süt a hő, nem tudnak átjutni a vadak; az okos olyat húz fel a zöldövezetben, nem ilyen klímabarát drótkerítéses élősövényt).

A kis ovis bírja ki, hogy óvott virágágyása hirtelen megsemmisül; a behatoló buflák disznót megilleti az a kis csemege.

Az Anna-rét füvének jár a korábbi állapot helyreállítása és a maradéktalan háborítatlanság; a magyar adófizető viszont lesz szíves elviselni, hogy mostantól már nem csak ő használja a drága magántulajdonát. Majrézás helyett pedig tanulja meg kezelni a szűk utcájában rohangáló vadkan miatti diszkomfortérzetét.

Az elhaladó ratrak, majd a végre a szabad levegőn mozgó túlsúlyos gyermek szánkója ránehezedik a vastag hóval fedett fűszálra: rossz;

az akár 190 kilós vadkan endemikus, posztglaciális maradványfajokhoz tartozó növényeket túr szét kedve szerint: jó.

Ember használja az emberemlékezet óta agyonhasznált erdőszéli rétet: „ne használja, mert az a hely a természeté”; 400–500 vaddisznó használja a korábban legfeljebb egy-egy rókát látott belterületi utcákat és ingatlanokat, az erdőktől több kilométerre is: „hadd használják, hiszen az ember tolakodott be az ő élőhelyükre”. Csak remélni lehet, hogy ezek a következetes polgártársaink a szúnyogot sem vetik meg a hálószobájukban: a 66–145 millió évvel ezelőtti kréta időszak óta léteznek a kis állatkák, 50 közülük kifejezetten őshonos errefelé, magyar nevük is ótörök eredetű, tehát semmi nem indokolja, hogy zavarjuk őket a békés csipkelődésben.

Ők voltak előbb a Kárpát-medencében, mi pofátlankodtunk be az ő életterükbe.

Miközben egyébként az sem egészen stimmel, hogy ezek a vaddisznók előbb lettek volna ott, mint akár a Jókai-villa – hozzáértők szerint a hegyvidéki játszótereken csatangoló és a kitett kukákat borogató kondák genetikailag is különböznek az erdeiektől. Kifejezetten belterületen élnek és ott szaporodnak, természetes ellenségek nélkül, vadászoktól nem veszélyeztetve, kényelmesen, egyfajta feltétel nélküli alapjövedelmet élvezve – halványan olyasféle különbség látszik itt kirajzolódni, mint egyfelől a menekült és másfelől a szociális segélyekkel visszaélő migráns klántag között.

Aki az életösztönét jódolgában elveszítve az utóbbit is a végletekig babusgatja, méghozzá a hazafelé tartó védtelen iskolás és a hajnalban munkába induló nő kárára, az sajnos a német Zöldek szintjét hozza.

Csak odáig ne jussunk el, hogy akár „csak” egy közlekedési baleset után a sztenderd német szörnyülködést is halljuk, hogyaszondja: „Rettenetes, felfoghatatlan; érthetetlen, hogyan történhetett”.

Értem én, persze, a vadvilág iránti vonzalmat, hogy ne érteném, sőt – ha Greta Thunberg meglátná a hatáskörömbe tartozó zöldterületeket, aszfalthoz szokott szemei tán még kápráznának is attól a klímabarát, befogadó biodiverzitástól.

Az azonban különös, hogy épp a tápláléklánc tetején elhelyezkedő, behemót és opportunista urbánus vaddisznó válik szent tehénné.

Száz decibeles benzines lombfúvó vagy sztahanovista robotfűnyíró gyilkolja a magánkertek faunáját, marcangolja a kicsike sündisznót és/vagy teszi egysíkúvá a flórát: néma csönd. Polgárok mentenék valamiképpen a méhbarát virágágyásaikat és gyalogos közlekedéshez, illetve esti-hajnali testmozgáshoz való jogukat a betolakodó vadkancsordákkal szemben:

kapnak a fejükre, hogy szívtelenül el akarják távolítani az édi malackát.

Még jó, hogy ebben a helyzetben a kerületet irányító Kutyapárt kellő időben, kellő határozottsággal lépett fel és a megfelelő helyre csatornázta be a kreatív problémamegoldó energiáit: a minap például jókora műtojásokat applikált a Turul-szobor farokrésze alá,

most pedig „Szelíd vaddisznó” néven dizájnos dobozban, limitált mennyiségben kézműves sört dobott piacra a kerület

– öltönyös vadkant láthatunk a csomagoláson, vörös rózsával a kezében, ahogy épp vár egy agancsos(!) szőke leányra, aki pedig egy békés tigris mellett heverészik.

Kész bukolikus idill, de a felirat még buzdít is: „érezd a vaddisznó érintését”.

A sört pénzért lehet megvásárolni (a sörfőzde áraiból kiindulva 0,33 litert ezer-kétezer forintért), fel se merül, hogy ingyen lenne – de ez legyen a legnagyobb baj; az örök életet sem a Kutyapárttól várja az épeszű polgár.

Berlin esetében ilyenkor szokás mondani, hogy ki milyet szakít, olyat szagol – egy budapesti kerület vonatkozásában viszont mégis nagyobb az emberben a részvét; pláne tudván, hány tisztességes konzervatív őslakost sújt méltatlanul a jelenlegi helyzet.

Nekik szívből kívánjuk polgártársaik feje lágyának mielőbbi benövését

és a könnyű idők kitermelte gyenge emberek utáni erős és okosan természetbarát budai polgárok felemelkedését; addig pedig azt, hogy a helyzet elodázhatatlan rendezésével nemhogy nekik, de a hosszú évek-évtizedek óta ápolt-gondozott kertjeiknek se kelljen többé napi szinten érezniük a gátlástalan urbánus vaddisznók érintését.

***

(Nyitókép: Magyar Nemzet / Kurucz Árpád)

***

