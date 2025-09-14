A gyerek ne szánkózzon a városszéli réten, mert az „fáj a fűnek” – a behemót urbánus vaddisznó viszont hadd semmisítse meg a virágoskertet, olyan édi!

Mit keres ott a szánkózó kisiskolás, illetve a szuperegészséges sífutással ismerkedő kamasz, középkorú vagy nyugdíjas a 2020-as években, éghajlatváltozás idején, ahelyett, hogy felfogná, a havas teleknek vége? Üljön inkább be a kocsijába és utazzon jó sok benzin elfogyasztásával, jó drágán külföldre, vagy még inkább maradjon otthon és viselje el lehetőségeinek beszűkülését. (A füvet tessék szívni, nem pedig fagyasztott csapadékvízzel ágyúzni, kvázi.) Mázli, hogy mostanra sikerült megsemmisíttetni az engedélyt,

így egyelőre nem kell attól tartani, hogy újabb téli hónapokon keresztül gyerekzsivaj és sífutólihegés zavarná a 201 négyzetkilométeres Budai-hegység egy adott rétjének szunnyadó gyepét.

Mindezek után most, hogy már iskolaidőben, fényes nappal is vaddisznókondák grasszálnak a kerület utcáin és főútvonalán – szerencsére legalább jóllakottan, tekintve, hogy az éjjeleket a kertek és parkok szisztematikus szétrombolásával töltik, felzabálva virághagymát, legyalulva védett növényt, megtépve házőrző kutyát, felizgatva hipertóniás nagymamát – most hirtelen mi a meglátás Zöldéknél?

Hadd terjeszkedjenek csak, sokasodjanak és szaporodjanak,

az ember pedig tűrje el, hogy ingatlanján osztoznia kell más élőlényekkel, tegye kevésbé vonzóvá a kertjét (a faltól-falig térkövezés valószínűleg hatékony módszer lehet), és húzzon fel bombabiztos kerítést (azokon a klassz kétméteres tájidegen betonfalakon bezzeg, amelyekből nyáron csak úgy süt a hő, nem tudnak átjutni a vadak; az okos olyat húz fel a zöldövezetben, nem ilyen klímabarát drótkerítéses élősövényt).