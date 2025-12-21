Mélyen elítéli a bántalmazást, majd verbálisan meglincseli a csöndesen kérőt – ebből nem lesz gyermekvédelem

Gyermekvédelem továbbá az is, hogy az olyasféle kioktató mondatok helyett, hogy „40 év körüli nőknek – igen, a 21. században 35 fölött szülnek a nők – gyakran az egyetlen esélye a petesejt-donáció”

megkérdőjelezzük annak alternatívanélküliségét, hogy a párok a nő 35 éves koráig (azaz a komplikációk és a rendellenességek esélyének növekedéséig) várjanak, majd esetleg anonim petesejtért folyamodjanak.

Eleve félrevezetés, hogy akár csak Európában is 35 év fölött szülnének „a” nők; 2023-ban az EU-ban az elsőszülöttek tekintetében 30 év volt az átlag. A gyerekszám nem attól nő érdemben, ha Brünn helyett Budapesten végzik el egy anonim donor petesejtjével a heterológ megtermékenyítést – minél idősebb valaki, annál kisebb eséllyel sikerülnek az efféle beavatkozások is, ami egyben azt is jelenti, hogy miután a donor nő (rendszerint fiatal egyetemista, akinek kell a pénz) végigmegy a petesejtadáshoz szükséges durva (és nem kockázatmentes) hormonkezelésen, a gyermekre vágyó pár pedig átesik a megterhelő procedúrán, a statisztikák szerint az esetek nagyobbik részében nem születik meg a baba. Aki ennek tudatosítása, a kockázatok és az árnyoldalak megemlítése helyett toporzékolni kezd, hogy „félmillió”(!) ember gyerekálma nem teljesülhet be, ha később szavaz a parlament az anonim petesejt-donációról,

az egyrészt fals reményeket táplál, másrészt ellene hat annak, hogy a fiatalok harmincéves kor körül tisztában legyenek a további időhúzás veszélyeivel.

Bár a Szabó Tímeák gondosan összemossák egymással a különféle mesterséges procedúrákat, nem kis különbség, hogy a petesejtdonoros verzióhoz elengedhetetlen egy egészséges fiatal nő, aki vállalkozik a petesejt-stimulációra és az altatásban végzett petesejtleszívásra azért, hogy pozitív kimenetel esetén gyerekhez segítsen egy akár húsz évvel idősebb nőt, aki (az esetek jelentős részében) húsz évvel korábban valószínűleg saját petesejttel, természetes úton is anyává válhatott volna. Nem anya- és gyerekbarátabb megoldás-e, ha közvetlenül a huszonéves fiatalt bátorítják a saját gyerek vállalására (adókedvezménnyel, a lakáshoz jutás segítésével, és még inkább szemléletformálással), már csak azért is, hogy így még egy-két szerető testvér megszületésére is legyen idő és esély? Nem a katolikus egyház mondja, hanem a balos Mérce, hogy a petesejt-donáció