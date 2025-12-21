Ft
Mélyen elítéli a bántalmazást, majd verbálisan meglincseli a csöndesen kérőt – ebből nem lesz gyermekvédelem

2025. december 21. 05:50

Mindig szigorúan akkor és ott válnak harcos gyermekvédőkké, amikor és ahol annak politikai konjunktúrája van.

2025. december 21. 05:50
null
Francesca Rivafinoli
Francesca Rivafinoli

Különös advent volt ez is. Miközben karácsony ünnepe nem is létezne keresztény egyházak nélkül, maga a születéstörténet pedig kizárólag azért volt lehetséges, mert egy tisztességes, jámbor fiatal pár tagjai,

bizonyos Mária és József a családalapítással kapcsolatos jogos terveik ellenére elfogadtak egy emberi ésszel teljesen érthetetlen, ráadásul megbélyegzéssel járó másik hivatást, feladva saját elképzeléseiket

– aközben Szabó Tímea és társai (két szőlőutcázás közben) fröcsögve-uszítva estek neki a katolikus egyháznak, amiért az merészelt közleményt kiadni az anonim petesejt-donáció ügyében, hivatkozva az abból eredő, a gyermek méltóságát és jogait sértő következményekre. (Előzőleg természetesen az volt a baj a katolikus egyházzal, hogy miért hallgat, sunnyogva kvázi.)

Nem vagyok én Magyar Péterhez hasonlóan feddhetetlen és velejéig farizeusságmentes igazi szent, hogy válogatás nélkül nyomogassam rá embertársaimra az „álszent” bélyeget,

az azonban feltűnő, hogy a Szabó Tímeák mindig szigorúan akkor és azon a területen válnak harcos gyermekvédővé, amikor és ahol annak épp politikailag konjunktúrája van

– ezzel szemben a gyermekvédelem kevésbé népszerű, szavazatokat nemigen hozó aspektusaival kapcsolatban még a szelíd különvéleményt sem hajlandóak meghallgatni, hanem zsigerből kiáltozni kezdenek: „Mit képzeltek ti? Még a 18. század francia felvilágosodásának szintjét se éritek el”. (Pedig a jakobinus terrorral mennyivel beljebb lennénk, mint holmi Krisztus tanításával.)

Az átfogó gyermekvédelem simán magában foglalná például ennek a rikácsoló hangnemnek az elfelejtését (pláne, ha közben „Párbeszéd” név alatt nyomul az ember). Az, akiből egy higgadt, a zord tiltás helyett szelíden érvelő és kérő, a mesterséges körülmények között fogant gyermekek egyenrangúságát hangsúlyozó, ugyanakkor az anonim donáció és a béranyaság emberi méltóságot érintő problémáira rámutató puszta nyilatkozat is előhozza az aránytévesztő, agresszív vagdalkozót és a verbálisan lincselőt, 

tulajdonképpen mennyiben lehet biztos abban, hogy belőle egy kezelhetetlen fiatalkorú bűnöző nem váltana ki vadállati viselkedést?

Amikor a Szabó Tímeák által felhergelt szülők és nagyszülők, illetve harcos szeretetország-építők a legnagyobb természetességgel bekommentelik, hogy „az összes pap rohadt beteg pedofil állat”, „kretén b*zi”, „kösse fel magát! ne nekünk kelljen bajmolódni magával”, „büdös csuhások”, „Már készítik a lámpavasakat! Az lesz az utatok vége”, „verjétek agyon őket!” (mármint például Székely János püspök atyát, ha jól értem), akkor a kívülállóban felmerül: hogyan kommunikál az ilyen ember a környezetében lévő kiskorúak előtt? Vagy miután telefonján jól kigyűlölködte magát, hirtelen személyiséget vált, és mintaszülőként mutat példát szelídségből, elfogadásból és erőszakmentes kommunikációból? Joggal lehet elvárni az államtól sok mindent, de azért nem az oktatási rendszer és nem a belügyminiszter a hibás, ha gyerekek tömegei viszik a közösségekbe otthonról ezt a hisztérikus, agresszív tónust.

Gyermekvédelem továbbá az is, hogy az olyasféle kioktató mondatok helyett, hogy „40 év körüli nőknek – igen, a 21. században 35 fölött szülnek a nők – gyakran az egyetlen esélye a petesejt-donáció

megkérdőjelezzük annak alternatívanélküliségét, hogy a párok a nő 35 éves koráig (azaz a komplikációk és a rendellenességek esélyének növekedéséig) várjanak, majd esetleg anonim petesejtért folyamodjanak.

Eleve félrevezetés, hogy akár csak Európában is 35 év fölött szülnének „a” nők; 2023-ban az EU-ban az elsőszülöttek tekintetében 30 év volt az átlag. A gyerekszám nem attól nő érdemben, ha Brünn helyett Budapesten végzik el egy anonim donor petesejtjével a heterológ megtermékenyítést – minél idősebb valaki, annál kisebb eséllyel sikerülnek az efféle beavatkozások is, ami egyben azt is jelenti, hogy miután a donor nő (rendszerint fiatal egyetemista, akinek kell a pénz) végigmegy a petesejtadáshoz szükséges durva (és nem kockázatmentes) hormonkezelésen, a gyermekre vágyó pár pedig átesik a megterhelő procedúrán, a statisztikák szerint az esetek nagyobbik részében nem születik meg a baba. Aki ennek tudatosítása, a kockázatok és az árnyoldalak megemlítése helyett toporzékolni kezd, hogy „félmillió”(!) ember gyerekálma nem teljesülhet be, ha később szavaz a parlament az anonim petesejt-donációról,

az egyrészt fals reményeket táplál, másrészt ellene hat annak, hogy a fiatalok harmincéves kor körül tisztában legyenek a további időhúzás veszélyeivel.

Bár a Szabó Tímeák gondosan összemossák egymással a különféle mesterséges procedúrákat, nem kis különbség, hogy a petesejtdonoros verzióhoz elengedhetetlen egy egészséges fiatal nő, aki vállalkozik a petesejt-stimulációra és az altatásban végzett petesejtleszívásra azért, hogy pozitív kimenetel esetén gyerekhez segítsen egy akár húsz évvel idősebb nőt, aki (az esetek jelentős részében) húsz évvel korábban valószínűleg saját petesejttel, természetes úton is anyává válhatott volna. Nem anya- és gyerekbarátabb megoldás-e, ha közvetlenül a huszonéves fiatalt bátorítják a saját gyerek vállalására (adókedvezménnyel, a lakáshoz jutás segítésével, és még inkább szemléletformálással), már csak azért is, hogy így még egy-két szerető testvér megszületésére is legyen idő és esély? Nem a katolikus egyház mondja, hanem a balos Mérce, hogy a petesejt-donáció

egyike azon kizsákmányolási formáknak, amelyek során többnyire szegény, hátrányos helyzetű, kiszolgáltatott nők testének, elsősorban reproduktív szerveinek felhasználásával elégítik ki jobb helyzetben lévő, a szolgáltatást – akár a közfinanszírozott rendszeren keresztül is – igénybe venni képes személyek igényeit”.

Az így megszületettek is Isten képmásai – szögezi le a katolikus egyház; ugyanakkor a gyermekek javát szolgálja-e vajon az efféle reprodukciós tendenciák terjedésének kifejezett, erőszakos pártolása és a veszélyekre figyelmeztetők elleni uszítás?

Különös tekintettel arra, hogy a gyermekvédelem nemcsak az aktuális esetekre való reagálást foglalja magában, hanem a bölcs előrelátást, a két lépéssel előre gondolkodást is. Ha ma fenntartások nélkül követeljük az anyagi ellentételezéssel járó anonim petesejt-donációt, merthogy szívtelenség, ha valaki nem ragadhat meg minden eszközt a jogos vágyainak kielégítéséhez, akkor holnap mit mondunk, amikor egy gyermek kihordására nem képes felnőtt béranya segítségével válna szülővé? A Tichys Einblick c. német konzervatív-liberális havilap decemberi számában

olvasható egy beszámoló a kölni „Gyermekvágy kiállításról”, ahol a 45 stand közül 23 kínált béranyákat és 17 ajánlgatott petesejt-adományozást (úgy, hogy egyébként Németországban mindkettő illegális), míg örökbefogadási lehetőségekről csupán három kiállító tájékoztatott

(apropó, azoknak, akik szerint Jézus Krisztus is valamiféle ivarsejt-donációval lezajlott mesterséges megtermékenyítéssel született: tessenek megmutatni az evangéliumokban azt a részt, amely szerint József a nevelőszülőség vállalása helyett saját elhatározásból donorhoz folyamodik, a megtermékenyítés aktusa Mária otthonán kívül, emberi ütemezés szerint történik, a Megváltónak pedig kereszthaláláig fogalma sincs arról, hogy ki az ő Atyja).

A kölni kiállítás keretében tartott szemináriumokon elmondták, melyik országokban juthat egyedülálló férfi béranya segítségével gyermekhez, és hol lehet megválasztani a gyermek nemét; a plakátokról többségében szinglik és homoszexuális párok mosolyogtak, csecsemővel a kezükben. „A meddőséggel küzdő heteroszexuális pár egy érzelmi fügefalevél, amelynek segítségével a gyermekkereskedelem filantróp segítségnyújtásként állítható be” – írja a cikk szerzője a reprodukciós ipar bugyraiból.

Ha ma a meddőséggel küzdő heteroszexuális párok iránti tapintatból kimondjuk, hogy a gyermek iránti vágy igenis mindent felülír, azzal bizony (bármennyire keményen hangozzék is) szélesre nyitjuk az utat minden létező vadhajtás előtt, amint arra a katolikus püspökök közleménye is rámutat.

Nem beszélve a nagy számok törvénye alapján sokasodó szabálytalanságokról – legutóbb épp az derült ki egy genetikai mutációnak „köszönhetően”, hogy egyetlen anonim donor spermáiból Európa-szerte legalább 197 gyermek született. Ami ugye 196 ismeretlen féltestvért jelent (magyarok is vannak köztük), a következő generációban már még inkább követhetetlen genetikai kuszasággal. Aki ezt elintézi egy vállrándítással, az sajnos még biztosan nem száz százalékig gyermekvédő.

Miközben ott a Mandiner karácsonyi számában is bemutatott két MCC-s diáklány, akik megálmodtak és létrehoztak egy programot Örökké Haza néven,

amelynek keretében fiatal önkéntesek (hatalmas túljelentkezés, megfelelő felkészülés után és szupervízió mellett) kórházban hagyott csecsemők számára biztosítanak önzetlen gondoskodást és szerető jelenlétet, amíg a babák sorsa nem rendeződik

(ami a hozzájuk addigra már erősen kötődő fiatalok esetében mindannyiszor gyászfolyamatot és elengedést jelent). Sok-sok hasonló tudatos, időben ébredő, áldozatkész huszonéves lányt és fiút, valamint sok-sok mások gyermekeiért élni képes, hasonlóan példamutató, szeretetteli és inspiráló középkorút az országnak – az lenne az igazi ajándék minden már megszületett és még születendő gyermek számára.

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

august
2025. december 21. 08:13
Amúgy ebben a témában is a jellegzetes liberális logika (vagyis a logikai bukfenc). Ugyanis ne szüljetek egyik legnagyobb propagandájuk. Kivéve ugye a béranyákat, mert az nagyon haladó és trendi dolog. Nem lehet a nőket "gyerekszülesztésre" használni. Ezért aztán a haladárok a béranyák mellet teszik le a voksukat, vagyis pont arra használják őket.
Válasz erre
0
0
Ízisz
2025. december 21. 08:05
Z "nuevoreynuevaley 2025. december 21. 07:31 A fidesz kormanyzat akkor SEM valt gyermekvedove, amikor annak politikai hozadeka lenne. Inkabb gyerekbaszok lettek Habar nem emiatt buktok, ez keves embert erint" Válasz erre 👆 Ízisz nuevoreynuevaley 2025. december 21. 08:04 Z. Ne hazudj pedofil kurva!!! A libsi fajtádnál van kötelezővé téve a fajtalanság, gyermekek korcsságra nevelése, a kötelező prájd felvonulás gyermekekkel!!! Ennek a hülyénvigyorgó a legnagyobb támogatója!!! Miről hazudozól te szerencsétlen kurva, mikor azért nem kapjuk meg a nekünk járó pénzeket, mert szigorított gyermekvédelmi törvényünk van, ami nem tetszik a főnökasszonodnak!!! Büntet minket, hogy nem vagyunk fajtalankodó genderszakos ország!!! Te most meghazudtolod őt pedofil kurva??? ❓👎❗
Válasz erre
0
0
Hobby024
2025. december 21. 07:58
Gyermekeink védelme a társadalom egyik legfontosabb kötelessége. De ki védi a javítóintézetekben dolgozókat? Ki védi a gyógypedagógiai intézetek dolgozóit? Ki védi azokat a pedagógusokat, akiknek semmiféle eszköz nincs a kezében a fegyelmezésre, pedig az autista, kezelhetetlen, túlmozgásos gyermekek száma az utóbbi években megtízszereződött. Ma a szülő a nevelés teljes felelősségét az iskolákra, a pedagógusra hárítja. Egy javítóintézetben pedig fiatalkorú bűnözők, rablással, nemi erőszakkal, néha gyilkossággal elítélt kezelhetetlen rabok vannak. Nem akarom felmenteni a történtekért felelősöket, de csak egyetlen hetet kívánnék eltölteni ezekkel a sokszor visszaeső bűnözőkkel a belpesti érzékeny lelkű értelmiséginek. A gyöngyöspatai iskolából menekült diák és oktató egyaránt, pedig az nem javítóintézet volt. Ott csak a boxkesztyűs Leonka fenyegette az osztálytársát megkúrással és agyonveréssel.
Válasz erre
2
0
Chekke-Faint
2025. december 21. 07:56
illegális események zajlottak, homoszexuális orgiák, ahol akár halálesetek is történhettek.” Konkrét helyszín, konkrét nevek, konkrét állítások. Nos, azon tűnődtem én is, hogy akkor vajon miért nem perelte be Kolosi Péter Kisberk Szabolcsot? Tíz hónap telt el, és a per máig nem indult. Talán mert Kisberk felajánlotta, hogy vállalja a poligráfos hazugságvizsgálatot, bármikor kész tanúskodni bármilyen hatóság előtt. Hiszen, ha hazudna, miért vállalná? És ha Kolosi ártatlan lenne, miért nem perelte be azonnal? Jók a kérdések? A Kotroczó-ügy és a per, ami mindent elárul Kotroczó Róbert ellenben 2024 decemberében beperelte Ábrahám Róbertet becsületsértésért és itt jön az első logikai abszurditás! Nem Kisberk Szabolcsot perelte be, aki az eredeti állításokat tette a Magyar Jelen podcastjében, hanem Ábrahámot, aki csak idézte Kisberket. Ráadásul Kotroczó ügyvédje azt mondta, hogy „nem is fontos meghallgatni Kisberk Szabolcsot” az ügyben. Az RTL hírigazgatója és jogi képviselője ....folytat
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!