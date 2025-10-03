Babák, akiket senki sem várt haza – két magyar fiatal kezdeményezése országos mozgalommá nőhet

A Highlights of Hungary bejelentette az idei évad 25 kiemelkedőnek ítélt magyar teljesítményét. Köztük volt az Ember Márk által jelölt Örökké Haza is. Ide kattintva lehet szavazni. Nagyköveti méltatás: Égi Blanka és Kiss Teodóra egyetemistaként szembesültek azzal a fájdalmas valósággal, hogy újszülöttek heteket töltenek el kórházi ágyban szülői ölelés nélkül. Ezen felismerés nyomán alkották meg az Örökké Haza programot, ahol az önkéntesek egy szakértői felkészítést követően a kórházi dolgozók munkáját segítve szeretettel és gondoskodással nyújtanak otthonélményt a legkisebbeknek.

Égi Blanka és Kis Teodóra neve első hallásra két egyetemista lányé. De ők valójában sokkal többen egyszerű egyetemistáknál: ők az Örökké Haza kezdeményezés alapítói, amely a kórházban hagyott csecsemőkért jött létre. Elhivatottságuk, bátorságuk és az a vágy, hogy a legkiszolgáltatottabbaknak segítsenek, egy olyan önkéntes programot hívott életre, amely ma már több városban is működik, és százával inspirálja a fiatalokat jótékony cselekedetekre.

Örökké Haza: egy név, amely szívhez szól

Az ötlet Égi Blanka szobájában született meg, egy csendes elmélkedés közben. „Tisztán emlékszem – meséli –, hogy ültem otthon, és azon gondolkodtam, milyen név lehetne méltó ehhez a projekthez. Valami, ami szívhez szóló, és jelentést hordoz. Aztán bevillant: minden gyermek egyszer hazatalál, és lesz egy örök otthona. Így született meg az Örökké Haza.”

Az első lépések az MCC (Mathias Corvinus Collegium) falai között történtek, ahol Blanka és Teodóra kollégistaként ismerkedtek meg. Egy beszélgetés során szembesültek a kórházban hagyott újszülöttek helyzetével, és nem tudtak szemet hunyni felette.