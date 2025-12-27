Karácsonyi autósüldözés Budapesten: filmbe illő módon kapcsolták le a rendőrök a drogot rejtegető férfit (VIDEÓ)

Fogynak a napok: hamarosan 30 ezer migránst kellene befogadnia Magyarországnak – csak egy módon kerülhető el
A sofőrön és a két utasán elvégzett drogteszt eredménye is pozitív lett.
A Megyeri hídon érték utol a azt a budapesti autóst, akit december 25-én 5 óra körül igazoltattak a Rákóczi úton, az Astoriánál, ám a rendőrök felszólítása ellenére továbbhajtott – számolt be a Police.hu.
A rendőrök a 28 éves sofőrt és két utasát, egy 26 éves nőt – aki ellen szabálysértés miatt volt érvényben körözés –, és egy 27 éves férfit – akit több elfogatóparancs miatt kerestek– is előállították. Az autó átvizsgálása során egy kábítószergyanús folyadékot tartalmazó fecskendő került elő, a férfi utas zoknijában pedig szintén kábítószergyanús anyagot találtak. A sofőrről kiderült, hogy engedély nélkül vezetett.
A BRFK III. Kerületi Rendőrkapitányságán elvégzett gyors drogteszten mindhárom személy esetében pozitív eredmény született. Az óbudai nyomozók a sofőrt és két utasát kábítószer birtoklása miatt gyanúsítottként hallgatták ki.
