Karácsonyi autósüldözés Budapesten: filmbe illő módon kapcsolták le a rendőrök a drogot rejtegető férfit (VIDEÓ)

A Megyeri hídon érték utol a azt a budapesti autóst, akit december 25-én 5 óra körül igazoltattak a Rákóczi úton, az Astoriánál, ám a rendőrök felszólítása ellenére továbbhajtott – számolt be a Police.hu.

A rendőrök a 28 éves sofőrt és két utasát, egy 26 éves nőt – aki ellen szabálysértés miatt volt érvényben körözés –, és egy 27 éves férfit – akit több elfogatóparancs miatt kerestek– is előállították. Az autó átvizsgálása során egy kábítószergyanús folyadékot tartalmazó fecskendő került elő, a férfi utas zoknijában pedig szintén kábítószergyanús anyagot találtak. A sofőrről kiderült, hogy engedély nélkül vezetett.