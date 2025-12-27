Azonnal kitörne a világháború: Magyar Péter brüsszeli főnökének eszement terve még a NATO főtitkáránál is kiverte a biztosítékot

Bekövetkezett, amitől tartottunk: Magyar Péter főnöke katonákat küldene Ukrajnába (VIDEÓ)
Uniós zászló alatt akar katonákat látni Ukrajnában Manfred Weber.
A brüsszeli háborús lelkesedés új szintre lépett Manfred Weber ámokfutásával: a nem épp a békepártiságáról ismert Mark Rutte NATO főtitkár volt kénytelen közbelépni.
Mint megírtuk, bekövetkezett az, amitől sokan tartottak: Manfred Weber, az Európai Parlament néppárti frakcióvezetője – és nem mellesleg Magyar Péter politikai főnöke– nyíltan felvetette, hogy uniós zászló alatt európai katonákat kellene Ukrajnába küldeni. Weber szerint a jövőbeli békét nem lehet kizárólag az Egyesült Államokra és Donald Trumpra bízni, ezért
Európának „felelősséget kell vállalnia” Ukrajna biztonságáért, akár fegyveres jelenléttel is.
A német politiku a Funke Mediengruppe lapjainak nyilatkozva arról beszélt:
olyan katonákat szeretne látni Ukrajnában, akiknek egyenruháján az európai zászló lobog, és akik az ukrán erőkkel közösen „biztosítják a békét”.
Weber szerint Vlagyimir Putyin csak az erőből ért, a Nyugat pedig megosztott és gyenge, ezért egységes európai fellépésre van szükség.
A kijelentés lényegében egy EU-vezénylésű katonai misszió gondolatát veti fel, ami a jelenlegi háborús helyzetben beláthatatlan következményekkel járna.
A javaslat azonban még Mark Rutte, a NATO főtitkára szerint is veszélyes és irreális.
Rutte egyértelműen elutasította az önálló európai biztonsági struktúrák és az EU-parancsnokság alatt álló ukrajnai csapatok ötletét, hangsúlyozva: a transzatlanti együttműködés nélkül Európa védelme elképzelhetetlen.
Mint fogalmazott, az Egyesült Államok továbbra is teljes mértékben elkötelezett a NATO mellett, és
Európa feladata nem az elszakadás, hanem a nagyobb hozzájárulás.
Rutte külön kiemelte, hogy az EU-tagállamok önmagukban a NATO gazdasági erejének mindössze egy részét adják, miközben az Egyesült Államoknak saját stratégiai érdekei fűződnek Európa, az Északi-sarkvidék és az Atlanti-óceán biztonságához.
A NATO-főtitkár szerint az ilyen, politikailag jól hangzó, de katonailag megalapozatlan ötletek nem a békét, hanem a közvetlen eszkaláció kockázatát növelik.
Vagyis: miközben Weber európai zászló alatt küldene katonákat Ukrajnába, még a NATO vezetője is fékez – mert van az a pont, ahol már a józan észnek is szót kell kapnia.
Nyitókép: Wojtek RADWANSKI / AFP