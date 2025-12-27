Azonnal kitörne a világháború: Magyar Péter brüsszeli főnökének eszement terve még a NATO főtitkáránál is kiverte a biztosítékot

Weber szerint Vlagyimir Putyin csak az erőből ért, a Nyugat pedig megosztott és gyenge, ezért egységes európai fellépésre van szükség.

A kijelentés lényegében egy EU-vezénylésű katonai misszió gondolatát veti fel, ami a jelenlegi háborús helyzetben beláthatatlan következményekkel járna.

A javaslat azonban még Mark Rutte, a NATO főtitkára szerint is veszélyes és irreális.

Rutte egyértelműen elutasította az önálló európai biztonsági struktúrák és az EU-parancsnokság alatt álló ukrajnai csapatok ötletét, hangsúlyozva: a transzatlanti együttműködés nélkül Európa védelme elképzelhetetlen.

Mint fogalmazott, az Egyesült Államok továbbra is teljes mértékben elkötelezett a NATO mellett, és