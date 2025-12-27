Ennél jobb hír nem kell az Európa-bajnokság előtt: egy magyarról szólt a karácsony Németországban

Palasics szerencsére nem volt köztük, a magyar válogatott kapus ráadásul klasszis teljesítményt nyújtott, és 17 védéssel járult hozzá csapata 33–28-as győzelméhez.

„A Stuttgartnak nem volt ötlete a Melsungen védelme, különösen a mögötte álló Palasiccsal szemben” – írja tudósításában a daikin-hbl.de, miközben honfitársunkat megválasztotta a mérkőzés emberének is.

„Rengeteg helyzetet elpazaroltunk a végén. Palasics tizenhét védése is sok mindent elárul” – nyilatkozta csalódottan a mérkőzés után Misha Kaufmann, a stuttgartiak vezetőedzője.

Szünet jön a kézilabda-bajnokságokban

A három magyart foglalkoztató Melsungen a 7. helyen áll a tabellán. A bajnokságban most szünet következik, hiszen január közepén kezdődik az Európa-bajnokság – természetesen mindhárom magyar ott van a keretben.