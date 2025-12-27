Ennél jobb hír nem kell az Európa-bajnokság előtt: egy magyarról szólt a karácsony Németországban

„Rendkívüli karácsony” – magyar játékos elképesztő mozdulata tartja lázban Németországot
Ennél feszültebb végjáték már nem is lehetett volna.
A Melsungen 33–28-as győzelmet aratott a Stuttgart ellen a német bajnokságban. A kézilabdamérkőzés legjobbja a 17 védést bemutató magyar válogatott játékos, Palasics Kristóf volt.
Nem pihentek a kézilabdázók a német férfi Bundesligában, a három magyart is foglalkoztató Melsungen például a Stuttgart csapatát fogadta december 26-án. A mérkőzésen Bartucz László nem lépett pályára, ugyanakkor Sipos Adrián és Palasics Kristóf igen – utóbbi ráadásul a két nappal korábbi kézilabda bajnokihoz hasonlóan ismét főszereplővé vált a találkozón.
Csurig telt a Rothenbach-csarnok, mégsem volt egyszerű helyzetben a Melsungen, ugyanis 8 játékost kellett nélkülöznie sérülés vagy betegség miatt.
Palasics szerencsére nem volt köztük, a magyar válogatott kapus ráadásul klasszis teljesítményt nyújtott, és 17 védéssel járult hozzá csapata 33–28-as győzelméhez.
„A Stuttgartnak nem volt ötlete a Melsungen védelme, különösen a mögötte álló Palasiccsal szemben” – írja tudósításában a daikin-hbl.de, miközben honfitársunkat megválasztotta a mérkőzés emberének is.
„Rengeteg helyzetet elpazaroltunk a végén. Palasics tizenhét védése is sok mindent elárul” – nyilatkozta csalódottan a mérkőzés után Misha Kaufmann, a stuttgartiak vezetőedzője.
A három magyart foglalkoztató Melsungen a 7. helyen áll a tabellán. A bajnokságban most szünet következik, hiszen január közepén kezdődik az Európa-bajnokság – természetesen mindhárom magyar ott van a keretben.
Ezt nem lesz egyszerű megszokni.
