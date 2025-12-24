Ft
Ft
5°C
1°C
Ft
Ft
5°C
1°C
12. 24.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 24.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Palasics Kristóf MT Melsungen Bundesliga

„Rendkívüli karácsony” – magyar játékos elképesztő mozdulata tartja lázban Németországot

2025. december 24. 09:16

Palasics Kristófnak kötélből voltak az idegei. A magyar férfi kézilabda-válogatott fiatal kapusa hatalmas bravúrral mentett pontot klubcsapatának Németországban, mégsem ülhet a babérjain, honfitársaival az ünnepek alatt sem pihenhetnek.

2025. december 24. 09:16
null

A rövid beszámolók szerint Palasics Kristóf és Bartucz László is öt védéssel, Sipos Adrián pedig gól nélkül zárt az MT Melsungenben, amely néhány nappal ezelőtt 26–26-os döntetlennel távozott a HC Erlangen otthonából a német élvonalbeli férfi kézilabda-bajnokságban. Csakhogy Németországban a liga 275 ezer követővel rendelkező hivatalos közösségi oldala, a DAIKIN HBL felidézte, milyen körülmények között alakult ki a végeredmény.

BARTUCZ László; PALASICS Kristóf, Németország
Palasics Kristóf (32) bravúros védésén ámulnak Németországban

Németország Palasics Kristóf védésén ámul

A mérkőzés ugyanis időn túli hétméteressel zárult: ha a hazaiak játékosa, Viggó Kristjánsson belövi, az Erlangen nyer. 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Hoppá: a Tisza legszűkebb vezetése olyan információhoz jutott, ami nagy hatással lesz az áprilisi választásokra

Hoppá: a Tisza legszűkebb vezetése olyan információhoz jutott, ami nagy hatással lesz az áprilisi választásokra
Tovább a cikkhezchevron

Ennél feszültebb végjáték már nem is lehetne

– írják a posztban.

A 199 centiméter magas Palasicsnak ugyanakkor kötélből voltak az idegei, és bár Kristjánsson több lövőcselt is bemutatott, hatalmas bravúrral, a lábát a magasba emelve kirúgta a hetest, megmentve ezzel az egyik pontot a Melsungennek. A védést eddig több mint 110 ezren nézték meg.

Válogatottunk 23 éves kapusa a Magyar Nemzetnek elmondta: rendkívüli karácsonya lesz, először tölti kettesben az ünnepeket a barátnőjével Németországban.

„Még akkor is meghitt és különleges lesz az ünnep, ha edzés és egy fontos bajnoki vár ránk. Húsimádó vagyok, így karácsony előtt elmentünk steakezni, de spanyol étteremben is voltunk. Szentestére otthon főzünk és sütünk is. A Nutella a kedvencem, így már néhány recepttel is készültem, amit elkészítünk karácsonyra. A meccs után megyünk haza mi is, Gödöllőn leszünk. Sok idő nincs arra, hogy kicsit kikapcsolódjak, de azért igyekszem lassítani egy kicsit és feltöltődni az Európa-bajnoki felkészülés előtt”  fogalmazott a lapnak a fiatal játékos.

A Melsungen szenteste délelőttjén és karácsony első napján is pályán lesz, és készül a Stuttgart elleni december 26-i bajnokira. 

Fotók: MTI/Illyés Tibor

Ezt is ajánljuk a témában

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
yalaelnok
2025. december 24. 10:29
nem kéne ezt lekicsinyelni, degradálni az egész Galaxist ez tartja lázban, nemcsak Németországot
Válasz erre
0
0
rugbista
2025. december 24. 09:28
Szép volt! Ne feledjük, hogy Bartucz a cseréje!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!