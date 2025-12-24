„Rendkívüli karácsony” – magyar játékos elképesztő mozdulata tartja lázban Németországot

A rövid beszámolók szerint Palasics Kristóf és Bartucz László is öt védéssel, Sipos Adrián pedig gól nélkül zárt az MT Melsungenben, amely néhány nappal ezelőtt 26–26-os döntetlennel távozott a HC Erlangen otthonából a német élvonalbeli férfi kézilabda-bajnokságban. Csakhogy Németországban a liga 275 ezer követővel rendelkező hivatalos közösségi oldala, a DAIKIN HBL felidézte, milyen körülmények között alakult ki a végeredmény.

A mérkőzés ugyanis időn túli hétméteressel zárult: ha a hazaiak játékosa, Viggó Kristjánsson belövi, az Erlangen nyer.