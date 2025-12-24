„Rendkívüli karácsony” – magyar játékos elképesztő mozdulata tartja lázban Németországot

Véget ért egy éra: rég nem történt ilyen a magyar válogatottal
Ezt nem lesz egyszerű megszokni.
Palasics Kristófnak kötélből voltak az idegei. A magyar férfi kézilabda-válogatott fiatal kapusa hatalmas bravúrral mentett pontot klubcsapatának Németországban, mégsem ülhet a babérjain, honfitársaival az ünnepek alatt sem pihenhetnek.
A rövid beszámolók szerint Palasics Kristóf és Bartucz László is öt védéssel, Sipos Adrián pedig gól nélkül zárt az MT Melsungenben, amely néhány nappal ezelőtt 26–26-os döntetlennel távozott a HC Erlangen otthonából a német élvonalbeli férfi kézilabda-bajnokságban. Csakhogy Németországban a liga 275 ezer követővel rendelkező hivatalos közösségi oldala, a DAIKIN HBL felidézte, milyen körülmények között alakult ki a végeredmény.
A mérkőzés ugyanis időn túli hétméteressel zárult: ha a hazaiak játékosa, Viggó Kristjánsson belövi, az Erlangen nyer.
Ennél feszültebb végjáték már nem is lehetne
– írják a posztban.
A 199 centiméter magas Palasicsnak ugyanakkor kötélből voltak az idegei, és bár Kristjánsson több lövőcselt is bemutatott, hatalmas bravúrral, a lábát a magasba emelve kirúgta a hetest, megmentve ezzel az egyik pontot a Melsungennek. A védést eddig több mint 110 ezren nézték meg.
Válogatottunk 23 éves kapusa a Magyar Nemzetnek elmondta: rendkívüli karácsonya lesz, először tölti kettesben az ünnepeket a barátnőjével Németországban.
„Még akkor is meghitt és különleges lesz az ünnep, ha edzés és egy fontos bajnoki vár ránk. Húsimádó vagyok, így karácsony előtt elmentünk steakezni, de spanyol étteremben is voltunk. Szentestére otthon főzünk és sütünk is. A Nutella a kedvencem, így már néhány recepttel is készültem, amit elkészítünk karácsonyra. A meccs után megyünk haza mi is, Gödöllőn leszünk. Sok idő nincs arra, hogy kicsit kikapcsolódjak, de azért igyekszem lassítani egy kicsit és feltöltődni az Európa-bajnoki felkészülés előtt” – fogalmazott a lapnak a fiatal játékos.
A Melsungen szenteste délelőttjén és karácsony első napján is pályán lesz, és készül a Stuttgart elleni december 26-i bajnokira.
Fotók: MTI/Illyés Tibor
