Balhé Schäferék meccsén: tüntettek a szurkolók, félbeszakadt a találkozó

Az első félidőben néhány percre félbeszakadt az Augsburg–Union Berlin német bajnoki mérkőzés – amelyen a fővárosiaknál a magyar válogatott Schäfer András is a kezdőcsapat tagja volt –, mert a hazai szurkolók gumilabdákat dobáltak a pályára. A helyszíni beszámolók szerint a drukkerek így tiltakoztak az ellen, hogy a meccset csütörtökön rendezik.