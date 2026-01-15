Ft
01. 15.
csütörtök
01. 15.
csütörtök
tüntetés Schäfer András Bundesliga Augsburg Union Berlin

Balhé Schäferék meccsén: tüntettek a szurkolók, félbeszakadt a találkozó

2026. január 15. 22:06

Rövid időre félbeszakadt az Union Berlin csütörtöki német bajnoki mérkőzése. A fővárosi együttesnél Schäfer András is a pályán volt, amikor az Augsburg szurkolói akcióba lendültek.

2026. január 15. 22:06
null

 

Az első félidőben néhány percre félbeszakadt az Augsburg–Union Berlin német bajnoki mérkőzés – amelyen a fővárosiaknál a magyar válogatott Schäfer András is a kezdőcsapat tagja volt –, mert a hazai szurkolók gumilabdákat dobáltak a pályára. A helyszíni beszámolók szerint a drukkerek így tiltakoztak az ellen, hogy a meccset csütörtökön rendezik.

A találkozó csak azután folytatódhatott, hogy a játékteret teljesen megtisztították.

Szünetel a játék, mert az Augsburg szurkolói a kezdési időpont elleni tiltakozásuk jeléül kis labdákat dobáltak a pályára. Azt nyilván nem mondhatjuk, hogy egyetértünk az ilyesmivel, de… Sok labdát behajítottak

– kommentálta az eseményeket az angol nyelvű X-oldalán az Union, amelynél a bejegyzés megfogalmazása alapján úgy tűnik, megértik az ellenfél drukkereinek felháborodását.

 

Az Opta statisztikai oldal megjegyzi, 

az elmúlt 24 évben ez csupán a negyedik Bundesliga-találkozó volt, amelyet csütörtökre írtak ki.

Nyitókép: KARL-JOSEF HILDENBRAND / AFP

 

