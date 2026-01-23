„Ez az én hibám, tennem kell valamit” – egy spanyol vállalta a felelősséget a csalódást okozó magyarok miatt

Nincs egyetértés Svájcban: ellentétes reakciókat váltott ki a magyarok elleni meccs
A szövetségi kapitány örül a döntetlennek, az irányító sokkal kevésbé.
A magyar válogatott csak döntetlent ért el Svájc ellen a férfi kézilabda Európa-bajnokság középdöntőjében. Chema Rodríguez szövetségi kapitány vállalja a felelősséget a pocsék első félidőért, melynek végén a mieink hatgólos hátrányban vonulhattak a szünetre.
Mint arról mi is beszámoltunk, a magyar férfi kézilabda-válogatott hétgólos hátrányból felállva 29–29-es döntetlenre végzett Svájccal a dán-norvég-svéd rendezésű Európa-bajnokság középdöntőjében első fordulójában. A mieink az első félidőt nagyon elszúrták, a szünetben hatgólos hátrányban voltak (14–20), ennek ismeretében örülhetünk, hogy nem kaptunk ki, Chema Rodríguez szövetségi kapitány és a játékosok azonban nem voltak elégedettek, hiszen ezt a meccset kötelező lett volna megnyerni. A főszereplők a mérkőzés után az M4 Sportnak értékeltek.
Chema Rodríguez, a magyar válogatott spanyol szövetségi kapitánya
„Sokszor beszéltünk már róla: ha nem védekezünk jól, nem vagyunk jó csapat, és ha egy félidő alatt húsz gólt kapsz, azzal szinte lehetetlen nyerni. Az első félidő miatt mindenki nagyon csalódott.
Nem voltunk benne a meccsben, nem voltunk készek a harcra, vállalom, hogy ez az én hibám. Tennem kell valamit, hogy megtaláljam az okát, miért ilyen volt a hozzáállás.
Nehéz volt ezt végignézni a kispadról, nagy problémákkal küzdöttünk. Nem voltunk kemények védekezésben, nem jöttek a besegítések, az egy az egy elleni helyzeteket sem tudtuk megoldani. A második félidőre büszke vagyok, mert nagyot harcoltunk, de ezt a meccset gyorsan el kell felejteni.”
Ligetvári Patrik, a magyar csapat védekező-specialistája
„Nem tudom, az első félidőben mi történt a csapattal. Semmi sem sikerült, nem azt játszottuk, amit tudunk, és szerencsénk sem volt. A második félidőre változtattunk a védekezési rendszerünkön, amely akkorra stabilizálódott, Kristóf (Palasics) jól védett mögöttünk, elöl pedig belőttük a helyzeteinket. Arra büszkék lehetünk, hogy felálltunk hétgólos hátrányból.”
Palasics Kristóf, a magyar válogatott kapusa, a mérkőzés legjobbja
„Nem úgy kezdtük az első félidőt, ahogy el kell kezdeni egy középdöntőt, a húsz kapott gólt senkivel szemben sem engedhetjük meg magunknak. A második félidőben nagy feladat volt visszaküzdeni magunkat. A győzelemért léptünk pályára, nagyon csalódott vagyok most, de menni kell tovább. Meg kell találnunk az okokat, máskor nem kezdhetünk így egy meccset.”
Rosta Miklós, a magyar csapat beállója
„Az első félidőben nem úgy játszottunk, ahogy tudunk, és nem is úgy, ahogyan készültünk. A második játékrész teljesen ellentétes volt, jól védekeztünk, a helyzeteink többségét belőttük, de a végén sajnos nem sikerült megszereznünk a győztes gólt. Sok erőt kivett belőlünk a felzárkózás. Az első félidő alapján ez egy megnyert pont, de csalódott vagyok, mert győznünk kellett volna ezen a mérkőzésen.”
Férfi kézilabda Európa-bajnokság
Középdöntő, II. csoport, 1. forduló
Svájc–Magyarország 29–29 (20–14)
Legjobb dobók: Rubin 7, ill. Rosta 5
A CSOPORT ÁLLÁSA
A MAGYAR VÁLOGATOTT HÁTRALÉVŐ PROGRAMJA A KÖZÉPDÖNTŐBEN
Január 25. (vasárnap), 15.30: MAGYARORSZÁG–Szlovénia
Január 27. (kedd), 20.30: Svédország–MAGYARORSZÁG
Január 28. (szerda), 18.00: MAGYARORSZÁG–Horvátország
kapusok:
Bartucz László (MT Melsungen, német), Palasics Kristóf (Melsungen), Andó Arián (Mol Tatabánya KC)
jobbszélsők:
Imre Bence (THW Kiel, német), Rodríguez Álvarez Pedro (Tatabánya), Szilágyi Benjámin (OTP Bank-Pick Szeged)
jobbátlövők:
Ilic Zoran (Orlen Wisla Plock, lengyel), Ónodi-Jánoskúti Máté (USAM Nimes Gard, francia)
irányítók:
Fazekas Gergő (Plock), Hanusz Egon (Cesson-Rennes, francia), Lukács Péter (Elverum HB, norvég), Pergel Andrej (CB Ciudad de Logrono, spanyol)
beállók:
Rosta Miklós (Dinamo Bucuresti, román), Sipos Adrián (Melsungen), Papp Tamás (Tatabánya)
balátlövők:
Bodó Richárd (Szeged), Ligetvári Patrik (One Veszprém HC), Szita Zoltán (Plock)
balszélsők:
Bóka Bendegúz (Balatonfüredi KSE), Krakovszki Bence (Tatabánya)
A keret húsz játékosa közül mérkőzésenként 16 léphet pályára, és a decemberben kihirdetett 35 fős kereten belül egyaránt két-két fő cserélhető a csoportkör, a középdöntő és a döntő hétvége alatt.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert