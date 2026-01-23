„Ez az én hibám, tennem kell valamit” – egy spanyol vállalta a felelősséget a csalódást okozó magyarok miatt

Nem voltunk benne a meccsben, nem voltunk készek a harcra, vállalom, hogy ez az én hibám. Tennem kell valamit, hogy megtaláljam az okát, miért ilyen volt a hozzáállás.

Nehéz volt ezt végignézni a kispadról, nagy problémákkal küzdöttünk. Nem voltunk kemények védekezésben, nem jöttek a besegítések, az egy az egy elleni helyzeteket sem tudtuk megoldani. A második félidőre büszke vagyok, mert nagyot harcoltunk, de ezt a meccset gyorsan el kell felejteni.”

Ligetvári Patrik, a magyar csapat védekező-specialistája

„Nem tudom, az első félidőben mi történt a csapattal. Semmi sem sikerült, nem azt játszottuk, amit tudunk, és szerencsénk sem volt. A második félidőre változtattunk a védekezési rendszerünkön, amely akkorra stabilizálódott, Kristóf (Palasics) jól védett mögöttünk, elöl pedig belőttük a helyzeteinket. Arra büszkék lehetünk, hogy felálltunk hétgólos hátrányból.”