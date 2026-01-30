Ft
Palasics Kristóf OTP Bank-Pick Szeged magyar férfi kézilabda-válogatott kézilabda

Az ősi riválishoz térhet haza Németországból a magyar válogatott kapusa

2026. január 30. 11:36

Szegeden folytathatja pályafutását Palasics Kristóf. A magyar válogatott kapus német sajtóhírek szerint legkésőbb jövő nyáron hazatér.

2026. január 30. 11:36
A Sport Bild értesülése szerint Palasics Kristóf, a magyar férfi kézilabda-válogatott kapusa távozik a német MT Melsungen csapatától, és Szegedre igazol.

A német sportnapilap csütörtöki cikke alapján 

a klubváltás legkésőbb jövőre megtörténik, amikor lejár Palasics szerződése, de arra is van esély, hogy a szegediek már idén nyáron kivásárolják őt.

A kapus korábban 

  • a Veszprém, 
  • a NEKA, 
  • majd a spanyol CB Ciudad de Logrono 
  • és a portugál SL Benfica játékosa volt, 

a Melsungenhez – amelynél Bartucz László és Sipos Adrián is a csapattársa – tavaly nyáron érkezett.

Palasics az idei Európa-bajnokságon – az európai szövetség (EHF) statisztikája szerint – összesen 62 védést mutatott be (206 lövést kapott), és 30 százalékos hatékonysággal zárt. A magyar válogatott a tizedik helyen végzett.

Nyitókép: MKSZ

