Az ősi riválishoz térhet haza Németországból a magyar válogatott kapusa

Tévéképernyőn tálalt ki Magyar Péter egykori követője: óriási szakadék alakult ki a párt és a mozgalom köré szerveződött közösség között

Súlyos belső feszültségekről, válasz nélkül maradt jelzésekről és a közösség kihasználásáról beszélt az ATV-ben Csercsa Balázs. Szerinte egyre nagyobb szakadék tátong a Tisza Párt köré szerveződött támogató közösség és a párt valós működése között, és így nem látja biztosítottnak a valódi rendszerváltást.