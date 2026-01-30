Az ősi riválishoz térhet haza Németországból a magyar válogatott kapusa

„Ez más kávéház” – kikerülnek a tapasztalt játékosok a magyar válogatottból
Generációváltáson megy át éppen a csapat.
Szegeden folytathatja pályafutását Palasics Kristóf. A magyar válogatott kapus német sajtóhírek szerint legkésőbb jövő nyáron hazatér.
A Sport Bild értesülése szerint Palasics Kristóf, a magyar férfi kézilabda-válogatott kapusa távozik a német MT Melsungen csapatától, és Szegedre igazol.
A német sportnapilap csütörtöki cikke alapján
a klubváltás legkésőbb jövőre megtörténik, amikor lejár Palasics szerződése, de arra is van esély, hogy a szegediek már idén nyáron kivásárolják őt.
A kapus korábban
a Melsungenhez – amelynél Bartucz László és Sipos Adrián is a csapattársa – tavaly nyáron érkezett.
Palasics az idei Európa-bajnokságon – az európai szövetség (EHF) statisztikája szerint – összesen 62 védést mutatott be (206 lövést kapott), és 30 százalékos hatékonysággal zárt. A magyar válogatott a tizedik helyen végzett.
