magyar válogatott Nagy László kézilabda-Eb kézilabda

„Ez más kávéház” – kikerülnek a tapasztalt játékosok a magyar válogatottból

2026. január 29. 21:23

Nagy László egyszerre büszke és csalódott a csapat Eb-szereplése után. A magyar válogatott bár a minimumcélt elérte, végül negatív mérleggel zárt, és selejteznie kell az olimpiai kvalifikációs világbajnokságért.

2026. január 29. 21:23
null

Csalódottan, de egyben büszkén értékelte a magyar férfi kézilabda-válogatott Európa-bajnoki szereplését Nagy László csapatvezető. A játékosként kétszeres olimpiai negyedik helyezett Nagy az MTI-nek úgy nyilatkozott: hullámzó volt a csapat teljesítménye – mérkőzéseken belül is –, viszont a torna kezdetétől az utolsó mérkőzésig volt tartása. A magyar szövetség (MKSZ) alapvető elvárása a középdöntőbe jutás, a célkitűzése pedig a legjobb nyolc közé kerülés volt, a válogatott végül két győzelemmel, két döntetlennel és három vereséggel a tizedik helyen végzett.

Generációváltáson megy át a magyar férfiválogatott

Nagy László úgy fogalmazott: „Le a kalappal, mert nagyot melóztak a srácok, büszke vagyok rájuk. Ettől függetlenül a csalódottság megvan, mert voltak lehetőségeink, és ha a hibáink számát csökkenteni tudtuk volna, akkor talán nagyobb esélyünk van a győzelemre, de ez csak feltételezés és történelem.” Hozzátette, 

ez volt az első világversenye a magyar együttesnek azóta, hogy Ancsin Gábor, Lékai Máté és Mikler Roland lemondta a válogatottságot, ráadásul Bánhidi Bence és Krakovszki Zsolt sérülés miatt hiányzott a keretből.

Ezzel kapcsolatban leszögezte, az új olimpiai ciklusban elérkezett az ideje, hogy a tapasztaltabb játékosok kikerüljenek a keretből és a fiatalokat – akik korábban kevesebb lehetőséget kaptak – beépítse a szövetségi kapitány. Ezen az Európa-bajnokságon ezt egy kicsit a kényszer is szülte: „Jelen esetben ők a legjobbak, akikben gondolkodunk, akiket bedobtunk a mély vízbe, de 

ez más kávéház. Itt tényleg a kézilabda elitje szerepel, és láttuk, hogy nagyon kiegyensúlyozott az európai mezőny, és nekünk ezzel kell felvennünk a versenyt.

Mivel a magyarok nem jutottak az első hat közé, májusban selejtezőt kell játszaniuk, hogy kijussanak a jövő évi olimpiai kvalifikációs világbajnokságra. A szombat délutáni sorsolás előtt a csapat az első kalapba került.

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

tajoska
2026. január 29. 22:52
Ide vezetett a rengeteg külföldi játékos szerződtetése a legjobb magyar csapatokba. A nők is ezen az úton haladnak.
pollip
2026. január 29. 22:47
Köszönöm nekik, hogy minden meccsen maximális teljesítményt nyújtottak. Emelt fővel távozhattak. Legtöbbször csak egy kicsi hiányzott. A bírókkal nem voltam megelégedve.
lynx
2026. január 29. 22:11
Chema el, Nagy Laci el. Jöjjön más. Elég volt ebből a büszke szomorúságból a szerencsétlenektől.
