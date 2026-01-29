„Ez más kávéház” – kikerülnek a tapasztalt játékosok a magyar válogatottból

Van, amiről a magyar szövetségi kapitány sem beszélhet
Pedig sok dolgot akarna mondani.
Nagy László egyszerre büszke és csalódott a csapat Eb-szereplése után. A magyar válogatott bár a minimumcélt elérte, végül negatív mérleggel zárt, és selejteznie kell az olimpiai kvalifikációs világbajnokságért.
Csalódottan, de egyben büszkén értékelte a magyar férfi kézilabda-válogatott Európa-bajnoki szereplését Nagy László csapatvezető. A játékosként kétszeres olimpiai negyedik helyezett Nagy az MTI-nek úgy nyilatkozott: hullámzó volt a csapat teljesítménye – mérkőzéseken belül is –, viszont a torna kezdetétől az utolsó mérkőzésig volt tartása. A magyar szövetség (MKSZ) alapvető elvárása a középdöntőbe jutás, a célkitűzése pedig a legjobb nyolc közé kerülés volt, a válogatott végül két győzelemmel, két döntetlennel és három vereséggel a tizedik helyen végzett.
Nagy László úgy fogalmazott: „Le a kalappal, mert nagyot melóztak a srácok, büszke vagyok rájuk. Ettől függetlenül a csalódottság megvan, mert voltak lehetőségeink, és ha a hibáink számát csökkenteni tudtuk volna, akkor talán nagyobb esélyünk van a győzelemre, de ez csak feltételezés és történelem.” Hozzátette,
ez volt az első világversenye a magyar együttesnek azóta, hogy Ancsin Gábor, Lékai Máté és Mikler Roland lemondta a válogatottságot, ráadásul Bánhidi Bence és Krakovszki Zsolt sérülés miatt hiányzott a keretből.
Ezzel kapcsolatban leszögezte, az új olimpiai ciklusban elérkezett az ideje, hogy a tapasztaltabb játékosok kikerüljenek a keretből és a fiatalokat – akik korábban kevesebb lehetőséget kaptak – beépítse a szövetségi kapitány. Ezen az Európa-bajnokságon ezt egy kicsit a kényszer is szülte: „Jelen esetben ők a legjobbak, akikben gondolkodunk, akiket bedobtunk a mély vízbe, de
ez más kávéház. Itt tényleg a kézilabda elitje szerepel, és láttuk, hogy nagyon kiegyensúlyozott az európai mezőny, és nekünk ezzel kell felvennünk a versenyt.”
Mivel a magyarok nem jutottak az első hat közé, májusban selejtezőt kell játszaniuk, hogy kijussanak a jövő évi olimpiai kvalifikációs világbajnokságra. A szombat délutáni sorsolás előtt a csapat az első kalapba került.
Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt