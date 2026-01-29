„Ez más kávéház” – kikerülnek a tapasztalt játékosok a magyar válogatottból

Csalódottan, de egyben büszkén értékelte a magyar férfi kézilabda-válogatott Európa-bajnoki szereplését Nagy László csapatvezető. A játékosként kétszeres olimpiai negyedik helyezett Nagy az MTI-nek úgy nyilatkozott: hullámzó volt a csapat teljesítménye – mérkőzéseken belül is –, viszont a torna kezdetétől az utolsó mérkőzésig volt tartása. A magyar szövetség (MKSZ) alapvető elvárása a középdöntőbe jutás, a célkitűzése pedig a legjobb nyolc közé kerülés volt, a válogatott végül két győzelemmel, két döntetlennel és három vereséggel a tizedik helyen végzett.

Generációváltáson megy át a magyar férfiválogatott

Nagy László úgy fogalmazott: „Le a kalappal, mert nagyot melóztak a srácok, büszke vagyok rájuk. Ettől függetlenül a csalódottság megvan, mert voltak lehetőségeink, és ha a hibáink számát csökkenteni tudtuk volna, akkor talán nagyobb esélyünk van a győzelemre, de ez csak feltételezés és történelem.” Hozzátette,