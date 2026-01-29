Ft
Hírek
Vélemények
Hetilap
válogatott Chema Rodríguez kézilabda

Van, amiről a magyar szövetségi kapitány sem beszélhet

2026. január 29. 10:43

Chema Rodríguez értékelte a magyar válogatott teljesítményét az Európa-bajnokságon. A mieink a 10. helyen zártak a kézilabda kontinenstornán.

2026. január 29. 10:43
null

Véget ért a magyar férfi kézilabda-válogatott számára az Európa-bajnokság. Chema Rodríguez együttese szinte végig vezetett az elődöntőbe jutó horvátok elleni középdöntőben, de végül 27–25-ös vereséget szenvedett. A nemzeti csapat mérlege így nem lett túl fényes a kontinenstornán: 7 meccséből csupán kettőt tudott megnyerni, ezen kívül 2 döntetlenre és 3 vereségre futotta.

A Magyar Kézilabda-szövetség előzetes célkitűzése a legjobb 8 közé kerülés volt, de végül ez sem jött össze: a két évvel ezelőtti 5. hely után a magyar csapat ezúttal a 10. pozícióban végzett.

„Büszke vagyok, megmutattuk, milyen csapat vagyunk” – nyilatkozta a szövetségi kapitány a horvátok elleni találkozó után a Magyar Nemzetnek. – 

Kicsit meg kell nyugodnom a történtek után. Sok dolgot akarok mondani, de most nem olyan könnyű, és mindenről nem beszélhetek.

Harcoltunk, jó munkát végeztünk, nem tudtunk nyerni, pedig megérdemeltük volna. Emelt fővel mehetünk haza, mert jó munkát végeztünk. A második félidőben kiütközött a fáradtság. Egy-két játékoson nagyon látszott, és már nem tudott olyan tisztán gondolkodni, mint az első harminc percben. Ez támadásban és talán védekezésben is hátrányt jelentett. Az utolsó pillanatig küzdöttünk, ám nem volt szerencsénk, ahogy a svédek elleni hajrában sem.”

Utolsó mondatával arra utalt a spanyol szakember, hogy a házigazdák ellen úgy értünk el döntetlent, hogy az utolsó pillanatokban nem kaptunk meg egy jogosnak tűnő hétméterest, ezzel pedig szertefoszlott a reményünk, hogy játszhassunk az ötödik helyért.

„Az kiderült, hogy mindenki ellen tudunk harcolni és versenyképesek vagyunk. Szoros volt az összes meccsünk, a szerencse hiányzott. Svédországgal és Svájccal döntetlenre végeztünk. Most Horvátországtól az utolsó másodpercekben kaptunk ki. Reméljük, a következő tornán visszaadja a sors, amit most elvett!” – zárta mondandóját a kapitány.

kézilabda
Chema Rodríguez tűzben tartja a kézilabda-válogatottat. Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Illyés Ferenc is értékelte a kézilabda-válogatott teljesítményét

Az MKSZ elnöke, Illyés Ferenc is úgy látja, nem értheti szó a fiúkat.

„A srácok előtt le a kalappal, hiszen óriási küzdőszellemet mutattak. Tudom, hogy ez alap a válogatottnál, de higgyék el, ilyen sok mérkőzést játszani egymás után nem egyszerű, mindenkinek magába kellett markolnia, hogy minden erejét még beletegyen. Tegnap pontot raboltunk a házigazda svédektől, ma pedig utolsó pillanatig partiban voltunk a horvátokkal. 

Kicsit csalódott vagyok, hiszen nem értük el a célkitűzést”

 – nyilatkozta az M4 Sport kamerája előtt.

Az MKSZ elnöke Chema Rodrígueznek gratulált az interjú végén.

„Nagyon jól egyben tartja a társaságot, nagyon jól motiválja a fiúkat. Taktikailag jó húzásokat eszközölt, bízom benne, hogy a jövőben is ilyen sikeresek lesznek együtt” – mondta a kapitányról Illyés.

Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Skulo
2026. január 29. 11:15
"Illyės" Addig míg egy ilyen kemèny széki gyerek sem meri a nemzetközi szövetségnek az arcàba mondani,hogy minket 50 ēve mindig ,de most különösen ocsmànyul nyomták bele a sàrba,addig semmi sem történik!!!! Magyarul :ki kēne àllni a csapatért,a hazàèrt ,a szövetsêgnek is!!!! Nagy Lacitól Illyėsig! Csak nem megēlhetēsi vezetök?!
Válasz erre
0
0
pollip
•••
2026. január 29. 11:13 Szerkesztve
A srácok előtt le a kalappal! Büszke vagyok rájuk! A bíráskodás reformra szorul! A hazai pálya előnye nem azt jelenti, hogy a bírók a hazaiaknak fújnak, hanem azt, hogy sokkal több honfitársuk szurkol nekik, mint másoknak! A vízilabdában ugyanez a helyzet!
Válasz erre
1
0
vip era
2026. január 29. 10:49
Elég volt Chema. Hozzáértő szövetségi kapitánnyal és stábbal az európai középmezőny elején van a reális helye ennek a csapatnak.
Válasz erre
0
0
gullwing
2026. január 29. 10:48
Svájcot és Szlovéniát meg kellett volna vernünk. Ezektől jobbak vagyunk.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!