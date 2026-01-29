Van, amiről a magyar szövetségi kapitány sem beszélhet

Tömegjelenettel ért véget a horvátok elleni csata – emelt fővel utazhatunk haza (VIDEÓ)
A világbajnokság után az Eb-n is kibabráltak velünk a horvátok. Kétgólos vereséget szenvedett a magyar férfi kézilabda-válogatott utolsó középdöntős mérkőzésén.
Chema Rodríguez értékelte a magyar válogatott teljesítményét az Európa-bajnokságon. A mieink a 10. helyen zártak a kézilabda kontinenstornán.
Véget ért a magyar férfi kézilabda-válogatott számára az Európa-bajnokság. Chema Rodríguez együttese szinte végig vezetett az elődöntőbe jutó horvátok elleni középdöntőben, de végül 27–25-ös vereséget szenvedett. A nemzeti csapat mérlege így nem lett túl fényes a kontinenstornán: 7 meccséből csupán kettőt tudott megnyerni, ezen kívül 2 döntetlenre és 3 vereségre futotta.
A Magyar Kézilabda-szövetség előzetes célkitűzése a legjobb 8 közé kerülés volt, de végül ez sem jött össze: a két évvel ezelőtti 5. hely után a magyar csapat ezúttal a 10. pozícióban végzett.
„Büszke vagyok, megmutattuk, milyen csapat vagyunk” – nyilatkozta a szövetségi kapitány a horvátok elleni találkozó után a Magyar Nemzetnek. –
Kicsit meg kell nyugodnom a történtek után. Sok dolgot akarok mondani, de most nem olyan könnyű, és mindenről nem beszélhetek.
Harcoltunk, jó munkát végeztünk, nem tudtunk nyerni, pedig megérdemeltük volna. Emelt fővel mehetünk haza, mert jó munkát végeztünk. A második félidőben kiütközött a fáradtság. Egy-két játékoson nagyon látszott, és már nem tudott olyan tisztán gondolkodni, mint az első harminc percben. Ez támadásban és talán védekezésben is hátrányt jelentett. Az utolsó pillanatig küzdöttünk, ám nem volt szerencsénk, ahogy a svédek elleni hajrában sem.”
Utolsó mondatával arra utalt a spanyol szakember, hogy a házigazdák ellen úgy értünk el döntetlent, hogy az utolsó pillanatokban nem kaptunk meg egy jogosnak tűnő hétméterest, ezzel pedig szertefoszlott a reményünk, hogy játszhassunk az ötödik helyért.
Botrányos és szégyenteljes, ami történt.
„Az kiderült, hogy mindenki ellen tudunk harcolni és versenyképesek vagyunk. Szoros volt az összes meccsünk, a szerencse hiányzott. Svédországgal és Svájccal döntetlenre végeztünk. Most Horvátországtól az utolsó másodpercekben kaptunk ki. Reméljük, a következő tornán visszaadja a sors, amit most elvett!” – zárta mondandóját a kapitány.
Az MKSZ elnöke, Illyés Ferenc is úgy látja, nem értheti szó a fiúkat.
„A srácok előtt le a kalappal, hiszen óriási küzdőszellemet mutattak. Tudom, hogy ez alap a válogatottnál, de higgyék el, ilyen sok mérkőzést játszani egymás után nem egyszerű, mindenkinek magába kellett markolnia, hogy minden erejét még beletegyen. Tegnap pontot raboltunk a házigazda svédektől, ma pedig utolsó pillanatig partiban voltunk a horvátokkal.
Kicsit csalódott vagyok, hiszen nem értük el a célkitűzést”
– nyilatkozta az M4 Sport kamerája előtt.
Az MKSZ elnöke Chema Rodrígueznek gratulált az interjú végén.
„Nagyon jól egyben tartja a társaságot, nagyon jól motiválja a fiúkat. Taktikailag jó húzásokat eszközölt, bízom benne, hogy a jövőben is ilyen sikeresek lesznek együtt” – mondta a kapitányról Illyés.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert