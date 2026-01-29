Van, amiről a magyar szövetségi kapitány sem beszélhet

„Büszke vagyok, megmutattuk, milyen csapat vagyunk” – nyilatkozta a szövetségi kapitány a horvátok elleni találkozó után a Magyar Nemzetnek. –

Kicsit meg kell nyugodnom a történtek után. Sok dolgot akarok mondani, de most nem olyan könnyű, és mindenről nem beszélhetek.

Harcoltunk, jó munkát végeztünk, nem tudtunk nyerni, pedig megérdemeltük volna. Emelt fővel mehetünk haza, mert jó munkát végeztünk. A második félidőben kiütközött a fáradtság. Egy-két játékoson nagyon látszott, és már nem tudott olyan tisztán gondolkodni, mint az első harminc percben. Ez támadásban és talán védekezésben is hátrányt jelentett. Az utolsó pillanatig küzdöttünk, ám nem volt szerencsénk, ahogy a svédek elleni hajrában sem.”

Utolsó mondatával arra utalt a spanyol szakember, hogy a házigazdák ellen úgy értünk el döntetlent, hogy az utolsó pillanatokban nem kaptunk meg egy jogosnak tűnő hétméterest, ezzel pedig szertefoszlott a reményünk, hogy játszhassunk az ötödik helyért.