01. 28.
szerda
01. 28.
szerda
magyar válogatott Európa-bajnokság kézilabda

Tömegjelenettel ért véget a horvátok elleni csata – emelt fővel utazhatunk haza (VIDEÓ)

2026. január 28. 19:47

A világbajnokság után az Eb-n is kibabráltak velünk a horvátok. Kétgólos vereséget szenvedett a magyar férfi kézilabda-válogatott utolsó középdöntős mérkőzésén.

2026. január 28. 19:47
null

Ha január 28., akkor Magyarország–Horvátország férfi kézilabda-mérkőzés: tavaly a világbajnokságot, idén az Európa-bajnokságot zártuk déli szomszédunkkal. Az már a dán-norvég-svéd közös rendezésű Eb középdöntőjének 4. fordulója előtt biztossá vált, hogy nem vehetünk részt a döntő hétvégén, de a vb-ezüstérmes ellen így is igazi presztízscsatát vívtunk Malmőben. A kézilabda-válogatott a középdöntőben két döntetlen mellett a szlovénoktól kapott ki, így mindössze két pontot gyűjtött az utolsó fordulóig.

kézilabda-válogatott
A magyar férfi kézilabda-válogatott a horvátok ellen zárta az Eb-t
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

Ragyogóan kezdtük a horvátok elleni meccset, a megszerzett 3-4 gólos előnyt pedig végig jól menedzseltük. Lövőszázalékunk jól mutatta, mennyivel hatékonyabb a támadójátékunk, mint ellenfelünkké, a 7 a 6 elleni játékunk remekül működött, és jól használtuk a széleket is.

Imre Bence ismét parádés formában lőtt, hat gólig jutott az első félidőben!

A fordulás után emberelőnyben kezdhettünk, be is találtunk, és Ligetvári is tartotta ihletett formáját, korábban a szélről, a második játékrészben üres kapuba a félpályáról és beállóból is eredményes volt, miközben a védelem oszlopaként magasodott a hatosvonalon – remek blokkjai is gólt értek. A félidő közepén azonban elfogytunk támadásban, 10 perc alatt csak egyszer találtunk be, így 20–20-nál utolértek minket a horvátok.

Nem jellemző: olyan mélyen voltunk ebben a periódusban, hogy már Imre is hetest rontott...

A hajrára már hátrányban fordultunk, de a kapuba beszálló Palasics Kristóf meccsben tartott minket a bravúrjaival. Az utolsó percben üres kapuval támadhattunk az egyenlítésért, de belemenést fújtak a norvég játékvezetők, elvéve ezzel az újabb döntetlen esélyét. A zárógól a horvátoké lett, majd

a megiramodó Fazekas Gergőt borították fel a dudaszó pillanatában, így egymásnak mentek a játékosok a félpályán. Kellett egy kis idő, amíg megnyugodtak a kedélyek.

Kiderült, hol végzett a magyar kézilabda-válogatott Európában

A horvátok a 27–25-ös győzelmükkel csoportelsőként jutottak Eb-elődöntőbe, míg a magyarok a csoport ötödik helyén zártak, összesítésben várhatóan a 10. helyen fejezik be az Európa-bajnokságot.

Meg kellett volna nyernünk a meccset, de nem sikerült. Éreztük a fáradtságot a második félidőben, ez volt a legnagyobb problémánk. Harcoltunk az utolsó pillanatig, mindenki ellen versenyképesek voltunk, emelt fővel utazhatunk haza”

– értékelt a mérkőzés végén Chema Rodríguez szövetségi kapitány.

Férfi kézilabda Európa-bajnokság, Dánia–Norvégia–Svédország
középdöntő, 4. forduló
Magyarország–Horvátország 25–27 (15–13)

Fotó: MTI/Hegedüs Róbert

LevEDIa
2026. január 28. 20:55
Van esélye ennek a korosztálynak. Meg kell tanulniuk győzni.
Válasz erre
1
0
rugbista
2026. január 28. 20:52
Zseniális a magyar csapat. Amit lehet, elszúr. + a bírók is igyekeztek, de ez a csoport elég gyenge volt. Innen a négy közé kellett volna kerülnünk.
Válasz erre
0
1
Salitis
2026. január 28. 20:38
Elfáradtunk a 2. félidőre? Talán, ha lőhettünk volna 2-3 hetest - amit Szita és Rosta is reklamált, mert a horvátok folyamatosan 5 méteren védekeztek- közben pihenhettünk volna. De sajnos csak akkor pihenhettünk, ha belógott a cipősarkunk hatoson belülre, amiért azonnal hetest kaptak a horvátok. És az utolsó gólunk se volt belemenés. Ahhoz a horvát játékosnak a földön kellett volna állnia a védő pozíciót elfoglalva. Szerintem fel és előre ugrott, és így jött létre a testi kontaktus. De ez nem belemenés.
Válasz erre
0
0
yalaelnok
2026. január 28. 20:23
szépen játszottunk, 1-2 gólokkal kaptunk ki, ami nüanszokat jelent, szép teljesítmény Európa (és ezzel a világ) élvonalában vagyunk, de nem a top3-ban
Válasz erre
0
0
