Tömegjelenettel ért véget a horvátok elleni csata – emelt fővel utazhatunk haza (VIDEÓ)

Imre Bence ismét parádés formában lőtt, hat gólig jutott az első félidőben!

A fordulás után emberelőnyben kezdhettünk, be is találtunk, és Ligetvári is tartotta ihletett formáját, korábban a szélről, a második játékrészben üres kapuba a félpályáról és beállóból is eredményes volt, miközben a védelem oszlopaként magasodott a hatosvonalon – remek blokkjai is gólt értek. A félidő közepén azonban elfogytunk támadásban, 10 perc alatt csak egyszer találtunk be, így 20–20-nál utolértek minket a horvátok.

Nem jellemző: olyan mélyen voltunk ebben a periódusban, hogy már Imre is hetest rontott...

A hajrára már hátrányban fordultunk, de a kapuba beszálló Palasics Kristóf meccsben tartott minket a bravúrjaival. Az utolsó percben üres kapuval támadhattunk az egyenlítésért, de belemenést fújtak a norvég játékvezetők, elvéve ezzel az újabb döntetlen esélyét. A zárógól a horvátoké lett, majd