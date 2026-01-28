Tömegjelenettel ért véget a horvátok elleni csata – emelt fővel utazhatunk haza (VIDEÓ)

Mit néztek a németek? – a svédek is megtanulták, hogy mi az a magyar virtus
Malmőben is csak néztek.
A világbajnokság után az Eb-n is kibabráltak velünk a horvátok. Kétgólos vereséget szenvedett a magyar férfi kézilabda-válogatott utolsó középdöntős mérkőzésén.
Ha január 28., akkor Magyarország–Horvátország férfi kézilabda-mérkőzés: tavaly a világbajnokságot, idén az Európa-bajnokságot zártuk déli szomszédunkkal. Az már a dán-norvég-svéd közös rendezésű Eb középdöntőjének 4. fordulója előtt biztossá vált, hogy nem vehetünk részt a döntő hétvégén, de a vb-ezüstérmes ellen így is igazi presztízscsatát vívtunk Malmőben. A kézilabda-válogatott a középdöntőben két döntetlen mellett a szlovénoktól kapott ki, így mindössze két pontot gyűjtött az utolsó fordulóig.
Ragyogóan kezdtük a horvátok elleni meccset, a megszerzett 3-4 gólos előnyt pedig végig jól menedzseltük. Lövőszázalékunk jól mutatta, mennyivel hatékonyabb a támadójátékunk, mint ellenfelünkké, a 7 a 6 elleni játékunk remekül működött, és jól használtuk a széleket is.
Imre Bence ismét parádés formában lőtt, hat gólig jutott az első félidőben!
A fordulás után emberelőnyben kezdhettünk, be is találtunk, és Ligetvári is tartotta ihletett formáját, korábban a szélről, a második játékrészben üres kapuba a félpályáról és beállóból is eredményes volt, miközben a védelem oszlopaként magasodott a hatosvonalon – remek blokkjai is gólt értek. A félidő közepén azonban elfogytunk támadásban, 10 perc alatt csak egyszer találtunk be, így 20–20-nál utolértek minket a horvátok.
Nem jellemző: olyan mélyen voltunk ebben a periódusban, hogy már Imre is hetest rontott...
A hajrára már hátrányban fordultunk, de a kapuba beszálló Palasics Kristóf meccsben tartott minket a bravúrjaival. Az utolsó percben üres kapuval támadhattunk az egyenlítésért, de belemenést fújtak a norvég játékvezetők, elvéve ezzel az újabb döntetlen esélyét. A zárógól a horvátoké lett, majd
a megiramodó Fazekas Gergőt borították fel a dudaszó pillanatában, így egymásnak mentek a játékosok a félpályán. Kellett egy kis idő, amíg megnyugodtak a kedélyek.
A horvátok a 27–25-ös győzelmükkel csoportelsőként jutottak Eb-elődöntőbe, míg a magyarok a csoport ötödik helyén zártak, összesítésben várhatóan a 10. helyen fejezik be az Európa-bajnokságot.
Meg kellett volna nyernünk a meccset, de nem sikerült. Éreztük a fáradtságot a második félidőben, ez volt a legnagyobb problémánk. Harcoltunk az utolsó pillanatig, mindenki ellen versenyképesek voltunk, emelt fővel utazhatunk haza”
– értékelt a mérkőzés végén Chema Rodríguez szövetségi kapitány.
Férfi kézilabda Európa-bajnokság, Dánia–Norvégia–Svédország
középdöntő, 4. forduló
Magyarország–Horvátország 25–27 (15–13)
Fotó: MTI/Hegedüs Róbert