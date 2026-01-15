„A célokon ez nem változtat” – Nagy László a Mandinernek elárulta, miért éri meg a magyar játékosoknak külföldre menni

„Az ilyen kvalitású játékosokat természetesen pótolni kell. Hiányozni fognak nemcsak a pályáról, hanem az öltözőből is – folytatta Nagy László. – Chema szerintem jól kezdte meg az átmenetet, hiszen amikor Lékaiék még játszottak, már akkor hívott be olyan fiatalokat a keretbe, akiknek előbb-utóbb át kell venniük a stafétabotot. Ez igazából most nekik egy remek lehetőség arra, hogy be tudják magukat játszani a csapatba. Nem extra terhet kell rájuk rakni, hanem a saját tudásukat kell majd nyújtani a pályán. Úgyhogy megyünk tovább azzal a játékosállománnyal, amink van.

Fiatalítás zajlik, de mivel beléptünk egy új olimpiai ciklusba, ennek most abszolút itt is van az ideje.”

Nem szeretnénk túl pesszimistának tűnni – nem is vagyunk azok –, úgyhogy a pozitívumokról se feledkezzünk meg. Például arról, hogy a keretet böngészve azt látjuk, több a külföldön kézilabdázó a csapatban, mint az itthon játszó, akik ráadásul egyre fiatalabban kerülnek külföldre.