01. 14.
szerda
01. 14.
szerda
Vogel Soma Varga Zsolt vízilabda

21 gólt lőve maradt hibátlan az Eb-n a magyar válogatott – egyre közelebb a 10 ezer őrjöngő szerb előtti szuperrangadó

2026. január 14. 14:33

A magyar válogatott könnyedén győzte le 21–6-ra Máltát az Európa-bajnokságon. Vízilabdacsapatunk pénteken folytatja a középdöntőben, ahol vasárnap a házigazda Szerbia lesz az ellenfél.

2026. január 14. 14:33
null

Franciaország és Montenegró legyőzése után Máltával találkozott a már biztos továbbjutó magyar vízilabda-válogatott utolsó csoportmeccsén a belgrádi Európa-bajnokságon. A legutóbbi kontinenstornán 23–0-s magyar győzelmet hozott ez a párharc, és szoros ütközetre most sem lehetett számítani.

Pedig az volt! Mármint az első negyedben, ugyanis bár Tátrai Dávid villámgyorsan vezetést szerzett, hosszú gólcsend következett, amit a máltaiak törtek meg. Mi több, még a vezetésért is támadhattak, de a szemsérüléséből felgyógyuló, így az Eb-n először védő Vogel Soma kapuját nem tudták bevenni, helyette Angyal Dániel szerzett vezetést a túloldalon.

vízilabda
Vogel Soma visszatért a vízilabda-válogatott kapujába. Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Ezután csak iskolázott a magyar vízilabda-válogatott

Eddig volt tehát szoros, innentől kezdve már csak a különbség mértéke volt kérdéses. Az első 8 perc után ez még csak kettő volt (4–2), de a nagyszünetre máris 7-re hízott (11–4), közben pedig olyan dolgoknak örülhetett Varga Zsolt szövetségi kapitány, minthogy az újonc Batizi Benedek is megszerezte első gólját a tornán, sőt akkor már rögtön a másodikat is. 

A harmadik negyedben Vismeg Zsombor góljával lett meg először a közte tíz (15–5), az utolsó felvonásban pedig gólt sem kaptunk. A végeredményt Vigvári Vendel remek lövése állította be, így 21–6-ra győzött a magyar válogatott.

A magyar csapat így mindhárom csoportmeccsét megnyerve, tükörsimán végzett a kvartett élén, és készülhet a pénteken kezdődő középdöntőre, ahol Hollandia vagy Spanyolország lesz az ellenfele, ami pedig már biztos, hogy vasárnap 10 ezer hazai szurkoló előtt jön a szerbek elleni szuperrangadó!

Férfi vízilabda Európa-bajnokság, Belgrád
A csoport, 3. forduló
Magyarország–Málta 21–6 (4–1, 7–3, 5–2, 5–0)

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt

