21 gólt lőve maradt hibátlan az Eb-n a magyar válogatott – egyre közelebb a 10 ezer őrjöngő szerb előtti szuperrangadó

Ezután csak iskolázott a magyar vízilabda-válogatott

Eddig volt tehát szoros, innentől kezdve már csak a különbség mértéke volt kérdéses. Az első 8 perc után ez még csak kettő volt (4–2), de a nagyszünetre máris 7-re hízott (11–4), közben pedig olyan dolgoknak örülhetett Varga Zsolt szövetségi kapitány, minthogy az újonc Batizi Benedek is megszerezte első gólját a tornán, sőt akkor már rögtön a másodikat is.

A harmadik negyedben Vismeg Zsombor góljával lett meg először a közte tíz (15–5), az utolsó felvonásban pedig gólt sem kaptunk. A végeredményt Vigvári Vendel remek lövése állította be, így 21–6-ra győzött a magyar válogatott.

A magyar csapat így mindhárom csoportmeccsét megnyerve, tükörsimán végzett a kvartett élén, és készülhet a pénteken kezdődő középdöntőre, ahol Hollandia vagy Spanyolország lesz az ellenfele, ami pedig már biztos, hogy vasárnap 10 ezer hazai szurkoló előtt jön a szerbek elleni szuperrangadó!