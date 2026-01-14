Ft
Ft
0°C
-4°C
Ft
Ft
0°C
-4°C
01. 14.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 14.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Bánhidi Bence válogatott kézilabda

Valóra vált a magyar szurkolók legnagyobb rémálma: csapatkapitányunk nem utazhat az Európa-bajnokságra

2026. január 14. 13:50

Bánhidi Bence térdsérülése nem jött rendbe, így nem tart a csapattal a csütörtökön kezdődő Európa-bajnokságra. Csapatkapitánya nélkül utazik a magyar kézilabda-válogatott a kontinenstornára.

2026. január 14. 13:50
null

A Magyar Kézilabda-szövetség hivatalos oldalán hirdette ki válogatottunk utazó keretét a csütörtökön kezdődő Európa-bajnokságra. Két kérdőjel volt előzetesen: csapatkapitányunk, Bánhidi Bence térdsérülése, illetve Imre Bence hasfájdalmai. 

Ezt is ajánljuk a témában

„Bánhidi Bence térdproblémái miatt nem tudott a csapattal kiutazni az Európa-bajnokságra. A Svédországba kiutazó keret csapatkapitánya Sipos Adrián, helyettese Ligetvári Patrik” – írta a szövetség, vagyis a válogatott egyik kulcsembere nem utazik az Eb-re.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Von der Leyen vészforgatókönyvet írt: így venné el a magyarok pénzét az utolsó centig

Von der Leyen vészforgatókönyvet írt: így venné el a magyarok pénzét az utolsó centig
Tovább a cikkhezchevron
kézilabda
Sipos Adrián lesz a kézilabda-válogatott csapatkapitánya. Fotó: MTI/Krizsán Csaba

Később csatlakozhat a kézilabda-válogatotthoz?

„Hogy az Eb során később csatlakozhat-e hozzánk? Ki tudja? Nyilván az első a játékos egészsége, Bencének pedig most még időre van szüksége” – ezek már Chema Rodríguez szövetségi kapitány szavai a szövetség oldalán vezetett blogjából. – „Mindent megtett az elmúlt hetekben, hogy készen álljon a rajtra, nagyot küzdött, példamutatóan dolgozott, de sajnos ilyen az élet, ezt most el kell fogadnunk. 

Mondanom sem kell, hogy mindez alakít az elképzeléseinken. Én magam is az MKSZ elnökségéhez hasonlóan a legjobb nyolc közé jutást érzem ambiciózus, motiváló célnak, azonban ennek elérése, első körben a csoportmeccsek sikeres megvívása Bence nélkül nyilván nehezebb lesz.”

A magyar válogatott pénteken Kristianstadban kezdi meg szereplését a dán-norvég-svéd közös rendezésű Eb-n, ellenfele Lengyelország lesz este fél 9-től az F csoportban. Vasárnap az olaszokkal, kedden pedig az izlandiakkal találkoznak Chema Rodríguez fiai.

A magyar válogatott Eb-re utazó 20 fős kerete:
Kapusok: BARTUCZ László (MT Melsungen, német), PALASICS Kristóf (MT Melsungen, német), ANDÓ Arián (MOL Tatabánya KC)
Jobbszélsők: IMRE Bence (THW Kiel, német), RODRÍGUEZ Pedro (MOL Tatabánya KC), SZILÁGYI Benjámin (OTP Bank-PICK Szeged)
Jobbátlövők: ILIC Zoran (Orlen Wisla Plock, lengyel), ÓNODI-JÁNOSKÚTI Máté (USAM Nimes Gard, francia)
Irányítók: FAZEKAS Gergő (Orlen Wisla Plock, lengyel), HANUSZ Egon (Cesson Rennes, francia), LUKÁCS Péter (Elverum Håndball, norvég), PERGEL Andrej (BM Logroño La Rioja, spanyol)
Beállók: ROSTA Miklós (Dinamo Bucuresti, román), SIPOS Adrián (MT Melsungen, német), PAPP Tamás (MOL Tatabánya KC)
Balátlövők: BODÓ Richárd (OTP Bank-PICK Szeged), LIGETVÁRI Patrik (ONE Veszprém HC), SZITA Zoltán (Orlen Wisla Plock, lengyel)
Balszélsők: BÓKA Bendegúz (Balatonfüredi KSE), KRAKOVSZKI Bence (MOL Tatabánya KC)
Szövetségi kapitány: Chema RODRÍGUEZ

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Gubbio
2026. január 14. 16:44
A MAGYAR szurkolók rémálma - ami soha nem fog bekövetkezni - az ún. "Magyar" megválasztása. Jó lenne takarékosabban bánni a felsőfokokkal...
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!