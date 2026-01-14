Valóra vált a magyar szurkolók legnagyobb rémálma: csapatkapitányunk nem utazhat az Európa-bajnokságra

Később csatlakozhat a kézilabda-válogatotthoz?

„Hogy az Eb során később csatlakozhat-e hozzánk? Ki tudja? Nyilván az első a játékos egészsége, Bencének pedig most még időre van szüksége” – ezek már Chema Rodríguez szövetségi kapitány szavai a szövetség oldalán vezetett blogjából. – „Mindent megtett az elmúlt hetekben, hogy készen álljon a rajtra, nagyot küzdött, példamutatóan dolgozott, de sajnos ilyen az élet, ezt most el kell fogadnunk.

Mondanom sem kell, hogy mindez alakít az elképzeléseinken. Én magam is az MKSZ elnökségéhez hasonlóan a legjobb nyolc közé jutást érzem ambiciózus, motiváló célnak, azonban ennek elérése, első körben a csoportmeccsek sikeres megvívása Bence nélkül nyilván nehezebb lesz.”

A magyar válogatott pénteken Kristianstadban kezdi meg szereplését a dán-norvég-svéd közös rendezésű Eb-n, ellenfele Lengyelország lesz este fél 9-től az F csoportban. Vasárnap az olaszokkal, kedden pedig az izlandiakkal találkoznak Chema Rodríguez fiai.

A magyar válogatott Eb-re utazó 20 fős kerete:

Kapusok: BARTUCZ László (MT Melsungen, német), PALASICS Kristóf (MT Melsungen, német), ANDÓ Arián (MOL Tatabánya KC)

Jobbszélsők: IMRE Bence (THW Kiel, német), RODRÍGUEZ Pedro (MOL Tatabánya KC), SZILÁGYI Benjámin (OTP Bank-PICK Szeged)

Jobbátlövők: ILIC Zoran (Orlen Wisla Plock, lengyel), ÓNODI-JÁNOSKÚTI Máté (USAM Nimes Gard, francia)

Irányítók: FAZEKAS Gergő (Orlen Wisla Plock, lengyel), HANUSZ Egon (Cesson Rennes, francia), LUKÁCS Péter (Elverum Håndball, norvég), PERGEL Andrej (BM Logroño La Rioja, spanyol)

Beállók: ROSTA Miklós (Dinamo Bucuresti, román), SIPOS Adrián (MT Melsungen, német), PAPP Tamás (MOL Tatabánya KC)

Balátlövők: BODÓ Richárd (OTP Bank-PICK Szeged), LIGETVÁRI Patrik (ONE Veszprém HC), SZITA Zoltán (Orlen Wisla Plock, lengyel)

Balszélsők: BÓKA Bendegúz (Balatonfüredi KSE), KRAKOVSZKI Bence (MOL Tatabánya KC)

Szövetségi kapitány: Chema RODRÍGUEZ