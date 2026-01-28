Csalást kiált a világ – egy emberként fogtak össze Magyarországért

Ezt követően a hazaiak kapusa, Andreas Palicka még célba vette a Palasics Kristóf lecserélése miatt üresen maradt magyar kaput, de a labda mellé szállt.

Miután az idő letelt, a játékvezetők visszanézték az utolsó magyar akciónál történteket, ám meglepő módon ekkor sem ítéltek hétméterest a mieink javára, hanem azt mondták be, hogy a mérkőzésnek vége.

Az európai szövetség (EHF) nem sokkal a mérkőzés után a közösségi oldalain megosztott egy videót Palicka utolsó kapura lövéséről, és azt írta a bejegyzéshez, hogy „olyan közel, mégis olyan messze…”. Ez a poszt eléggé balul sült el, a kommentszekcióban összefogtak a magyar és a külföldi kézilabda-rajongók, hogy nem ezt a jelenetet kellene mutogatni, hanem Wanne belül védekezését Szitával szemben.