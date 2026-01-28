Csalást kiált a világ – egy emberként fogtak össze Magyarországért

Feketén-fehéren kiderült, mennyien támogatják Magyar Péter álláspontját Magyarországon
Az a hajó már elment, amelyre a tiszás politikusok szerettek volna felkapaszkodni – mutatott rá az elemző.
Rejtély, hogy a német játékvezetői páros miért nem ítélt büntetőt a mieinknek a svédek elleni meccs végén. A szurkolók és a szakértők szerint Magyarországnak hétméterest kellett volna kapnia a keddi középdöntős meccs utolsó pillanataiban.
Mint arról mi is beszámoltunk, Magyarország férfi kézilabda-válogatottja 32–32-es döntetlenre végzett kedden a hazai pályán játszó svédekkel az Európa-bajnokság malmői középdöntős csoportjának harmadik fordulójában, így elveszítette az esélyét arra, hogy továbbjusson a döntő hétvégére – ahol a két elődöntőt, a bronzmeccset, a döntőt, valamint a helyosztót játsszák le az ötödik pozícióért –, sőt a célnak meghatározott első nyolcba kerülést sem érheti már el.
De a svédek elleni meccs végjátéka alakulhatott volna másképp is!
Az utolsó támadást döntetlen állásnál a magyar csapat vezette,
Szita Zoltán kapura tört, a svédek szélsője, Hampus Wanne nyilvánvalóan szabálytalanul, a hatoson belülre lépve megállította őt, ám a német játékvezetői páros (Robert Schulze és Tobias Tönnies) engedte tovább a játékot.
Ezt követően a hazaiak kapusa, Andreas Palicka még célba vette a Palasics Kristóf lecserélése miatt üresen maradt magyar kaput, de a labda mellé szállt.
Miután az idő letelt, a játékvezetők visszanézték az utolsó magyar akciónál történteket, ám meglepő módon ekkor sem ítéltek hétméterest a mieink javára, hanem azt mondták be, hogy a mérkőzésnek vége.
Az európai szövetség (EHF) nem sokkal a mérkőzés után a közösségi oldalain megosztott egy videót Palicka utolsó kapura lövéséről, és azt írta a bejegyzéshez, hogy „olyan közel, mégis olyan messze…”. Ez a poszt eléggé balul sült el, a kommentszekcióban összefogtak a magyar és a külföldi kézilabda-rajongók, hogy nem ezt a jelenetet kellene mutogatni, hanem Wanne belül védekezését Szitával szemben.
„Mi lett volna, ha ez a lövés bemegy? Ez most komoly? Én azt kérdezném, mi lett volna, ha a játékvezetők nem rabolják el Magyarországtól azt a büntetőt?” – tette fel a költői kérdést egy szurkoló. „Ha ez és ha az… Mi lenne, ha inkább arról a tényről beszélnénk, hogy a magyarok nem kaptak meg egy egyértelmű hétméterest?” – kérdezte egy másik. „Ha ez bemegy, még rosszabb lenne az összkép a játékvezetőkre nézve” – írta egy harmadik, utalva arra, hogy ha Palicka lövésénél a labda behullik a magyar kapuba, akkor a svédek nemcsak a döntetlent köszönhették volna meg a bíróknak, hanem meg is nyerték volna a meccset.
Nyilvánvaló hétméteres volt. Ha megállították volna a játékot, mondhatták volna azt, hogy »oké, hibáztunk, ez előfordul«, de akkor minek használják azt a kib…ott VAR-t? A svéd játékos levágta a büntetőterületet, és a sarkával a vonalon belül állt. Botrányos!
– forrongott egy negyedik.
De itt még nem volt vége, a drukkerek csalást emlegettek!
Az eset Dániában is nagy felháborodást váltott ki. A helyi TV2 Sport szakértője, a játékosként világbajnoki bronzérmes Claus Möller Jakobsen szintén értetlenül állt a történtek előtt.
„Számomra ez teljesen egyértelmű hétméteresnek tűnik. Jól láthatóan a hatoson belül áll Wanne.
A játékvezetők ki is mennek visszanézni az esetet, ahogy kell. Az, hogy végül arra jutnak, hogy nem történt szabálytalanság, számomra felfoghatatlan. Egy Bundesliga-szintű játékvezetőpárról van szó, a világ egyik legelismertebb bíróduójáról. Egyszerűen nem értem”
– idézte a daniasport.hu Jakobsent, aki játékos-pályafutása során több mint 120 mérkőzésen szerepelt a dán válogatottban.
A magyar csapat még egy meccset játszik az idei Európa-bajnokságon, szerdán 18 órától az elődöntőért harcoló Horvátországgal mérkőzik meg.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert
A Svédország–Magyarország mérkőzés összefoglalója