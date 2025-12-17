Véget ért egy éra: rég nem történt ilyen a magyar válogatottal

Megvan a magyar válogatott Európa-bajnoki kerete – lesz egy nagy hiányzónk
Az utolsó szűkítésnél maradt ki.
Mikler Roland, Lékai Máté és Ancsin Gábor – három név, akik nélkül az elmúlt világversenyek elképzelhetetlenek voltak. A jövő év eleji férfi kézilabda Európa-bajnokság lesz az első, ahol már egyikük sem lesz ott, mert visszavonultak a magyar válogatottól.
Mint nemrég megírtuk, Chema Rodriguez szövetségi kapitány kihirdette az Európa-bajnokságra a magyar férfi kézilabda-válogatott szűkített keretét, melyben nem kapott helyet az Elverum jobbátlövője, Máthé Dominik. Helyette viszont újoncokat avathat majd világversenyen, amennyiben beveti a szintén az Elverumban játszó Lukács Pétert vagy a spanyol La Rioja játékosát, Pergel Andrejt.
A január 16-án kezdődő dán-norvég-svéd közös rendezésű kontinenstornára utazó keretnek három nagy hiányzója van, akik nélkül korábban elképzelhetetlen volt a magyar csapat egy-egy Európa- vagy világbajnokságon:
Mikler Roland, Lékai Máté és Ancsin Gábor.
Persze, egyikük hiánya sem meglepetés, hiszen például Mikler még novemberben árulta el, hogy a kapitánnyal abban maradtak, nem tudna már kétnaponta magas szinten meccseket játszani. Lékai szeptemberben jelentette be, hogy visszavonul a válogatottól, míg Ancsin már márciusban.
16 év, 13 világverseny, 198 válogatottság, 592 gól – Lékai Máté szeptemberben döntött úgy, hogy 37 évesen búcsút int a magyar címeres meznek. A Ferencváros világklasszis kézilabdázójával pályafutásáról, emlékezetes pillanatokról, döntésekről és a fradizmusról beszélgettünk.
A wikipedia adatai szerint ők hárman összesen 618(!) válogatottsággal rendelkeznek, Lékai és Mikler már a 2012-es, londoni olimpián negyedik helyezett csapatnak is a tagja volt, de a 2021-es, világbajnoki ötödik helyezésnek mind a hárman a részesei voltak.
Viszont ami jó hír, hogy ennél nagyobb változás gyakorlatilag nincs is a keretben az előző nagy tornákhoz képest, Chema hisz az állandóságban, az összeszokottságban, ami egy világversenyen tényleg nagy előny lehet.
Az egy évvel ezelőtti vb-nek gyakorlatilag ugyanezzel a kerettel mentünk neki, leszámítva a Miklert pótló Andó Ariánt (Tatabánya) és a már említett két újoncot, Lukácsot és Pergelt. A tavaly nyári, párizsi olimpiára csak 17 fős kerettel lehetett menni, így onnan a Krakovszki testvérek, Zsolt és Bence hiányzott Ónodi-Jánoskúti Máté mellett. A legutóbbi Eb-n, vagyis 2024-ben pedig már ott volt Andó (ő azért nem elsőbálozó most) és Máthé Dominik is – na meg persze Lékai és Ancsin (Mikler hiányzott).
Úgyhogy ebben az állandóságban bízhatunk, a többit meg meglátjuk. A magyar szövetség szerdai beszámolója szerint a kerettagok bajnoki kötelezettségeiket követően karácsonykor egyéni program szerint készülnek, majd az együttes január 2-án kezdi meg a közös munkát, január 9-én pedig Győrben Románia ellen lép pályára felkészülési mérkőzésen.
Az Európa-bajnokság kristianstadi csoportjában
A középdöntőbe a csoportok első két-két helyezettje jut. A tornára 20 játékos nevezhető, mérkőzésenként pedig 16 kézilabdázó léphet pályára.
A MAGYAR VÁLOGATOTT EURÓPA-BAJNOKI KERETE
Kapusok: Andó Arián (Tatabánya), Bartucz László (MT Melsungen, német), Palasics Kristóf (MT Melsungen)
Balszélsők: Bóka Bendegúz (Balatonfüred), Krakovszki Bence (Tatabánya)
Balátlövők: Bodó Richárd (Szeged), Ligetvári Patrik (Veszprém), Szita Zoltán (Orlen Wisla Plock, lengyel)
Beállók: Bánhidi Bence (Szeged), Rosta Miklós (Dinamo Bucuresti, román), Sipos Adrián (MT Melsungen)
Irányítók: Fazekas Gergő (Orlen Wisla Plock), Hanusz Egon (Cesson-Rennes), Lukács Péter (Elverum HB), Pergel Andrej (CB Ciudad de Logrono)
Jobbátlövők: Ilic Zoran (Orlen Wisla Plock), Ónodi-Jánoskúti Máté (USAM Nimes Gard)
Jobbszélsők: Imre Bence (THW Kiel), Krakovszki Zsolt (Győr), Rodríguez Alvarez Pedro (Tatabánya)
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor