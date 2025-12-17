Ft
Ft
4°C
0°C
Ft
Ft
4°C
0°C
12. 17.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 17.
szerda
Rendkívüli!

Orbán Viktor: Ursula von der Leyen meghátrált! (VIDEÓ)

Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Mikler Roland Lékai Máté kézilabda

Véget ért egy éra: rég nem történt ilyen a magyar válogatottal

2025. december 17. 16:15

Mikler Roland, Lékai Máté és Ancsin Gábor – három név, akik nélkül az elmúlt világversenyek elképzelhetetlenek voltak. A jövő év eleji férfi kézilabda Európa-bajnokság lesz az első, ahol már egyikük sem lesz ott, mert visszavonultak a magyar válogatottól.

2025. december 17. 16:15
null

Mint nemrég megírtuk, Chema Rodriguez szövetségi kapitány kihirdette az Európa-bajnokságra a magyar férfi kézilabda-válogatott szűkített keretét, melyben nem kapott helyet az Elverum jobbátlövője, Máthé Dominik. Helyette viszont újoncokat avathat majd világversenyen, amennyiben beveti a szintén az Elverumban játszó Lukács Pétert vagy a spanyol La Rioja játékosát, Pergel Andrejt.

kézilabda
Mikler Roland az utolsó kézilabda-világversenyén, a januári vb-n. Fotó: MTI/Illyés Tibor

Ezt is ajánljuk a témában

A január 16-án kezdődő dán-norvég-svéd közös rendezésű kontinenstornára utazó keretnek három nagy hiányzója van, akik nélkül korábban elképzelhetetlen volt a magyar csapat egy-egy Európa- vagy világbajnokságon: 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Amerika választott: a magyarokat, a lengyeleket, az osztrákokat és az olaszokat kéri az EU-ból

Amerika választott: a magyarokat, a lengyeleket, az osztrákokat és az olaszokat kéri az EU-ból
Tovább a cikkhezchevron

Mikler Roland, Lékai Máté és Ancsin Gábor.

Persze, egyikük hiánya sem meglepetés, hiszen például Mikler még novemberben árulta el, hogy a kapitánnyal abban maradtak, nem tudna már kétnaponta magas szinten meccseket játszani. Lékai szeptemberben jelentette be, hogy visszavonul a válogatottól, míg Ancsin már márciusban.

Ezt is ajánljuk a témában

A wikipedia adatai szerint ők hárman összesen 618(!) válogatottsággal rendelkeznek, Lékai és Mikler már a 2012-es, londoni olimpián negyedik helyezett csapatnak is a tagja volt, de a 2021-es, világbajnoki ötödik helyezésnek mind a hárman a részesei voltak.

Viszont ami jó hír, hogy ennél nagyobb változás gyakorlatilag nincs is a keretben az előző nagy tornákhoz képest, Chema hisz az állandóságban, az összeszokottságban, ami egy világversenyen tényleg nagy előny lehet.

Az egy évvel ezelőtti vb-nek gyakorlatilag ugyanezzel a kerettel mentünk neki, leszámítva a Miklert pótló Andó Ariánt (Tatabánya) és a már említett két újoncot, Lukácsot és Pergelt. A tavaly nyári, párizsi olimpiára csak 17 fős kerettel lehetett menni, így onnan a Krakovszki testvérek, Zsolt és Bence hiányzott Ónodi-Jánoskúti Máté mellett. A legutóbbi Eb-n, vagyis 2024-ben pedig már ott volt Andó (ő azért nem elsőbálozó most) és Máthé Dominik is – na meg persze Lékai és Ancsin (Mikler hiányzott).

A jövő év legelején kezdődik a felkészülés a kézilabda-vb-re

Úgyhogy ebben az állandóságban bízhatunk, a többit meg meglátjuk. A magyar szövetség szerdai beszámolója szerint a kerettagok bajnoki kötelezettségeiket követően karácsonykor egyéni program szerint készülnek, majd az együttes január 2-án kezdi meg a közös munkát, január 9-én pedig Győrben Románia ellen lép pályára felkészülési mérkőzésen.

Az Európa-bajnokság kristianstadi csoportjában 

  • 16-án Lengyelországgal, 
  • 18-án Olaszországgal, 
  • 20-án pedig Izlanddal játszik a válogatott, egyformán 20.30-tól.

A középdöntőbe a csoportok első két-két helyezettje jut. A tornára 20 játékos nevezhető, mérkőzésenként pedig 16 kézilabdázó léphet pályára.

A MAGYAR VÁLOGATOTT EURÓPA-BAJNOKI KERETE
Kapusok: Andó Arián (Tatabánya), Bartucz László (MT Melsungen, német), Palasics Kristóf (MT Melsungen)
Balszélsők: Bóka Bendegúz (Balatonfüred), Krakovszki Bence (Tatabánya)
Balátlövők: Bodó Richárd (Szeged), Ligetvári Patrik (Veszprém), Szita Zoltán (Orlen Wisla Plock, lengyel)
Beállók: Bánhidi Bence (Szeged), Rosta Miklós (Dinamo Bucuresti, román), Sipos Adrián (MT Melsungen)
Irányítók: Fazekas Gergő (Orlen Wisla Plock), Hanusz Egon (Cesson-Rennes), Lukács Péter (Elverum HB), Pergel Andrej (CB Ciudad de Logrono)
Jobbátlövők: Ilic Zoran (Orlen Wisla Plock), Ónodi-Jánoskúti Máté (USAM Nimes Gard)
Jobbszélsők: Imre Bence (THW Kiel), Krakovszki Zsolt (Győr), Rodríguez Alvarez Pedro (Tatabánya)

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!