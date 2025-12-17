Véget ért egy éra: rég nem történt ilyen a magyar válogatottal

A wikipedia adatai szerint ők hárman összesen 618(!) válogatottsággal rendelkeznek, Lékai és Mikler már a 2012-es, londoni olimpián negyedik helyezett csapatnak is a tagja volt, de a 2021-es, világbajnoki ötödik helyezésnek mind a hárman a részesei voltak.

Viszont ami jó hír, hogy ennél nagyobb változás gyakorlatilag nincs is a keretben az előző nagy tornákhoz képest, Chema hisz az állandóságban, az összeszokottságban, ami egy világversenyen tényleg nagy előny lehet.

Az egy évvel ezelőtti vb-nek gyakorlatilag ugyanezzel a kerettel mentünk neki, leszámítva a Miklert pótló Andó Ariánt (Tatabánya) és a már említett két újoncot, Lukácsot és Pergelt. A tavaly nyári, párizsi olimpiára csak 17 fős kerettel lehetett menni, így onnan a Krakovszki testvérek, Zsolt és Bence hiányzott Ónodi-Jánoskúti Máté mellett. A legutóbbi Eb-n, vagyis 2024-ben pedig már ott volt Andó (ő azért nem elsőbálozó most) és Máthé Dominik is – na meg persze Lékai és Ancsin (Mikler hiányzott).