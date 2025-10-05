Büszke vagyok arra, hogy mindig képes voltam visszatérni! – Lékai Máté a Mandinernek

Lékai Máté 1988-ban született Budapesten. 2005-ben a PLER-Budapestben mutatkozott be az NB I-ben, majd szerepelt a Szeged, a szlovén Celje és a Telekom Veszprém csapatában is, jelenleg a Ferencváros irányítója. Tagja volt a 2012-es londoni olimpián negyedik helyezett magyar nemzeti együttesnek, 2021-ben pedig az ötödik helyet érte el a világbajnokságon, 198 válogatott meccsen lépett pályára. Nős, felesége Lékai-Kiss Ramóna színésznő, egy gyermekük van.

Külföldön is megemlékeztek arról, hogy szeptember elején lemondta a válogatottságot a magyar nemzeti csapatban. Érdekes módon az európai után a nemzetközi szövetség sem azt az emlékezetes gólját emelte ki, amelyet a 2012-es londoni olimpia férfi-kézilabdatornájának negyeddöntőjében Izlandnak lőtt, és amellyel sokszor azonosítják. Volt miből válogatni.

Szerencsésnek mondhatom magam, hiszen hosszú időn át, tizenhat éven keresztül tudtam a magyar válogatott rendelkezésére állni. Nem mindig játszottam jól, de talán sokszor volt olyan megmozdulásom, amire szívesen emlékeznek az emberek. A góljaim közül én sem tudnék kiemelni egyet, a legtöbbeknek mégis az maradt meg, amikor a rendes játék­idő utolsó másodperceiben kiegyenlítettem Izland ellen.

Ha már erről a találatról beszélünk: milyen érzés, hogy gyakorlatilag a sporttörténelem része lett? Sokan kapásból fel tudjuk idézni, mit csináltunk, hol voltunk 2012. augusztus 8-án.

Hát igen, ez tényleg mindenkiben megmaradt. Emlékszem, szerdán játszottunk, délelőtt, amikor a programban nem is igazán volt más, csak kajak-kenu. Sosem felejtem el azokat a felvételeket, ahogy az ott szurkoló magyarok rádión hallgatják a meccstudósítást egy kihangosított magnetofonon keresztül. Elképesztő volt az is, hogy a másik helyszínen két aranyérmet is nyertünk, egyet a kajak kettesek 1000 méteres versenyében, a másikat pedig a női négyes 500 méteren, mégis a mi eredményünk – amely nem vetekedhet a bajnokokéval – váltott ki katartikus érzéseket a magyar emberekből, még az olimpiai faluban is erről beszéltek. Kiváló volt a szervezés Londonban, sok magyar drukker ott tudott lenni, úgyhogy nekem az egyik, ha nem a legjobb ötkarikás élményem volt.

Visszatérve a végjátékra és a döntésekre, Gulyás István volt szövetségi kapitány egyszer azt mondta: „ilyen helyzetekben oda kell adni a labdát Lékai Máténak, mert ő megoldja”. A mentális erejére, netán a tökösségére gondolt ezzel?

Inkább arról van szó, hogy az irányítókon van egyfajta felelősség, és abból lesz jó játékos ezen a poszton, aki együtt tud élni a nyomással. Szeretem a kiélezett szituációkat, amikor egy gól vagy jó megoldás dönt. Aki sportol, az ilyen pillanatokért teszi: amikor az adrenalin az egekbe szökik, és nagy a tét. Hogy tökös lennék? Nem tudom. Edzője válogatja, hogy mennyire bízik meg az irányítójában, mennyire nyitott arra, hogy az övé legyen az utolsó szó. Jó néhány mérkőzés van a hátam mögött, többévnyi tapasztalat, tudom, hogy mi működik a pályán.