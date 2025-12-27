Ft
12. 27.
szombat
Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren Ferihegy repülőtér üllői út Budapest

Autóbusz ütközött frontálisan személyautóval Budapesten – korlátozzák a forgalmat a Ferihegyi repülőtér felé

2025. december 27. 07:52

Egy embert a tűzoltók mentettek ki a járművéből.

2025. december 27. 07:52
Budapest Airport, Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér, Ferihegy

Frontálisan ütközött egy autóbusz és egy személygépkocsi Budapesten, a Ferihegyi repülőtérre vezető úton, az Üllői út közelében – számolt be szombat reggel a Katasztrófavédelem. A baleset következtében egy ember beszorult az egyik járműbe, őt a kiérkező tűzoltóknak kellett kimenteniük. A műszaki mentés még tart, a mentőszolgálat is a helyszínen dolgozik. Az érintett útszakaszon egy ideig forgalomkorlátozásra kell számítani – figyelmeztetnek.

Nyitókép: Facebook

