Autóbusz ütközött frontálisan személyautóval Budapesten – korlátozzák a forgalmat a Ferihegyi repülőtér felé

Frontálisan ütközött egy autóbusz és egy személygépkocsi Budapesten, a Ferihegyi repülőtérre vezető úton, az Üllői út közelében – számolt be szombat reggel a Katasztrófavédelem. A baleset következtében egy ember beszorult az egyik járműbe, őt a kiérkező tűzoltóknak kellett kimenteniük. A műszaki mentés még tart, a mentőszolgálat is a helyszínen dolgozik. Az érintett útszakaszon egy ideig forgalomkorlátozásra kell számítani – figyelmeztetnek.

Nyitókép: Facebook