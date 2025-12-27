Ft
abúzus Magyar Péter nők

Álszentség a köbön: tökéletes összefoglaló videó készült arról, ahogyan Magyar Péter porig alázza a „számára fontos” nőket

2025. december 27. 13:59

Legyen szó fizikai fenyítésről, verbális abúzusról vagy a nők közvélemény előtti megalázásáról, a Magyar Péter életébe belépő nőknek bőven kijutott mindebből.

2025. december 27. 13:59
null

„Az én életemet a nők határozzák meg” – nyilatkozta Magyar Péter a Szily Nórának adott karácsonyi interjúban, majd felsorolta azokat a nőket, akik az élete részei voltak, és „akiknek nagyon hálás”.

Ugyanezek a nők azok, akiket késsel fenyegetett, verbálisan és fizikailag bántalmazott, amíg az élete részesei voltak. Az alábbi videóban a teljesség igénye nélkül azt nézhetjük és hallgathatjuk meg, hogyan beszélt a Tisza-vezér azokkal a nőkkel, és azokról a nőkről, akik állítólag olyan fontos személyek az életében.

Nyitókép: Youtube/képernyőkép

 

 

johannluipigus
2025. december 27. 14:45
Vannak nők, akik csak ebből értenek, az esetek 100 %-ában ki is érdemlik a törődést, de sosem voltak fontosak a számunkra.
csulak
2025. december 27. 14:34
„Három pont ellenzéki polgártársaim figyelmébe. 1. Soha nem utálhatsz valakit annyira, hogy ne nézd, hogy milyen minőségű embert hozol a helyébe. 2. A »mindegy hogy ki jön helyette, csak a csúti potrohos bukjon«-típusú gondolkodás valójában szellemi igénytelenség, politikai infantilizmus, a hazád iránti felelősség hiánya. Ezt inkább szégyellni kellene, mint büszkén hirdetni. Nem, egyáltalán nem mindegy, hanem pont az a lényeg, mert utána abban fogsz élni. 3. Nagyon keserű tanulási folyamaton kell még átesnie a társadalomnak, hogy vakreményből ne dőljön be az első szembejövő köpönyegforgató unokázós csalónak.”
belbuda
2025. december 27. 14:28
Bezzeg a vak komondor...😂😂😂😂
wasserwoman
2025. december 27. 14:26
csak olaj a tüzre az ilyen megszólalás,mindenki tudhatja,hogy hazudik,a tettei bizonyitják
