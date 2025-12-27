Álszentség a köbön: tökéletes összefoglaló videó készült arról, ahogyan Magyar Péter porig alázza a „számára fontos” nőket

Fogynak a napok: hamarosan 30 ezer migránst kellene befogadnia Magyarországnak – csak egy módon kerülhető el
A jövő évi választásnak is súlyos tétje van. Magyarországnak még van lehetősége megakadályozni a brüsszeli terv beteljesedését.
Legyen szó fizikai fenyítésről, verbális abúzusról vagy a nők közvélemény előtti megalázásáról, a Magyar Péter életébe belépő nőknek bőven kijutott mindebből.
„Az én életemet a nők határozzák meg” – nyilatkozta Magyar Péter a Szily Nórának adott karácsonyi interjúban, majd felsorolta azokat a nőket, akik az élete részei voltak, és „akiknek nagyon hálás”.
Ugyanezek a nők azok, akiket késsel fenyegetett, verbálisan és fizikailag bántalmazott, amíg az élete részesei voltak. Az alábbi videóban a teljesség igénye nélkül azt nézhetjük és hallgathatjuk meg, hogyan beszélt a Tisza-vezér azokkal a nőkkel, és azokról a nőkről, akik állítólag olyan fontos személyek az életében.
