Álszentség a köbön: tökéletes összefoglaló videó készült arról, ahogyan Magyar Péter porig alázza a „számára fontos” nőket

„Az én életemet a nők határozzák meg” – nyilatkozta Magyar Péter a Szily Nórának adott karácsonyi interjúban, majd felsorolta azokat a nőket, akik az élete részei voltak, és „akiknek nagyon hálás”.

Ugyanezek a nők azok, akiket késsel fenyegetett, verbálisan és fizikailag bántalmazott, amíg az élete részesei voltak. Az alábbi videóban a teljesség igénye nélkül azt nézhetjük és hallgathatjuk meg, hogyan beszélt a Tisza-vezér azokkal a nőkkel, és azokról a nőkről, akik állítólag olyan fontos személyek az életében.