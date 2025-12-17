Ft
Ft
4°C
0°C
Ft
Ft
4°C
0°C
12. 17.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 17.
szerda
Rendkívüli!

Rendkívüli: Ursula von der Leyen meghátrált! (VIDEÓ)

Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
magyar keret férfi kézilabda Eb magyar férfi kézilabda-válogatott Chema Rodríguez Máthé Dominik kézilabda

Megvan a magyar válogatott Európa-bajnoki kerete – lesz egy nagy hiányzónk

2025. december 17. 12:53

Chema Rodríguez kijelölte a magyar válogatott keretét a férfi kézilabda Európa-bajnokságra. Máthé Dominik kimaradt az utolsó szűkítésnél.

2025. december 17. 12:53
null

Kijelölte 20 fős keretét a januári Európa-bajnokságra Chema Rodríguez, a magyar férfi kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya. A szűkítésnél kimaradt Máthé Dominik, az Elverum jobbátlövője.

Máthé Dominik, magyar férfi kézilabda-válogatott, Chema Rodríguez, kézilabda, férfi kézilabda Eb
Máthé Dominik nem lesz ott az Európa-bajnokságon (Fotó: INA FASSBENDER / AFP)

A magyar szövetség szerdai beszámolója szerint a kerettagok bajnoki kötelezettségeiket követően karácsonykor egyéni program szerint készülnek, majd az együttes január 2-án kezdi meg a közös munkát, január 9-én pedig Győrben Románia ellen lép pályára felkészülési mérkőzésen.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Amerika választott: a magyarokat, a lengyeleket, az osztrákokat és az olaszokat kéri az EU-ból

Amerika választott: a magyarokat, a lengyeleket, az osztrákokat és az olaszokat kéri az EU-ból
Tovább a cikkhezchevron

Lukács Péter és Pergel Andrej első világversenyére készülhet.

 

Az Európa-bajnokság kristianstadi csoportjában 16-án Lengyelországgal, 18-án Olaszországgal, 20-án pedig Izlanddal játszik a válogatott, egyformán 20.30-tól. A középdöntőbe a csoportok első két-két helyezettje jut.

A tornára 20 játékos nevezhető, mérkőzésenként pedig 16 kézilabdázó léphet pályára.

A MAGYAR VÁLOGATOTT EURÓPA-BAJNOKI KERETE
Kapusok: Andó Arián (Tatabánya), Bartucz László (MT Melsungen, német), Palasics Kristóf (MT Melsungen)
Balszélsők: Bóka Bendegúz (Balatonfüred), Krakovszki Bence (Tatabánya)
Balátlövők: Bodó Richárd (Szeged), Ligetvári Patrik (Veszprém), Szita Zoltán (Orlen Wisla Plock, lengyel)
Beállók: Bánhidi Bence (Szeged), Rosta Miklós (Dinamo Bucuresti, román), Sipos Adrián (MT Melsungen)
Irányítók: Fazekas Gergő (Orlen Wisla Plock), Hanusz Egon (Cesson-Rennes), Lukács Péter (Elverum HB), Pergel Andrej (CB Ciudad de Logrono)
Jobbátlövők: Ilic Zoran (Orlen Wisla Plock), Ónodi-Jánoskúti Máté (USAM Nimes Gard)
Jobbszélsők: Imre Bence (THW Kiel), Krakovszki Zsolt (Győr), Rodríguez Alvarez Pedro (Tatabánya)

Nyitókép: MTI / Bodnár Boglárka

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!