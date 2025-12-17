Megvan a magyar válogatott Európa-bajnoki kerete – lesz egy nagy hiányzónk

Kijelölte 20 fős keretét a januári Európa-bajnokságra Chema Rodríguez, a magyar férfi kézilabda-válogatott szövetségi kapitánya. A szűkítésnél kimaradt Máthé Dominik, az Elverum jobbátlövője.

Máthé Dominik nem lesz ott az Európa-bajnokságon (Fotó: INA FASSBENDER / AFP)

A magyar szövetség szerdai beszámolója szerint a kerettagok bajnoki kötelezettségeiket követően karácsonykor egyéni program szerint készülnek, majd az együttes január 2-án kezdi meg a közös munkát, január 9-én pedig Győrben Románia ellen lép pályára felkészülési mérkőzésen.