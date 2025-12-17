Megvan a magyar válogatott Európa-bajnoki kerete – lesz egy nagy hiányzónk

A MAGYAR VÁLOGATOTT EURÓPA-BAJNOKI KERETE
Kapusok: Andó Arián (Tatabánya), Bartucz László (MT Melsungen, német), Palasics Kristóf (MT Melsungen)
Balszélsők: Bóka Bendegúz (Balatonfüred), Krakovszki Bence (Tatabánya)
Balátlövők: Bodó Richárd (Szeged), Ligetvári Patrik (Veszprém), Szita Zoltán (Orlen Wisla Plock, lengyel)
Beállók: Bánhidi Bence (Szeged), Rosta Miklós (Dinamo Bucuresti, román), Sipos Adrián (MT Melsungen)
Irányítók: Fazekas Gergő (Orlen Wisla Plock), Hanusz Egon (Cesson-Rennes), Lukács Péter (Elverum HB), Pergel Andrej (CB Ciudad de Logrono)
Jobbátlövők: Ilic Zoran (Orlen Wisla Plock), Ónodi-Jánoskúti Máté (USAM Nimes Gard)
Jobbszélsők: Imre Bence (THW Kiel), Krakovszki Zsolt (Győr), Rodríguez Alvarez Pedro (Tatabánya)