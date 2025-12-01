Ft
12. 01.
hétfő
magyar válogatott Mikler Roland kézilabda

Óriási érvágás a magyar sportnak – döntött a kapitány, biztosan kihagyja az Eb-t a szegediek klasszisa

2025. december 01. 20:44

Más elképzelései vannak Chema Rodrígueznek.

2025. december 01. 20:44
null

Mikler Roland nem szerepel a magyar férfi kézilabda-válogatott 35 fős bő keretében, melyet a januári Európa-bajnokságra állított össze Chema Rodríguez szövetségi kapitány. A 41 éves, 252-szeres válogatott játékos legutóbb a januári világbajnokságon szerepelt a nemzeti együttesben. A Magyar Nemzetnek adott interjúban a szegedi kapus már másfél héttel ezelőtt elmondta: megbeszélte a spanyol szakvezetővel, hogy nem lesz ott a bő keretben.

Közös döntésünk volt ez, a kapitány elmondta, hogy más elképzelései vannak, és én is jeleztem, hogy már nehéz lenne kétnaponta magas szinten meccset játszani, mert hosszabb idő kell a regenerálódásra”

– fűzte hozzá a kapus, aki számos Eb-t, vb-t és két olimpiát is megjárt a magyar válogatottal, évtizedeken át nemzetközi klasszisként őrizte a magyar kaput.

Az európai szövetség honlapjára hétfőn felkerült névsor szerint a magyar klubok közül a Tatabánya és a Ferencváros öt-öt játékossal képviselteti magát a keretben, amelybe 15 légiós került. A bő keret tagjai közül húsz játékos nevezhető a kontinensviadalra, amelynek minden mérkőzésén 16 fő kerülhet a jegyzőkönyvbe.

A csapat egy felkészülési mérkőzést játszik a kontinenstorna előtt: január 9-én Romániát fogadja Győrben. Az Európa-bajnokság kristianstadi csoportjában 16-án Lengyelországgal, 18-án Olaszországgal, 20-án pedig Izlanddal játszik – egyaránt 20.30-tól –, a középdöntőbe a csoportok első két-két helyezettje jut.

A magyar férfi kézilabda-válogatott bő kerete:

kapusok: Andó Arián (Tatabánya), Bartucz László (MT Melsungen, német), Győri Kristóf (Ferencváros), Nagy Benedek (Balingen-Weilstetten, német), Palasics Kristóf (MT Melsungen)

balszélsők: Bóka Bendegúz (Balatonfüred), Gáncs-Pető Máté (Veszprém), Hári Levente (Győr), Krakovszki Bence (Tatabánya)

balátlövők: Bodó Richárd (Szeged), Ligetvári Patrik (Veszprém), Nagy Bence (Ferencváros), Pergel Andrej (CB Ciudad de Logrono, spanyol), Szita Zoltán (Orlen Wisla Plock, lengyel)

beállók: Bánhidi Bence (Szeged), Karai Miklós (Ferencváros), Papp Tamás (Tatabánya), Rosta Miklós (Dinamo Bucuresti, román), Sipos Adrián (MT Melsungen), Szűcs Bence (USDK Dunkerque, francia)

irányítók: Fazekas Gergő (Orlen Wisla Plock), Fazekas Máté (Szeged), Győri Mátyás (Ferencváros), Hanusz Egon (Cesson-Rennes, francia), Lukács Péter (Elverum HB, norvég), Sztraka Dániel (Tatabánya), Tóth Levente (NEKA)

jobbátlövők: Ilic Zoran (Orlen Wisla Plock), Máthé Dominik (Elverum HB), Ónodi-Jánoskúti Máté (USAM Nimes Gard, francia), Tóth Péter (Ferencváros)

jobbszélsők: Imre Bence (THW Kiel, német), Krakovszki Zsolt (Győr), Rodríguez Alvarez Pedro (Tatabánya), Szilágyi Benjámin (Szeged)

(MTI)

Fotó: Facebook/MKSZ

