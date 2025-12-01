Óriási érvágás a magyar sportnak – döntött a kapitány, biztosan kihagyja az Eb-t a szegediek klasszisa

Mikler Roland nem szerepel a magyar férfi kézilabda-válogatott 35 fős bő keretében, melyet a januári Európa-bajnokságra állított össze Chema Rodríguez szövetségi kapitány. A 41 éves, 252-szeres válogatott játékos legutóbb a januári világbajnokságon szerepelt a nemzeti együttesben. A Magyar Nemzetnek adott interjúban a szegedi kapus már másfél héttel ezelőtt elmondta: megbeszélte a spanyol szakvezetővel, hogy nem lesz ott a bő keretben.

Közös döntésünk volt ez, a kapitány elmondta, hogy más elképzelései vannak, és én is jeleztem, hogy már nehéz lenne kétnaponta magas szinten meccset játszani, mert hosszabb idő kell a regenerálódásra”

– fűzte hozzá a kapus, aki számos Eb-t, vb-t és két olimpiát is megjárt a magyar válogatottal, évtizedeken át nemzetközi klasszisként őrizte a magyar kaput.