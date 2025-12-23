Vad pletyka kering a magyar válogatott focistáról Törökországban

Ha Szalai valóban távozik a Kasimpasától, akkor minden bizonnyal visszatérne az őt kölcsönadó Hoffenheimhez, de az egyelőre képlékeny, hogy a német együttesnél számítanának-e rá.

A korábban a Fenerbahcét is erősítő Szalain kívül jelenleg négy magyar labdarúgó szerepel Törökországban: