Vad pletyka kering a magyar válogatott focistáról Törökországban

Magyarok csaptak össze Törökországban – az egyik nagyot hibázott
Sallait saját csapattársa zavarta a gólszerzésben.
Az öt magyar labdarúgó egyike hamarosan távozhat Törökországból. A Kasimpasa a hírek szerint felbonthatja Szalai Attila kölcsönszerződését.
Török sajtóértesülések szerint a Kasimpasa felbontja Szalai Attila idény végéig szóló kölcsönszerződését.
A hírről Resat Can Özbudak újságíró számolt be az X-oldalán, hozzátéve, hogy a magyar válogatott labdarúgó menedzsere már Isztambulban tartózkodik. Ennél többet egyelőre nem tudni a színfalak mögött zajló folyamatokról.
A hír annak fényében mindenképpen meglepő, hogy a 27 éves hátvéd a nyári szerződtetése óta rendszeresen lehetőséghez jut a török élvonalbeli klubnál, eddig 15 bajnokin lépett pályára, sőt a legutóbbi mérkőzésen a Galatasaray ellen ő volt a csapatkapitány.
Ha Szalai valóban távozik a Kasimpasától, akkor minden bizonnyal visszatérne az őt kölcsönadó Hoffenheimhez, de az egyelőre képlékeny, hogy a német együttesnél számítanának-e rá.
A korábban a Fenerbahcét is erősítő Szalain kívül jelenleg négy magyar labdarúgó szerepel Törökországban:
játékosa.
Nyitókép: Facebook / Kasimpasa Spor Kulübü