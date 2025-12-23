Ft
Ft
7°C
1°C
Ft
Ft
7°C
1°C
12. 23.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 23.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
magyar válogatott Kasimpasa Törökország Szalai Attila

Vad pletyka kering a magyar válogatott focistáról Törökországban

2025. december 23. 09:39

Az öt magyar labdarúgó egyike hamarosan távozhat Törökországból. A Kasimpasa a hírek szerint felbonthatja Szalai Attila kölcsönszerződését.

2025. december 23. 09:39
null

Török sajtóértesülések szerint a Kasimpasa felbontja Szalai Attila idény végéig szóló kölcsönszerződését.

A hírről Resat Can Özbudak újságíró számolt be az X-oldalán, hozzátéve, hogy a magyar válogatott labdarúgó menedzsere már Isztambulban tartózkodik. Ennél többet egyelőre nem tudni a színfalak mögött zajló folyamatokról.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Számokkal bizonyították: ez a párt nyerte a második félévet Magyarországon

Számokkal bizonyították: ez a párt nyerte a második félévet Magyarországon
Tovább a cikkhezchevron

 

A hír annak fényében mindenképpen meglepő, hogy a 27 éves hátvéd a nyári szerződtetése óta rendszeresen lehetőséghez jut a török élvonalbeli klubnál, eddig 15 bajnokin lépett pályára, sőt a legutóbbi mérkőzésen a Galatasaray ellen ő volt a csapatkapitány.

Ezt is ajánljuk a témában

Ha Szalai valóban távozik a Kasimpasától, akkor minden bizonnyal visszatérne az őt kölcsönadó Hoffenheimhez, de az egyelőre képlékeny, hogy a német együttesnél számítanának-e rá.

A korábban a Fenerbahcét is erősítő Szalain kívül jelenleg négy magyar labdarúgó szerepel Törökországban: 

  • Sallai Roland a Galatasaray, 
  • Balogh Botond a Kocaelispor, 
  • Csoboth Kevin a Genclerbirligi, 
  • míg Mocsi Attila a Rizespor 

játékosa.

Nyitókép: Facebook / Kasimpasa Spor Kulübü

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
balatontihany-25
2025. december 23. 10:38
Nincs ezen semmi csodálkozni való. Nem hogy válogatott, de még az NB I. felsőbb szintjét sem üti meg. Az NB I. első öt csapata tuti nem igazolná le. A Jóisten tudja, hogy mit "evett" rajta Rossi, de a németországi lebögései után idén mégis visszahozta a válogatottba. Az írek ellen benne is volt mindhárom kapott gólunkban. Szalai lassú, darabos, ügyetlen, rá járnak azt ellenfél játékosai gólokat lőni. Aki a Bundesliga két kiscsapatába sem fért be (Hoffenheim, Freiburg), sőt látványosan mellőzték (alázták), majd csak a török kiesőjelölthöz igazolták le, de msot még onnét is menesztik, az nem válogatott játékos. Soha nem is volt az, csak NB II. szint. A kiesőjelöltek - Kazincbarcika, Nyíregyháza - talán még leigazolnák. De majd Rossi mégis meghívja a válogattotba...
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!