Magyarok csaptak össze Törökországban – az egyik nagyot hibázott

a csapatkapitányi karszalagot viselő 27 éves védő a saját tizenhatosán belül belerúgta a labdát Yunus Akgünbe, aki lekészítette a játékszert lövésre, Gabriel Sara pedig nem hibázott

– írja tudósításában a Nemzeti Sport Online.

A találkozót az olasz Mauro Icardi zárta le.

A Kasimpasa 15 pontjával még a bennmaradást jelentő 14. helyen áll, míg az immár 42 egységgel rendelkező Galatasaray továbbra is a vezeti a tabellát a 39 pontos Fenerbahce előtt.

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a török futballban rendre jól értesültnek számító, az X-en 2,1 millió követővel bíró helyi újságíró, Yagiz Sabuncuoglu nemrégiben azt jelentette, hogy a Premier League-ben szereplő Brentford felvette a kapcsolatot a Galatával Sallai Roland esetleges januári szerződtetése ügyében. Sabuncuoglu szerint azonban a bajnoki címvédő, nem mellesleg Bajnokok Ligája-szereplő isztambuliak ragaszkodnának alapemberükhöz, akit így csak