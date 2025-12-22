Ft
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Kasimpasa Törökország Galatasaray Szalai Attila Sallai Roland

Magyarok csaptak össze Törökországban – az egyik nagyot hibázott

2025. december 22. 08:19

Sallai Rolandék könnyedén, 3–0-ra nyertek Szalai Attiláék ellen a török élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban. A magyar védő nagyot hibázott a Galatasaray második góljánál.

2025. december 22. 08:19
null

Magyaros mérkőzést rendeztek a török élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Süper Lig) 17. fordulójában. A Sallai Rolanddal felálló Galatasaray 3–0-ra legyőzte Isztambulban a Szalai Attilát foglalkoztató Kasimpasát – mindkét honfitársunk végig a pályán volt.

Sallai Roland, magyar válogatott, Galatasaray, Törökország
A magyar válogatott Sallai Roland közel járt a gólszerzéshez a Szalai Atillával felálló Kasimpasa ellen / Fotó: Valery HACHE / AFP

Az egyik magyar gólt rúghatott volna, a másik hibázott

Már az elején, a 10. percben megszerezte a vezetést a Galata Yunus Akgün révén, amelyben Sallai ismét jobbhátvédet játszott. Éppen ő volt az, aki növelhette volna csapata előnyét, de Akgün beadását – csapattársa szorításában – végül fölé fejelte. Bár Szalaiék hősiesen védekeztek, mégis a magyar válogatott hátvéd hibája kellett ahhoz, hogy eldőljön a meccs a 82. percben: 

a csapatkapitányi karszalagot viselő 27 éves védő a saját tizenhatosán belül belerúgta a labdát Yunus Akgünbe, aki lekészítette a játékszert lövésre, Gabriel Sara pedig nem hibázott

– írja tudósításában a Nemzeti Sport Online.

A találkozót az olasz Mauro Icardi zárta le. 

A Kasimpasa 15 pontjával még a bennmaradást jelentő 14. helyen áll, míg az immár 42 egységgel rendelkező Galatasaray továbbra is a vezeti a tabellát a 39 pontos Fenerbahce előtt.

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a török futballban rendre jól értesültnek számító, az X-en 2,1 millió követővel bíró helyi újságíró, Yagiz Sabuncuoglu nemrégiben azt jelentette, hogy a Premier League-ben szereplő Brentford felvette a kapcsolatot a Galatával Sallai Roland esetleges januári szerződtetése ügyében. Sabuncuoglu szerint azonban a bajnoki címvédő, nem mellesleg Bajnokok Ligája-szereplő isztambuliak ragaszkodnának alapemberükhöz, akit így csak 

óriási, 30 millió euró körüli összeg fejében engednék el az angolokhoz.

A Galatasaray legközelebb január ötödikén, a Török Szuperkupában lép pályára a Trabzonspor ellen, a Kasimpasának viszont majdnem egy hónapos szünet következik, miután az Antalyasporral csak január 18-án játszik a Süper Ligben. 

Nyitókép: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Squalline
•••
2025. december 22. 09:24 Szerkesztve
Szalai kettő gólban vastagon benne volt. Ugyanazokat a hibákat követte el, amiket általában szokott. Az egyik esetben teljesen tisztán áll belső védőként a 16-osán belül. Megkapja a labdát. Az ellenfél csatára presszingre megindul felé, ami egy teljesen megszokott játékkép. Kb. 2-3 másodperce volt. Mondjuk kirúgni, elrúgni, netalán emberhez passzolni. A labda viszont picit pattogott. Amivel meg is állt a tudomány. Piruett, tánc, jaj mit kezdjek ezzel a lasztival, a csatár megérkezik, simán elveszi, majd gól. Megye kettőben is ciki lenne. A másik gól pedig abból eredt, hogy belső védőként megiramodott a labdával a saját térfeléről. A bátor próbálkozás viszont hamar behalt. Eladta a labdát. Amiből gólt kaptak. Van aki NEM tud focizni és nem is kéne neki. Az más kérdés, hogy a csapatának lényegében nem volt támadójátéka. De Szalai megoldotta, hogy egy talált góllal se lehessen esélye valami tisztesebb eredményre. A Galata kb. 30%-on ment. Sallai jól játszott, de különöset nem alkotott.
