Magyarok csaptak össze Törökországban – az egyik nagyot hibázott

Szoboszlai és Kerkez után újabb magyar kerülhet be a világ legerősebb bajnokságába – hajmeresztő összegről írnak
Sallai Rolandék könnyedén, 3–0-ra nyertek Szalai Attiláék ellen a török élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban. A magyar védő nagyot hibázott a Galatasaray második góljánál.
Magyaros mérkőzést rendeztek a török élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Süper Lig) 17. fordulójában. A Sallai Rolanddal felálló Galatasaray 3–0-ra legyőzte Isztambulban a Szalai Attilát foglalkoztató Kasimpasát – mindkét honfitársunk végig a pályán volt.
Már az elején, a 10. percben megszerezte a vezetést a Galata Yunus Akgün révén, amelyben Sallai ismét jobbhátvédet játszott. Éppen ő volt az, aki növelhette volna csapata előnyét, de Akgün beadását – csapattársa szorításában – végül fölé fejelte. Bár Szalaiék hősiesen védekeztek, mégis a magyar válogatott hátvéd hibája kellett ahhoz, hogy eldőljön a meccs a 82. percben:
a csapatkapitányi karszalagot viselő 27 éves védő a saját tizenhatosán belül belerúgta a labdát Yunus Akgünbe, aki lekészítette a játékszert lövésre, Gabriel Sara pedig nem hibázott
– írja tudósításában a Nemzeti Sport Online.
A találkozót az olasz Mauro Icardi zárta le.
A Kasimpasa 15 pontjával még a bennmaradást jelentő 14. helyen áll, míg az immár 42 egységgel rendelkező Galatasaray továbbra is a vezeti a tabellát a 39 pontos Fenerbahce előtt.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a török futballban rendre jól értesültnek számító, az X-en 2,1 millió követővel bíró helyi újságíró, Yagiz Sabuncuoglu nemrégiben azt jelentette, hogy a Premier League-ben szereplő Brentford felvette a kapcsolatot a Galatával Sallai Roland esetleges januári szerződtetése ügyében. Sabuncuoglu szerint azonban a bajnoki címvédő, nem mellesleg Bajnokok Ligája-szereplő isztambuliak ragaszkodnának alapemberükhöz, akit így csak
óriási, 30 millió euró körüli összeg fejében engednék el az angolokhoz.
A Galatasaray legközelebb január ötödikén, a Török Szuperkupában lép pályára a Trabzonspor ellen, a Kasimpasának viszont majdnem egy hónapos szünet következik, miután az Antalyasporral csak január 18-án játszik a Süper Ligben.
