Szoboszlai és Kerkez után újabb magyar kerülhet be a világ legerősebb bajnokságába – hajmeresztő összegről írnak

Micsoda visszatérés: Sallai szezonbeli első bajnoki gólja után azonnal követelőzni kezdtek a szurkolók
Megtört a jég a török élvonalban.
Követheti Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost a Premier League-be. A Galatasaray-sztár Sallai Rolandot állítólag a Brentford vinné, méghozzá elképesztő, 30 millió euró körüli összegért!
A török futballban rendre jól értesültnek számító, az X-en 2,1 millió követővel bíró helyi újságíró, Yagiz Sabuncuoglu robbantotta a bombát szombaton: az átigazolásokra szakosodott tudósító azt jelentette, hogy a Premier League-ben szereplő Brentford felvette a kapcsolatot a Galatasaray csapatával Sallai Roland esetleges januári szerződtetése ügyében.
Sabuncuoglu szerint azonban a bajnoki címvédő, nem mellesleg Bajnokok Ligája-szereplő isztambuliak ragaszkodnának alapemberükhöz, így csak
óriási, 30 millió euró körüli összeg fejében engednék el magyar klasszisukat.
A nemzetközi fórumokon egyébként nagy az egyetértés abban, hogy Sallai van annyira jó játékos, hogy megállná a helyét a PL-ben – egyedül a forrófejűségét, a folyamatos lapveszélyt hozzák fel negatívumként, ezt sajnos mi is jól ismerjük a válogatottból –, a Galata-drukkerek pedig kimondottan sajnálnák egyik közönségkedvencük távozását. A 30 millió eurós kivásárlási árat azonban sokan túlzónak érzik, és úgy gondolják, ez valójában a kiindulási alap, ahonnan a két csapat adott esetben elkezdheti egymással a tárgyalásokat és az egyezkedést.
Hogy az üzletből végül lesz-e valami, egyelőre nem tudni, de az biztos, hogy anno Sallai Galatasarayba igazolását is Sabuncuoglu szellőztette meg elsőként. A Brentford tavaly remek idényt zárt a PL-ben: az azóta a Tottenham kispadjára távozó Thomas Frank irányításával a 10. helyen végzett a London-külvárosi kiscsapat, idén egyelőre a 15. helyen állnak 16 forduló után.
