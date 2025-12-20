Szoboszlai és Kerkez után újabb magyar kerülhet be a világ legerősebb bajnokságába – hajmeresztő összegről írnak

A török futballban rendre jól értesültnek számító, az X-en 2,1 millió követővel bíró helyi újságíró, Yagiz Sabuncuoglu robbantotta a bombát szombaton: az átigazolásokra szakosodott tudósító azt jelentette, hogy a Premier League-ben szereplő Brentford felvette a kapcsolatot a Galatasaray csapatával Sallai Roland esetleges januári szerződtetése ügyében.

A Galatasarayban imádják Sallai Roland pályát felszántó, csupaszív játékát (Fotó: MTI/EPA/Ronald Wittek)

Ő írt először Sallai Isztambulba igazolásáról is

Sabuncuoglu szerint azonban a bajnoki címvédő, nem mellesleg Bajnokok Ligája-szereplő isztambuliak ragaszkodnának alapemberükhöz, így csak