Micsoda visszatérés: Sallai szezonbeli első bajnoki gólja után azonnal követelőzni kezdtek a szurkolók

Ötgólos mérkőzésen verte a kiesés elől menekülő Antalyaspor együttesét a bajnoki címvédő Galatasaray a török labdarúgó-bajnokságban. A 4–1-es idegenbeli győzelem során a második gólt az eltiltás után visszatérő magyar válogatott támadó, Sallai Roland szerezte.

Mint ismert, a magyar szélső november 22-én kapott piros lapot a Genclerbirligi elleni győztes találkozó hosszabbításában, ezért két bajnoki meccset kihagyott, hogy az Antalyaspor otthonában ismét a kezdőcsapatban kapjon helyet. Nagyon bekezdett az isztambuli gárda, bő tíz perc után már kétgólos előnyben volt, a második találat a magyar nevéhez fűződik: