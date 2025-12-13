Micsoda visszatérés: Sallai szezonbeli első bajnoki gólja után azonnal követelőzni kezdtek a szurkolók

Ezt az érzést a magyarok is ismerik: kiderült, hány meccsre tiltották el Sallait
Meghozta döntését a Török Labdarúgó-szövetség.
Megtört a jég a török élvonalban.
Ötgólos mérkőzésen verte a kiesés elől menekülő Antalyaspor együttesét a bajnoki címvédő Galatasaray a török labdarúgó-bajnokságban. A 4–1-es idegenbeli győzelem során a második gólt az eltiltás után visszatérő magyar válogatott támadó, Sallai Roland szerezte.
Mint ismert, a magyar szélső november 22-én kapott piros lapot a Genclerbirligi elleni győztes találkozó hosszabbításában, ezért két bajnoki meccset kihagyott, hogy az Antalyaspor otthonában ismét a kezdőcsapatban kapjon helyet. Nagyon bekezdett az isztambuli gárda, bő tíz perc után már kétgólos előnyben volt, a második találat a magyar nevéhez fűződik:
Yilmaz átadása után Sallai lapos lövésére nem ért le az hazai kapus – ez volt a magyar szezonbeli első bajnoki találata.
A szurkolók a klub közösségi oldalain egyből elkezdték a támadószekció jobb oldalára követelni a magyar szélsőt, aki a szezon elején rendre a védelem jobboldalán kapott helyet Okan Buruk vezetőedzőtől.
Sokkal jobb, ha Sallai elöl játszik a jobb szélen. Most is bizonyított”
– tették világossá a rajongók.
Tizenhat mérkőzés után továbbra is magabiztosan vezet a tabellán az isztambuli klub, a Trabzonspor és a Fenerbahce előtt.
