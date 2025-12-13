Ft
Ft
3°C
2°C
Ft
Ft
3°C
2°C
12. 13.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
12. 13.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
gól Galatasaray Sallai Roland

Micsoda visszatérés: Sallai szezonbeli első bajnoki gólja után azonnal követelőzni kezdtek a szurkolók

2025. december 13. 21:43

Megtört a jég a török élvonalban.

2025. december 13. 21:43
null

Ötgólos mérkőzésen verte a kiesés elől menekülő Antalyaspor együttesét a bajnoki címvédő Galatasaray a török labdarúgó-bajnokságban. A 4–1-es idegenbeli győzelem során a második gólt az eltiltás után visszatérő magyar válogatott támadó, Sallai Roland szerezte.

Mint ismert, a magyar szélső november 22-én kapott piros lapot a Genclerbirligi elleni győztes találkozó hosszabbításában, ezért két bajnoki meccset kihagyott, hogy az Antalyaspor otthonában ismét a kezdőcsapatban kapjon helyet. Nagyon bekezdett az isztambuli gárda, bő tíz perc után már kétgólos előnyben volt, a második találat a magyar nevéhez fűződik:

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Lebuktak: halálos lökést jelentene a Tisza Pártnak, ha erről beszélnének a magyarok karácsonykor

Lebuktak: halálos lökést jelentene a Tisza Pártnak, ha erről beszélnének a magyarok karácsonykor
Tovább a cikkhezchevron

Yilmaz átadása után Sallai lapos lövésére nem ért le az hazai kapus – ez volt a magyar szezonbeli első bajnoki találata.

Ezt is ajánljuk a témában

A szurkolók a klub közösségi oldalain egyből elkezdték a támadószekció jobb oldalára követelni a magyar szélsőt, aki a szezon elején rendre a védelem jobboldalán kapott helyet Okan Buruk vezetőedzőtől.

Sokkal jobb, ha Sallai elöl játszik a jobb szélen. Most is bizonyított”

– tették világossá a rajongók.

Tizenhat mérkőzés után továbbra is magabiztosan vezet a tabellán az isztambuli klub, a Trabzonspor és a Fenerbahce előtt.

Fotó: Facebook/Galatasaray

 

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!