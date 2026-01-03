Vargát eladták, mint a szél; a ferencvárosi drukkerek kiakadtak a távozó klubikon miatt

Nagy visszhangot váltott ki Tomori Zsuzsanna kurta-furcsa ferencvárosi elküldése, még a zöld-fehér drukkerek nagy része is bírálta saját klubvezetését a méltatlan eljárásmód miatt. Nem beszélve a klubikon korábbi csapattársáról, Nerea Penáról, aki Instagramján olvasott be nyíltan egykori együttesének, mondván:

Szégyen, hogy nem búcsúztathatunk el úgy, ahogyan megérdemelnéd, mert ha volt valaki, aki halálosan szerette a Fradit, az te voltál.”

Tomori mindenesetre diplomatikus maradt, és szép szavakkal búcsúzott a Fraditól, azt viszont egyelőre nem tudni, a 38 éves kézilabdaklasszis számára ez a végső búcsút jelenti-e, vagy folytatja még valahol pályafutását.