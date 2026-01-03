Ft
Ft
2°C
-1°C
Ft
Ft
2°C
-1°C
01. 03.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
01. 03.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
sallói dániel Sporting Kansas City heti összefoglaló MLS

Vargát eladták, mint a szél; a ferencvárosi drukkerek kiakadtak a távozó klubikon miatt

2026. január 03. 06:16

Ezek voltak a Mandiner Sport legolvasottabb hírei a 2025-ös év utolsó hetében. Nincs meglepetés: nálunk is a magyar bajnoktól a görög fővárosba igazoló Varga Barnabás uralta a terepet.

2026. január 03. 06:16
null

Nyáron összeházasodik amerikai feleségével, és a lagzi után sem tervez hazaköltözni Magyarországra Sallói Dániel egyebek mellett ez derült ki a Nemzeti Sport friss interjújából. A siófoki születésű és újpesti nevelésű, de 2016 óta a Sporting Kansas Citynél légióskodó magyar támadó már Amerikát érzi az otthonának, nem is csinált belőle titkot, hogy a visszavonulása után is itt szeretné leélni a hátralévő életét. A 29 éves, négyszeres magyar válogatott csatár azonban előtte még kipipálna egy jelentős szakmai mérföldkövet: 15 gólra van attól, hogy ő legyen az MLS-ben szereplő Kansas City történetének legeredményesebb játékosa, amíg még aktív, addig ez a cél motiválja. 

SALLÓI Dániel; Llovera, Max magyarország-andorra
Sallói Dániel négy ízben ölthette magára a magyar válogatott mezét, hátralévő életét azonban már Amerikában tervezi leélni (Fotó: MTI/Kovács Tamás)

Ezt is ajánljuk a témában

Egy magyar el, egy pakisztáni be?

Valósággal záporoznak a Ferencvárossal kapcsolatos pletykák a januári transzferidőszakra fordulva. A magyar bajnokcsapat két legkelendőbb játékosa, 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”

Brüsszel utolsó órái: „Nem fogják ingyen adni, hogy eltakarodjanak!”
Tovább a cikkhezchevron
  • Varga Barnabás és 
  • Tóth Alex 

sorsa hetek óta lázban tartja a drukkereket és a hazai fuballkedvelőket, kis túlzással nincs olyan nap, hogy ne dobnának be egy-egy újabb csapatnevet valamelyikükkel kapcsolatban. A héten például a 13-szoros görög bajnok AEK Athén vetődött fel Vargával kapcsolatban, ám a jelenleg is listavezető fővárosiak akkor még cáfolták a Nemzeti Sport értesülését. A dán sajtó eközben arról cikkezett, hogy a Fradi a svéd bajnok Mjällby koppenhágai születésű pakisztáni válogatott középhátvédjével, Abdullah Iqballal erősítene – már ha megnyerné a versenyfutást a játékos másik kérőjével, a belga Genttel szemben. 

Abdullah Iqbalt (4-esben) a modern védőjátékos prototípusának tartják Svédországban (Fotó: Aamir QURESHI / AFP)

Ezt is ajánljuk a témában

Felkavarta az állóvizet Tomori elküldése

Nagy visszhangot váltott ki Tomori Zsuzsanna kurta-furcsa ferencvárosi elküldése, még a zöld-fehér drukkerek nagy része is bírálta saját klubvezetését a méltatlan eljárásmód miatt. Nem beszélve a klubikon korábbi csapattársáról, Nerea Penáról, aki Instagramján olvasott be nyíltan egykori együttesének, mondván: 

Szégyen, hogy nem búcsúztathatunk el úgy, ahogyan megérdemelnéd, mert ha volt valaki, aki halálosan szerette a Fradit, az te voltál.

Tomori mindenesetre diplomatikus maradt, és szép szavakkal búcsúzott a Fraditól, azt viszont egyelőre nem tudni, a 38 éves kézilabdaklasszis számára ez a végső búcsút jelenti-e, vagy folytatja még valahol pályafutását.

Ezt is ajánljuk a témában

Ennyit a görög cáfolatról...

Noha az AEK Athén eleinte kézzel-lábbal próbálta tagadni Varga Barnabás szerződtetési szándékát, két nappal később már a görög sajtócímekben szerepelt a Fradi-csatár leigazolásának híre. Az athéni Sport24 tényként tálalta a transzfert – a konkrét 4.5 millió eurós, azaz mintegy 1.7 milliárd forintos átigazolási díjat is beleértve –, amelyet aztán a teljes görög és magyar sportmédia átvett. Cáfolat immár nem érkezett egyik fél részéről sem, s bár a hivatalos megerősítésre azóta is várni kell, a hírek szerint az egyeztetések már az utolsó fázisban vannak, így innentől csak idő kérdése a formális bejelentés.

Ezt is ajánljuk a témában

Megduplázták az összeget a görögök

...és még mindig Varga! A magyar válogatott gólfelelősével a görög média sem tud betelni, az ottani Sportal egyenesen így ír róla:

 A legszebb újévi ajándékot Mariosz Iliopulosz hozza el az AEK-családnak és Marko Nikolics vezetőedzőnek. A tulajdonos gyakorlatilag egy hajszálnyira van attól, hogy megszerezze Varga Barnabást. Az AEK nagy vonalakban a játékossal és a Ferencvárossal is megegyezett"

– fogalmaz a sportlap, hozzátéve, a korábban a Fehérvárt is irányító Marko Nikolics annyira akarta Vargát, hogy rávette a tulajdonost, duplázza meg a ferencvárosiaknak tett ajánlatát, aki végül meg is tette ezt... 

Nyitókép: MTI/Koszticsák Szilárd

Összesen 0 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!