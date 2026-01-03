Vargát eladták, mint a szél; a ferencvárosi drukkerek kiakadtak a távozó klubikon miatt

„Itt élem le életem hátralévő részét” – Amerikában marad a magyar válogatott támadó
Ezek voltak a Mandiner Sport legolvasottabb hírei a 2025-ös év utolsó hetében. Nincs meglepetés: nálunk is a magyar bajnoktól a görög fővárosba igazoló Varga Barnabás uralta a terepet.
Nyáron összeházasodik amerikai feleségével, és a lagzi után sem tervez hazaköltözni Magyarországra Sallói Dániel – egyebek mellett ez derült ki a Nemzeti Sport friss interjújából. A siófoki születésű és újpesti nevelésű, de 2016 óta a Sporting Kansas Citynél légióskodó magyar támadó már Amerikát érzi az otthonának, nem is csinált belőle titkot, hogy a visszavonulása után is itt szeretné leélni a hátralévő életét. A 29 éves, négyszeres magyar válogatott csatár azonban előtte még kipipálna egy jelentős szakmai mérföldkövet: 15 gólra van attól, hogy ő legyen az MLS-ben szereplő Kansas City történetének legeredményesebb játékosa, amíg még aktív, addig ez a cél motiválja.
Valósággal záporoznak a Ferencvárossal kapcsolatos pletykák a januári transzferidőszakra fordulva. A magyar bajnokcsapat két legkelendőbb játékosa,
sorsa hetek óta lázban tartja a drukkereket és a hazai fuballkedvelőket, kis túlzással nincs olyan nap, hogy ne dobnának be egy-egy újabb csapatnevet valamelyikükkel kapcsolatban. A héten például a 13-szoros görög bajnok AEK Athén vetődött fel Vargával kapcsolatban, ám a jelenleg is listavezető fővárosiak akkor még cáfolták a Nemzeti Sport értesülését. A dán sajtó eközben arról cikkezett, hogy a Fradi a svéd bajnok Mjällby koppenhágai születésű pakisztáni válogatott középhátvédjével, Abdullah Iqballal erősítene – már ha megnyerné a versenyfutást a játékos másik kérőjével, a belga Genttel szemben.
Nagy visszhangot váltott ki Tomori Zsuzsanna kurta-furcsa ferencvárosi elküldése, még a zöld-fehér drukkerek nagy része is bírálta saját klubvezetését a méltatlan eljárásmód miatt. Nem beszélve a klubikon korábbi csapattársáról, Nerea Penáról, aki Instagramján olvasott be nyíltan egykori együttesének, mondván:
Szégyen, hogy nem búcsúztathatunk el úgy, ahogyan megérdemelnéd, mert ha volt valaki, aki halálosan szerette a Fradit, az te voltál.”
Tomori mindenesetre diplomatikus maradt, és szép szavakkal búcsúzott a Fraditól, azt viszont egyelőre nem tudni, a 38 éves kézilabdaklasszis számára ez a végső búcsút jelenti-e, vagy folytatja még valahol pályafutását.
Noha az AEK Athén eleinte kézzel-lábbal próbálta tagadni Varga Barnabás szerződtetési szándékát, két nappal később már a görög sajtócímekben szerepelt a Fradi-csatár leigazolásának híre. Az athéni Sport24 tényként tálalta a transzfert – a konkrét 4.5 millió eurós, azaz mintegy 1.7 milliárd forintos átigazolási díjat is beleértve –, amelyet aztán a teljes görög és magyar sportmédia átvett. Cáfolat immár nem érkezett egyik fél részéről sem, s bár a hivatalos megerősítésre azóta is várni kell, a hírek szerint az egyeztetések már az utolsó fázisban vannak, így innentől csak idő kérdése a formális bejelentés.
...és még mindig Varga! A magyar válogatott gólfelelősével a görög média sem tud betelni, az ottani Sportal egyenesen így ír róla:
A legszebb újévi ajándékot Mariosz Iliopulosz hozza el az AEK-családnak és Marko Nikolics vezetőedzőnek. A tulajdonos gyakorlatilag egy hajszálnyira van attól, hogy megszerezze Varga Barnabást. Az AEK nagy vonalakban a játékossal és a Ferencvárossal is megegyezett"
– fogalmaz a sportlap, hozzátéve, a korábban a Fehérvárt is irányító Marko Nikolics annyira akarta Vargát, hogy rávette a tulajdonost, duplázza meg a ferencvárosiaknak tett ajánlatát, aki végül meg is tette ezt...
