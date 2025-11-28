Ezt az érzést a magyarok is ismerik: kiderült, hány meccsre tiltották el Sallait

Az írek kismiskák a törökökhöz képest – áll a bál Sallai újabb piros lapja után
A magyar is kapott egy brutális belépőt a meccsen.
Lemarad a török szuperrangadóról a magyar válogatott labdarúgó. Sallai Roland két mérkőzést lesz kénytelen kihagyni a Genclerbirligi elleni piros lapja miatt.
Ahogy azt a Mandiner is megírta korábban, a Galatasaray magyar légiósát, Sallai Rolandot a múlt héten kiállították a Genclerbirligi elleni 3–2-es győzelmük során a török élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban. Válogatott kulcsembere fejbe rúgta ellenfelét a mérkőzés hosszabbításában, amiért – bár volt már egy sárga lapja – a videózás után egyből piros lapot kapott. Az eset nagy port kavart Törökországban, mert honfitársunk ellenfele a vak oldalról érkezett, vagyis egyáltalán nem láthatta őt, így szándékosságról szó sem lehet. A játékvezetőnek egyébként azt is felrótták, hogy korábban éppen Sallait tarolták le durván, amit a rivális játékosa büntetlenül megúszott.
Cikkében a Csakfoci arról számol be, hogy a Török Labdarúgó-szövetség meghozta döntését Sallai Roland ügyében: a 28 éves magyar futballistára
a Genclerbirligi elleni történtek miatt két mérkőzéses eltiltás vár.
Indoklásában a szervezet úgy fogalmaz, hogy vétsége a „súlyos szabálytalanság” kategóriájába esik. Kiemelték: a mozdulat „nagy sérülésveszélyt hordozott magában, továbbá veszélyeztette a meccs biztonságos lefolyását”, ezért döntöttek a vonatkozó szabályzatban meghatározott maximális büntetés mellett.
Mint ismert, Sallait a világbajnoki selejtezősorozatban is kiállították, mégpedig törlesztésért, és a dublini piros lapja nemzeti együttesünk két találkozóját kellett kihagynia. Ezúttal a Fenerbahce elleni török szuperrangadóról marad le...
Magyar hősökről írnak az isztambuli pokolban.
A Sallai Rolanddal szemben elkövetett szabálytalanságot itt nézheti meg:
