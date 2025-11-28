Ezt az érzést a magyarok is ismerik: kiderült, hány meccsre tiltották el Sallait

a Genclerbirligi elleni történtek miatt két mérkőzéses eltiltás vár.

Indoklásában a szervezet úgy fogalmaz, hogy vétsége a „súlyos szabálytalanság” kategóriájába esik. Kiemelték: a mozdulat „nagy sérülésveszélyt hordozott magában, továbbá veszélyeztette a meccs biztonságos lefolyását”, ezért döntöttek a vonatkozó szabályzatban meghatározott maximális büntetés mellett.

Mint ismert, Sallait a világbajnoki selejtezősorozatban is kiállították, mégpedig törlesztésért, és a dublini piros lapja nemzeti együttesünk két találkozóját kellett kihagynia. Ezúttal a Fenerbahce elleni török szuperrangadóról marad le...