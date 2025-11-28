Ft
piros lap Genclerbirligi Galatasaray kiállítás Sallai Roland

Ezt az érzést a magyarok is ismerik: kiderült, hány meccsre tiltották el Sallait

2025. november 28. 13:15

Lemarad a török szuperrangadóról a magyar válogatott labdarúgó. Sallai Roland két mérkőzést lesz kénytelen kihagyni a Genclerbirligi elleni piros lapja miatt.

2025. november 28. 13:15
null

Ahogy azt a Mandiner is megírta korábban, a Galatasaray magyar légiósát, Sallai Rolandot a múlt héten kiállították a Genclerbirligi elleni 3–2-es győzelmük során a török élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban. Válogatott kulcsembere fejbe rúgta ellenfelét a mérkőzés hosszabbításában, amiért – bár volt már egy sárga lapja – a videózás után egyből piros lapot kapott. Az eset nagy port kavart Törökországban, mert honfitársunk ellenfele a vak oldalról érkezett, vagyis egyáltalán nem láthatta őt, így szándékosságról szó sem lehet. A játékvezetőnek egyébként azt is felrótták, hogy korábban éppen Sallait tarolták le durván, amit a rivális játékosa büntetlenül megúszott. 

Sallai Roland, piros lap, kiállítás, Dublin, Galatasaray, Genclerbirligi, eltiltás
Sallai Roland Dublinban törlesztésért kapott piros lapot / Fotó: Paul Faith / AFP

a Genclerbirligi elleni történtek miatt két mérkőzéses eltiltás vár.

Indoklásában a szervezet úgy fogalmaz, hogy vétsége a „súlyos szabálytalanság” kategóriájába esik. Kiemelték: a mozdulat „nagy sérülésveszélyt hordozott magában, továbbá veszélyeztette a meccs biztonságos lefolyását”, ezért döntöttek a vonatkozó szabályzatban meghatározott maximális büntetés mellett.

Mint ismert, Sallait a világbajnoki selejtezősorozatban is kiállították, mégpedig törlesztésért, és a dublini piros lapja nemzeti együttesünk két találkozóját kellett kihagynia. Ezúttal a Fenerbahce elleni török szuperrangadóról marad le...

Ezt is ajánljuk a témában

A Sallai Rolanddal szemben elkövetett szabálytalanságot itt nézheti meg:

Nyitókép: Ozan Kose / AFP

