11. 28.
péntek
európa-liga Fradi Fenerbahce Törökország Ferencváros FTC

A törökök szerint egyértelmű, hogy mi történt a Ferencváros ellen – meg is nevezték a felelőst

2025. november 28. 09:56

Törökországban hősként jellemezik a Fradi játékosait, akik nem ijedtek meg az isztambuli stadion pokoli hangulatától. A Fenerbahce vezetőedzőjéről ugyanakkor leszedik a keresztvizet, szerintük Domenico Tedesco egyszerűen eltaktikázta magát a magyar bajnok ellen.

2025. november 28. 09:56
null

Ahogy arról több cikkben is beszámoltunk, gyors gólváltást követően értékes pontot szerzett az FTC az isztambuli Fenerbahce otthonában a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának ötödik fordulójában, az 1–1-es döntetlennel pedig megőrizte veretlenségét a második számú kontinentális kupasorozatban. A török sajtó értelemszerűen saját csapatuk szemszögéből vizsgálta a csütörtöki meccset, a helyi lapok, portálok arra a következtetésre jutottak, hogy a Fener eltaktikázta magát a magyar bajnok ellen.

Fenerbahce, FTC, Ferencváros, Fradi, Európa-liga, Isztambul, Törökország
Fenerbahce–FTC: ferencvárosi hősökről írnak a törökök 

A Fanatik szerint hibázott a hazaiak vezetőedzője, Domenico Tedesco: „Ez a mérkőzés tökéletesen megmutatta, hogy a szerkezetek és taktikák folyamatos cserélgetése mennyire megtöri a játék ritmusát. 

Egy csapatnak lélektana is van, nem lehet állandóan belenyúlni...”

Írásában a SporX azt ecseteli, hogy „a Fener egyszerűen nem kapta meg, amit akart”. Az ugyanakkor kiderült számukra, hogy „Marco Asensio és Anderson Talisca nem lehetnek egyszerre a pályán, megfojtották egymás játékát, nem sikerültek a támadások”. Szerintük a 60. percben végrehajtott hármas cserével véget ért a passzivitás.

A FotoMac 

hősként jellemezte a Ferencváros játékosait, akik nem ijedtek meg az isztambuli stadion pokoli hangulatától.

A Hürriyet is Tedesco nyakába varrja a döntetlent: „Elszomorító, hogy a Stuttgartot és a Nice-t legyőztük, de olyan riválisok ellen, mint a Dinamo Zagreb, a Viktoria Plzen és a Ferencváros, nem sikerült megszerezni a három pontot. Utóbbi három esetében Tedesco újítani akart, de egyszer sem járt sikerrel...”

A Milliyet hasonlóan vélekedett a Fener olasz-német szakvezetőjének döntéseiről, annyit azonban hozzátettek: „Nem szabad elfelejteni, hogy az FTC veretlenül érkezett Isztambulba!”

A Fradi a hatodik helyen várja a folytatást, a következő ellenfele a skót Rangers lesz december 11-én a Groupama Arénában.

Fotók: MTI/Koszticsák Szilárd

Reszelő Aladár
2025. november 28. 10:26
A Fradi talán az egyik legkompaktabb idei játékát mutatta be Isztambulban. Bátran mentek előre, működött a letámadás, a két kapufa miatt pedig akár gólokkal is nyerhetett volna. Igaz a Fener is kihagyott pár ziccert, úgyhogy az X reális, mi pedig sokkal jobban örülünk. A rájátszás már most megvan, ha pedig a szar szezont futó Rangerst sikerül itthon elkapni, akkor ez lehet minden idők legerősebb szereplése jó sok koefficinssel és pénzzel. Már most van 5 csapat, aki pontokban már nem tud beérni. A maradék két meccsen pedig a Pana ellen is lehet otthon pontot szerezni, a Nottingham pedig ha addigra már biztos továbbjutó, akkor inkább pihentetni fog otthon, szóval még egy veretlen széria sem lehetetlen. 14-15 pont a legjobb 8 határszáma az alapszakaszban, ami automatikus nyolcaddöntőt jelent. A klub célja pedig aligha lehet más, mint végre nyerni egy egyenes kieséses párharcot. Onnan meg lesz ami lesz.
