A törökök szerint egyértelmű, hogy mi történt a Ferencváros ellen – meg is nevezték a felelőst

„Miért kérdezgetnek állandóan erről?” – betelt a pohár Robbie Keane-nél
Nagyon felbosszantották.
Törökországban hősként jellemezik a Fradi játékosait, akik nem ijedtek meg az isztambuli stadion pokoli hangulatától. A Fenerbahce vezetőedzőjéről ugyanakkor leszedik a keresztvizet, szerintük Domenico Tedesco egyszerűen eltaktikázta magát a magyar bajnok ellen.
Ahogy arról több cikkben is beszámoltunk, gyors gólváltást követően értékes pontot szerzett az FTC az isztambuli Fenerbahce otthonában a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának ötödik fordulójában, az 1–1-es döntetlennel pedig megőrizte veretlenségét a második számú kontinentális kupasorozatban. A török sajtó értelemszerűen saját csapatuk szemszögéből vizsgálta a csütörtöki meccset, a helyi lapok, portálok arra a következtetésre jutottak, hogy a Fener eltaktikázta magát a magyar bajnok ellen.
A reakciókat a Nemzeti Sport Online gyűjtötte össze.
A Fanatik szerint hibázott a hazaiak vezetőedzője, Domenico Tedesco: „Ez a mérkőzés tökéletesen megmutatta, hogy a szerkezetek és taktikák folyamatos cserélgetése mennyire megtöri a játék ritmusát.
Egy csapatnak lélektana is van, nem lehet állandóan belenyúlni...”
Írásában a SporX azt ecseteli, hogy „a Fener egyszerűen nem kapta meg, amit akart”. Az ugyanakkor kiderült számukra, hogy „Marco Asensio és Anderson Talisca nem lehetnek egyszerre a pályán, megfojtották egymás játékát, nem sikerültek a támadások”. Szerintük a 60. percben végrehajtott hármas cserével véget ért a passzivitás.
A FotoMac
hősként jellemezte a Ferencváros játékosait, akik nem ijedtek meg az isztambuli stadion pokoli hangulatától.
A Hürriyet is Tedesco nyakába varrja a döntetlent: „Elszomorító, hogy a Stuttgartot és a Nice-t legyőztük, de olyan riválisok ellen, mint a Dinamo Zagreb, a Viktoria Plzen és a Ferencváros, nem sikerült megszerezni a három pontot. Utóbbi három esetében Tedesco újítani akart, de egyszer sem járt sikerrel...”
A Milliyet hasonlóan vélekedett a Fener olasz-német szakvezetőjének döntéseiről, annyit azonban hozzátettek: „Nem szabad elfelejteni, hogy az FTC veretlenül érkezett Isztambulba!”
A Fradi a hatodik helyen várja a folytatást, a következő ellenfele a skót Rangers lesz december 11-én a Groupama Arénában.
