A törökök szerint egyértelmű, hogy mi történt a Ferencváros ellen – meg is nevezték a felelőst

A Fanatik szerint hibázott a hazaiak vezetőedzője, Domenico Tedesco: „Ez a mérkőzés tökéletesen megmutatta, hogy a szerkezetek és taktikák folyamatos cserélgetése mennyire megtöri a játék ritmusát.

Egy csapatnak lélektana is van, nem lehet állandóan belenyúlni...”

Írásában a SporX azt ecseteli, hogy „a Fener egyszerűen nem kapta meg, amit akart”. Az ugyanakkor kiderült számukra, hogy „Marco Asensio és Anderson Talisca nem lehetnek egyszerre a pályán, megfojtották egymás játékát, nem sikerültek a támadások”. Szerintük a 60. percben végrehajtott hármas cserével véget ért a passzivitás.

A FotoMac