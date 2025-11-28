Ft
11. 28.
péntek
európa-liga Fradi Fenerbahce Törökország Ferencváros FTC

„Miért kérdezgetnek állandóan erről?” – betelt a pohár Robbie Keane-nél

2025. november 28. 08:02

A Fradi edzője szerint lehet, hogy másoknak a Fener stadionja egy rémisztő hely, de számára egyáltalán nem az. A Ferencváros labdarúgócsapatának ír szakvezetőjét nagyon felbosszantotta az egyik újságírói kérdés a Fenerbahce elleni Európa-liga-mérkőzés után.

2025. november 28. 08:02
null

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, az FTC 1–1-et játszott a Fenerbahce vendégeként a labdarúgó Európa-liga alapszakaszának ötödik fordulójában, az isztambuli döntetlennel pedig megőrizte veretlenségét a sorozatban, és továbbra is a közvetlen élmezőnyhöz tartozik a tabellán. 

KEANE, Robbie, FTC, Fenerbahce, Európa-liga
Fenerbahce–FTC: Robbie Keane-től megkérdezték, lenne-e a Fener edzője

Fenerbahce–FTC: Robbie Keane-nél betelt a pohár

A lefújást követő sajtótájékoztató ennek ellenére kifejezetten rossz hangulatban indult: az első újságírói kérdés arra vonatkozott, hogyan látja az ír vezetőedző játékosai teljesítményét a Nyíregyháza elleni hazai vereség fényében.

Miért kérdezgetnek állandóan az előző mérkőzésről? Ez egy teljesen más meccs volt. Ez itt az Európa-liga. Az egy másik sorozat. Nemzetközi porondon már öt forduló óta veretlenek vagyunk, nagy klubok ellen. Erről beszélgessünk!

– fakadt ki Keane.

A 45 éves Premier League-legenda később már képes volt higgadtan értékelni, így végül arról is faggathatták a média munkatársai, hogy lenne-e a Fener edzője.

„Nézzék csak meg, kik álltak be a kispadról. A két klub költségvetése között csillagászati a különbség. Ezt mondom mindig a fiúknak is, hogy a pályán 11 küzd a 11 ellen, és csak ez számít. Én imádnék itt, ilyen hangulatban futballozni. Mindig is szerettem a nyomást, játékosként is, ezért vállaltam el a tizenegyeseket is. Nagyon tisztelettudóak voltak a Fenerbahce szurkolói is, köszöntek, fotót kértek tőlem. 

Lehet, hogy másoknak ez egy rémisztő hely, de számomra egyáltalán nem az”

– fogalmazott a Fradi mestere.

Robbie Keane hozzátette: nagyon jól érzi magát ott, ahol most van. „Örülök, hogy ennek a csapatnak lehetek az edzője, de önök sem panaszkodhatnak, kiváló edzőjük van” – mondta egy török újságírónak.

A Ferencvárosi TC legközelebb vasárnap 19.30-kor lép pályára, amikor a felcsúti Puskás Akadémia vendége lesz a magyar Fizz Ligában.

Fotók: MTI/Koszticsák Szilárd

