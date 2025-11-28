„Miért kérdezgetnek állandóan erről?” – betelt a pohár Robbie Keane-nél

Miért kérdezgetnek állandóan az előző mérkőzésről? Ez egy teljesen más meccs volt. Ez itt az Európa-liga. Az egy másik sorozat. Nemzetközi porondon már öt forduló óta veretlenek vagyunk, nagy klubok ellen. Erről beszélgessünk!

– fakadt ki Keane.

A 45 éves Premier League-legenda később már képes volt higgadtan értékelni, így végül arról is faggathatták a média munkatársai, hogy lenne-e a Fener edzője.

„Nézzék csak meg, kik álltak be a kispadról. A két klub költségvetése között csillagászati a különbség. Ezt mondom mindig a fiúknak is, hogy a pályán 11 küzd a 11 ellen, és csak ez számít. Én imádnék itt, ilyen hangulatban futballozni. Mindig is szerettem a nyomást, játékosként is, ezért vállaltam el a tizenegyeseket is. Nagyon tisztelettudóak voltak a Fenerbahce szurkolói is, köszöntek, fotót kértek tőlem.