Az írek kismiskák a törökökhöz képest – áll a bál Sallai újabb piros lapja után

Sallai Rolandot ismét kiállították, kihagyja a szuperrangadót (VIDEÓ)
A török sajtó nem érti, miért kapott egyből piros lapot a Galatasaray magyar légiósa. Sallai Roland biztosan lemarad a Fenerbahce elleni szuperrangadóról.
Mint beszámoltunk róla, a Galatasaray magyar légiósát, Sallai Rolandot szombaton kiállították a Genclerbirligi elleni 3–2-es isztambuli győzelemmel véget ért mérkőzés hosszabbításában a török élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban. A magyar válogatott játékosa fejbe rúgta ellenfelét, amiért – bár volt már egy sárga lapja – egyből piros lapot kapott.
Őt is és klubját is igen érzékeny veszteség érte ezzel, hiszen a Ferencváros elleni csütörtöki Európa-liga-mérkőzésre készülő Fenerbahce lesz a következő ellenfelük a bajnokságban – Sallai így biztosan lemarad a török szuperrangadóról.
Bár magán a kiállítás tényén nem változtatna, de több török lap is úgy látta:
túl szigorú ítélet volt az azonnali piros lap Sallainak, ugyanis ellenfele a vak oldaláról érkezett, vagyis egyáltalán nem látta őt, így semmi szándékosság nem volt az esetben
– számolt be róla a Csakfoci.
A játékvezető egyébként a videózás után mutatta fel a lapot. Ha csak sárgát adott volna, a korábban beszedett figyelmeztetés miatt akkor is a kiállítás sorsára jutott volna Sallai Roland – csak az eltiltás mértéke lehetne kisebb.
Az esetet egyébként a török sajtó a mérkőzés egyik másik jelenetével vetette össze, amikor is brutálisan rátalpaltak a magyar játékos lábára, ami miatt – ahogy az ITT megnézhető fotón is látszik – igen komoly seb keletkezett a lábszárán, de a szabálytalanságért még sárgát sem adott a játékvezető. Sallai piros lapot érő faultját ellenben vétlennek ítélik.
