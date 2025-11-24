Ft
Fenerbahce Galatasaray Sallai Roland

Az írek kismiskák a törökökhöz képest – áll a bál Sallai újabb piros lapja után

2025. november 24. 08:39

A török sajtó nem érti, miért kapott egyből piros lapot a Galatasaray magyar légiósa. Sallai Roland biztosan lemarad a Fenerbahce elleni szuperrangadóról.

2025. november 24. 08:39
null

Mint beszámoltunk róla, a Galatasaray magyar légiósát, Sallai Rolandot szombaton kiállították a Genclerbirligi elleni 3–2-es isztambuli győzelemmel véget ért mérkőzés hosszabbításában a török élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban. A magyar válogatott játékosa fejbe rúgta ellenfelét, amiért – bár volt már egy sárga lapja – egyből piros lapot kapott.

Sallai Roland
Sallai Rolandot szeptemberben az írek ellen is kiállították. Fotó: MTI/Bodnár Boglárka

Őt is és klubját is igen érzékeny veszteség érte ezzel, hiszen a Ferencváros elleni csütörtöki Európa-liga-mérkőzésre készülő Fenerbahce lesz a következő ellenfelük a bajnokságban – Sallai így biztosan lemarad a török szuperrangadóról.

Bár magán a kiállítás tényén nem változtatna, de több török lap is úgy látta: 

túl szigorú ítélet volt az azonnali piros lap Sallainak, ugyanis ellenfele a vak oldaláról érkezett, vagyis egyáltalán nem látta őt, így semmi szándékosság nem volt az esetben

– számolt be róla a Csakfoci.

A játékvezető egyébként a videózás után mutatta fel a lapot. Ha csak sárgát adott volna, a korábban beszedett figyelmeztetés miatt akkor is a kiállítás sorsára jutott volna Sallai Roland – csak az eltiltás mértéke lehetne kisebb.

Sallai Roland is nagyot kapott

Az esetet egyébként a török sajtó a mérkőzés egyik másik jelenetével vetette össze, amikor is brutálisan rátalpaltak a magyar játékos lábára, ami miatt – ahogy az ITT megnézhető fotón is látszik – igen komoly seb keletkezett a lábszárán, de a szabálytalanságért még sárgát sem adott a játékvezető. Sallai piros lapot érő faultját ellenben vétlennek ítélik.

Nyitókép: Muhammed Enes Yildirim / ANADOLU / Anadolu via AFP

