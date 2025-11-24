Az írek kismiskák a törökökhöz képest – áll a bál Sallai újabb piros lapja után

Bár magán a kiállítás tényén nem változtatna, de több török lap is úgy látta:

túl szigorú ítélet volt az azonnali piros lap Sallainak, ugyanis ellenfele a vak oldaláról érkezett, vagyis egyáltalán nem látta őt, így semmi szándékosság nem volt az esetben

– számolt be róla a Csakfoci.

A játékvezető egyébként a videózás után mutatta fel a lapot. Ha csak sárgát adott volna, a korábban beszedett figyelmeztetés miatt akkor is a kiállítás sorsára jutott volna Sallai Roland – csak az eltiltás mértéke lehetne kisebb.

Sallai Roland is nagyot kapott