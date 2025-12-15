„Mit tettél, Sallai Roland!?” – elképesztő cikk jelent meg a magyar válogatott játékosról Törökországban

– tették világossá a rajongók.

A 2024 nyarán Freiburgból Isztambulba igazoló magyar szélső gyorsan nélkülözhetetlen játékossá és a fanatikus szurkolók kedvencévé vált a Galatasarayban. A legutóbbi kiemelkedő teljesítménye után is áradoznak a 28 éves válogatott támadóról, aki

összesen 66 labdaérintéssel zárt, ami 92%-os passzpontosságot jelent.

Sallai a szezonban eddig 20 mérkőzésen lépett pályára a Galatasaray színeiben, ebből 17-szer kezdőként. Összesen 1646 percet töltött a gyepen, jelenleg 1 góllal és 3 gólpasszal áll, úgy, hogy az idény első felében jórészt védőként számítottak rá.

Nem véletlen, hogy az Aksam lap szakírója csak kereste a szavakat a magyar teljesítménye láttán: cikke címének csak ennyit írt: Mit tettél, Sallai Roland!? Hihetetlenek ezek a statisztikák...