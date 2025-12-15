Ft
12. 15.
hétfő
„Mit tettél, Sallai Roland!?” – elképesztő cikk jelent meg a magyar válogatott játékosról Törökországban

2025. december 15. 19:30

Leesett az álla a török lap újságírójának.

2025. december 15. 19:30
null

Mint arról beszámoltunk, ötgólos mérkőzésen verte a kiesés elől menekülő Antalyaspor együttesét a bajnoki címvédő Galatasaray a török labdarúgó-bajnokságban. A 4–1-es idegenbeli győzelem során a második gólt az eltiltás után visszatérő magyar válogatott támadó, Sallai Roland szerezte, akinek a teljesítménye láttán csak keresték a szavakat a török médiamunkások.

A szurkolók a klub közösségi oldalain egyből elkezdték a támadószekció jobb oldalára követelni a magyar szélsőt, aki a szezon elején rendre a védelem jobboldalán kapott helyet Okan Buruk vezetőedzőtől.

Sokkal jobb, ha Sallai elöl játszik a jobb szélen. Most is bizonyított”

– tették világossá a rajongók.

A 2024 nyarán Freiburgból Isztambulba igazoló magyar szélső gyorsan nélkülözhetetlen játékossá és a fanatikus szurkolók kedvencévé vált a Galatasarayban. A legutóbbi kiemelkedő teljesítménye után is áradoznak a 28 éves válogatott támadóról, aki

összesen 66 labdaérintéssel zárt, ami 92%-os passzpontosságot jelent.

Sallai a szezonban eddig 20 mérkőzésen lépett pályára a Galatasaray színeiben, ebből 17-szer kezdőként. Összesen 1646 percet töltött a gyepen, jelenleg 1 góllal és 3 gólpasszal áll, úgy, hogy az idény első felében jórészt védőként számítottak rá.

Nem véletlen, hogy az Aksam lap szakírója csak kereste a szavakat a magyar teljesítménye láttán: cikke címének csak ennyit írt: Mit tettél, Sallai Roland!? Hihetetlenek ezek a statisztikák...

Fotó: MTI/AP/Francisco Seco

galancza-2
2025. december 15. 20:32
Aberrált, hazug, félrevezető cím és cikk. sallai jól játszott egy sz@r csapat ellen.Hát most sz@rjam össze magamat? Hát nem! A válogatottban kellett volna sokkal jobban játszania, meg nem kiállítatnia magát Dubliban. Amúgy sallai jó játékos, jó helyen játszik most, sok sikert neki, de azért annyira nem jó, mint ahogyan azt betegesen sokan itthon képzelik. Ha annyira jó lenne akkor topligában játszana,de onnan kikopott. 6 millió eurót egyetlen topligás csapat sem akart érte fizetni 1.5 éve és nem akartak adni neki évi 2.5 millát. Pedig ezeket az összegeket sok alsóközépszeres topligás csapat is simán is tudja fizetni.Angliában a legszegényebb csapat is röhögve. Remélem még pár évig jó lesz a Galatában és folyamatosan BL-ben fog játszani.Így talán a válogatottban is lesznek jó meccsei,és még játszhat EB-n. VB-n biztos hogy nem ,de sajnos más játékosunk sem. Addigra a többség kiöregszik és/vagy kifárad. SZoboszlai,Sallai,Kerkez kevés lesz,a többinek meg nem látszanak a helyettesei.
