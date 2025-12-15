„Mit tettél, Sallai Roland!?” – elképesztő cikk jelent meg a magyar válogatott játékosról Törökországban

Micsoda visszatérés: Sallai szezonbeli első bajnoki gólja után azonnal követelőzni kezdtek a szurkolók
Megtört a jég a török élvonalban.
Leesett az álla a török lap újságírójának.
Mint arról beszámoltunk, ötgólos mérkőzésen verte a kiesés elől menekülő Antalyaspor együttesét a bajnoki címvédő Galatasaray a török labdarúgó-bajnokságban. A 4–1-es idegenbeli győzelem során a második gólt az eltiltás után visszatérő magyar válogatott támadó, Sallai Roland szerezte, akinek a teljesítménye láttán csak keresték a szavakat a török médiamunkások.
A szurkolók a klub közösségi oldalain egyből elkezdték a támadószekció jobb oldalára követelni a magyar szélsőt, aki a szezon elején rendre a védelem jobboldalán kapott helyet Okan Buruk vezetőedzőtől.
Sokkal jobb, ha Sallai elöl játszik a jobb szélen. Most is bizonyított”
– tették világossá a rajongók.
A 2024 nyarán Freiburgból Isztambulba igazoló magyar szélső gyorsan nélkülözhetetlen játékossá és a fanatikus szurkolók kedvencévé vált a Galatasarayban. A legutóbbi kiemelkedő teljesítménye után is áradoznak a 28 éves válogatott támadóról, aki
összesen 66 labdaérintéssel zárt, ami 92%-os passzpontosságot jelent.
Sallai a szezonban eddig 20 mérkőzésen lépett pályára a Galatasaray színeiben, ebből 17-szer kezdőként. Összesen 1646 percet töltött a gyepen, jelenleg 1 góllal és 3 gólpasszal áll, úgy, hogy az idény első felében jórészt védőként számítottak rá.
Nem véletlen, hogy az Aksam lap szakírója csak kereste a szavakat a magyar teljesítménye láttán: cikke címének csak ennyit írt: Mit tettél, Sallai Roland!? Hihetetlenek ezek a statisztikák...
Remek formában van.
Fotó: MTI/AP/Francisco Seco