Ft
Ft
13°C
5°C
Ft
Ft
13°C
5°C
10. 27.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 27.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
magyar válogatott Göztepe Törökország videó Galatasaray Sallai Roland

Szoboszlai után Sallaiból is jobbhátvédet csináltak – a fejét fogta a magyar válogatott kulcsembere (VIDEÓ)

2025. október 27. 22:05

Egy sérülés után a magyar válogatott játékosa lett a Galatasaray jobbhátvédje. Sallai az elmúlt három mérkőzésen jó teljesítményt nyújtott.

2025. október 27. 22:05
null

A Sallai Rolandot foglalkoztató török Galatasaray a mögöttünk hagyott hétvégén 3–1-re legyőzte a Göztepét. A magyar válogatott játékos ismét kezdett és ezúttal is jobbhátvéd volt.

Sallai jobbhátvédként bizonyít
Sallai jobbhátvédként bizonyít (Fotó: Yasin Akgul/AFP)

Sallai a védelem vonalába visszahúzva is veszélyesen játszott, a 34. percben átlövése a kapufán csattant – fogta is a fejét, mert közel járt a gólhoz. A 81. percben aztán egy közeli lövését védte a kapus.

Sallai teljesítményét a Sofascore és a török sajtó is elismerte. Előbbi 7,3-as osztályzatot adott neki (ez a védelemben a legjobb), noha újfent nem az eredeti posztján játszott.

Fotó: Sofascore

A magyar válogatott 28 éves támadója a mostani idényben tíz bajnokin három gólpasszt jegyzett. Az októberi válogatott szünet óta a Galatasaray mindhárom tétmérkőzését végigjátszotta, a csapat első számú jobbhátvédje lett. Az előtte lévő két klubmeccsen csereként állt be, a Besiktas ellen az első félidőben térdsérülést szenvedő jobbhátvédet váltotta, és azóta is kiszoríthatatlan onnan.

Az összefoglaló, benne Sallai kapufája és nagy helyzete

Ezt is ajánljuk a témában

Fotó: Yasin Akgul/AFP

 

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Atti bá
2025. október 27. 22:15
Fogadjunk, hogy Sallai edzője is valami nyugatejrópai balfasz.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!