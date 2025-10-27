Szoboszlai után Sallaiból is jobbhátvédet csináltak – a fejét fogta a magyar válogatott kulcsembere (VIDEÓ)

Nem minden magyar dicsekedhet el ezzel: válogatottunk sztárjától még az ősi rivális szurkolói is fotót kérnek (VIDEÓ)
Előrelépésnek tekinti a karrierjében, hogy tavaly nyáron klubot váltott.
Egy sérülés után a magyar válogatott játékosa lett a Galatasaray jobbhátvédje. Sallai az elmúlt három mérkőzésen jó teljesítményt nyújtott.
A Sallai Rolandot foglalkoztató török Galatasaray a mögöttünk hagyott hétvégén 3–1-re legyőzte a Göztepét. A magyar válogatott játékos ismét kezdett és ezúttal is jobbhátvéd volt.
Sallai a védelem vonalába visszahúzva is veszélyesen játszott, a 34. percben átlövése a kapufán csattant – fogta is a fejét, mert közel járt a gólhoz. A 81. percben aztán egy közeli lövését védte a kapus.
Sallai teljesítményét a Sofascore és a török sajtó is elismerte. Előbbi 7,3-as osztályzatot adott neki (ez a védelemben a legjobb), noha újfent nem az eredeti posztján játszott.
A magyar válogatott 28 éves támadója a mostani idényben tíz bajnokin három gólpasszt jegyzett. Az októberi válogatott szünet óta a Galatasaray mindhárom tétmérkőzését végigjátszotta, a csapat első számú jobbhátvédje lett. Az előtte lévő két klubmeccsen csereként állt be, a Besiktas ellen az első félidőben térdsérülést szenvedő jobbhátvédet váltotta, és azóta is kiszoríthatatlan onnan.
Fotó: Yasin Akgul/AFP