Szoboszlai után Sallaiból is jobbhátvédet csináltak – a fejét fogta a magyar válogatott kulcsembere (VIDEÓ)

A Sallai Rolandot foglalkoztató török Galatasaray a mögöttünk hagyott hétvégén 3–1-re legyőzte a Göztepét. A magyar válogatott játékos ismét kezdett és ezúttal is jobbhátvéd volt.

Sallai jobbhátvédként bizonyít (Fotó: Yasin Akgul/AFP)

Sallai a védelem vonalába visszahúzva is veszélyesen játszott, a 34. percben átlövése a kapufán csattant – fogta is a fejét, mert közel járt a gólhoz. A 81. percben aztán egy közeli lövését védte a kapus.

Sallai teljesítményét a Sofascore és a török sajtó is elismerte. Előbbi 7,3-as osztályzatot adott neki (ez a védelemben a legjobb), noha újfent nem az eredeti posztján játszott.