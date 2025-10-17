Nem minden magyar dicsekedhet el ezzel: válogatottunk sztárjától még az ősi rivális szurkolói is fotót kérnek (VIDEÓ)

A kéthetes válogatott szünet után ezen a hétvégén már ismét bajnoki mérkőzéseket rendeznek Európa-szerte, köztük Törökországban is, ahol Sallai Roland csapata, a címvédő és listavezető Galatasaray a vártnál gyengébben rajtoló, a tabellán jelenleg csak 13. helyen álló Istanbul Basaksehir vendégeként lép pályára szombaton.

A mérkőzést hazánkban közvetítő Sport Televízió a Facebook-oldalán egy rövid Sallai-nyilatkozattal vezette fel a városi rangadót.