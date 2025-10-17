Ft
Nem minden magyar dicsekedhet el ezzel: válogatottunk sztárjától még az ősi rivális szurkolói is fotót kérnek (VIDEÓ)

2025. október 17. 21:17

Sallai Roland jól érzi magát a Galatasaraynál, s mint elmondta, volt már rá példa, hogy Fenerbahce- és Besiktas-szurkolók is közös fényképet kértek tőle az utcán.

2025. október 17. 21:17
null

A kéthetes válogatott szünet után ezen a hétvégén már ismét bajnoki mérkőzéseket rendeznek Európa-szerte, köztük Törökországban is, ahol Sallai Roland csapata, a címvédő és listavezető Galatasaray a vártnál gyengébben rajtoló, a tabellán jelenleg csak 13. helyen álló Istanbul Basaksehir vendégeként lép pályára szombaton.

A mérkőzést hazánkban közvetítő Sport Televízió a Facebook-oldalán egy rövid Sallai-nyilatkozattal vezette fel a városi rangadót.

Ezt is ajánljuk a témában

„Ha csak a városba bemegyünk, rengeteg a Galatasaray-szurkoló, nagyon sokan megállítanak az utcán aláírásra, vagy fotót szeretnének kérni. A játékosok nagyon érzik ezt a szeretetet. A pályán kívül is megkapjuk, a mérkőzéseken pedig tizenkettedik játékosként maximálisan ott vannak mögöttünk” – mondta a videóban Sallai, aki bő egy évvel ezelőtt, tavaly szeptemberben a német élvonalbeli Freiburgtól igazolt a Galatához.

Érdekes, mert volt már olyan is, aki Fenerbahce- vagy akár Besiktas-szurkoló volt, és ő is odajött fényképre

– folytatta a magyar válogatott labdarúgó. – Nagyon jó választásnak érzem, hogy a Galatasarayhoz kerültem, és fantasztikus közegben léphetek pályára hétről-hétre. Nagyon jó lépés volt ez a karrieremben.”

 

A Bajnokok Ligája alapszakaszában is szereplő, ott a Liverpoolt 1–0-ra legyőző Galatasaray nyolc forduló után veretlenül (hét győzelem, egy döntetlen), öt pont előnnyel vezeti a tabellát a Trabzonspor előtt. Sallaiék szombati mérkőzése 19 órakor kezdődik az Istanbul Basaksehir ellen.

Nyitókép: Instagram/rolandsallai

Galatasaray–Liverpool 1–0 (2025. szeptember 30.)

